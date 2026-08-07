Cine al margen fortalece el cine mexicano independiente con su tercera edición en Ciudad de México

El festival Cine al margen continúa consolidándose como una plataforma para impulsar la exhibición y promoción del cine mexicano independiente con la celebración de su tercera edición, que se desarrolla hasta el 9 de agosto de 2026 en diferentes sedes de la Ciudad de México.

La iniciativa, creada en 2024 por las productoras Morgue Films MX e Itsilik’ Estudio, busca abrir espacios para películas que se desarrollan fuera de los circuitos tradicionales de distribución y exhibición. Morgue Films MX, fundada en 2010, cuenta con más de 15 años de experiencia en la producción de proyectos cinematográficos independientes.

Además de las actividades en la capital mexicana, el festival contempla una Itinerancia Nacional durante el primer trimestre de 2027, con presentaciones de las obras seleccionadas en alrededor de ocho estados del país, con especial presencia en la región sureste.

Para esta edición, Cine al margen cuenta con el respaldo del fideicomiso PROCINE Ciudad de México, tras ser seleccionado en la convocatoria de Apoyo a la Promoción y Exhibición del Cine Mexicano en la Ciudad de México mediante Festivales y Muestras de Cine.

El festival busca conectar al público con una cinematografía diferente, enfocada en propuestas que suelen quedar fuera de los espacios convencionales de la industria. Según la organización, el proyecto funciona como un punto de encuentro para películas realizadas “al margen” de las estructuras tradicionales, colocando la creatividad y la originalidad como elementos centrales.

Competencia oficial reúne producciones de distintas regiones de México

La programación 2026 está integrada por una Selección Oficial de 22 títulos mexicanos provenientes de 10 estados: Ciudad de México, Estado de México, Colima, Jalisco, Chiapas, Tamaulipas, Puebla, Durango, Yucatán y Zacatecas.

Del total de películas seleccionadas, diez corresponden a estrenos en Ciudad de México, dos a estrenos nacionales, una a estreno en Latinoamérica y una a estreno mundial.

Por primera vez, el festival incorpora una competencia dedicada exclusivamente a cortometrajes mexicanos independientes. La convocatoria recibió 79 películas, de las cuales fueron seleccionadas 13 producciones para participar en esta nueva sección.

La competencia de largometrajes incluye títulos como About the Beginning, dirigida por Amulio José Espinosa; Corazones fracturados, de Roberto Campos Segura; Ella vive en la escuela, de Samuel C. Montes De Oca León; Kokoro: corazón de ciudad, de Mauricio Medina Elizondo; La casa, de Eva Villaseñor; Los invisibles, de Andrea Oliva Marcial; Mi chica púrpura, de Francisco R. Crisostomo; Nos hace falta Sinar, de Andrés Alarcón Nandayapa; y Quiero ver sangre, de Ramiro Medina Flores.

En la categoría de cortometrajes participan obras como CIEGA, Culpable, Demian, Distintas, El vaivén, Entre cerros, La otra pirámide de Cholula, Más allá de las palabras, Por el dedo de Dios, Por las buenas amistades, Somos calle, Tú mirada mi recuerdo y Vi a Juan Gabriel.

Las funciones se realizarán en La Casa del Cine MX, la Sala Marco Julio Linares del Instituto Mexicano de Cinematografía y Cinemanía, estas dos últimas con acceso gratuito.

Exhibición digital y actividades especiales amplían el alcance del festival

Por tercer año consecutivo, Cine al margen ofrecerá parte de su programación en línea de manera gratuita para todo México mediante Nuestro Cine MX, la plataforma del Instituto Mexicano de Cinematografía.

Entre los cortometrajes disponibles del 4 al 9 de agosto se encuentran Culpable, Demian, El vaivén, Entre cerros, La otra pirámide de Cholula, Más allá de las palabras, Por el dedo de Dios, Somos Calle, Tú mirada mi recuerdo y Vi a Juan Gabriel.

Los largometrajes disponibles los días 8 y 9 de agosto serán Ella vive en la escuela, Los invisibles y Nos hace falta Sinar.

Como parte del Programa Especial PROCINE, tres cortometrajes apoyados para su realización serán presentados junto a producciones de la competencia oficial. Los títulos incluidos son A los once, dirigida por Priscila Núñez; Los espejos, de Patricia Ordaz Cruz; y Vagón de medianoche, de Fátima Montserrat Castillo G. y Eduardo Arandia.

Jurados, premios y formación cinematográfica

Los participantes de la competencia oficial competirán por reconocimientos a Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actuación, Mejor Guion, Mejor Edición, Mejor Fotografía y Mejor Sonido.

El jurado de largometrajes estará integrado por el actor Armando Espitia, la realizadora Natalia Bruschtein y el crítico e investigador cinematográfico Erick Estrada.

En la categoría de cortometrajes, el premio a Mejor Cortometraje será definido por un jurado conformado por Brenda Medina, Jorge Magaña y Selma Cervantes, profesionales vinculados con la escritura, producción, promoción y dirección cinematográfica.

Además, patrocinadores como Benuca Films, Escribe Cine A.C. e Itsilik’ Estudio entregarán premios especiales relacionados con asesoría de distribución, desarrollo de guion y procesos de edición audiovisual.

El festival también incorporará actividades académicas en la Facultad de Cine, donde el 5 de agosto se realizarán paneles sobre la actuación y la fotografía en el cine independiente.

Cine al margen prepara expansión nacional para 2027

Como parte de su crecimiento, el festival llevará sus películas seleccionadas a distintas sedes independientes del país durante el primer trimestre de 2027.

En sus dos ediciones anteriores de itinerancia, realizadas entre 2025 y 2026, Cine al margen alcanzó 106 funciones en 10 estados mexicanos, fortaleciendo su presencia fuera de la Ciudad de México.

La imagen oficial de esta tercera edición fue creada por Nadja Zendejas bajo su proyecto artístico “Nazelo”, mediante una técnica de acuarela digital que representa el espíritu itinerante del festival y el movimiento del cine a través de personajes que recorren cintas de celuloide sobre bicicletas.