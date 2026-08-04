El mercado de los videojuegos en Latinoamérica impulsa la demanda de tecnología y fortalece el crecimiento del sector

El mercado de los videojuegos en Latinoamérica continúa consolidándose como uno de los sectores de entretenimiento digital con mayor crecimiento a nivel mundial. La expansión constante de la comunidad de jugadores y el creciente interés por mejorar la experiencia de juego están impulsando la demanda de dispositivos especializados, mientras las empresas del sector desarrollan nuevas iniciativas para acercar la tecnología a un público cada vez más amplio.

Según datos de Newzoo, Latinoamérica superó los 370 millones de jugadores durante 2025 y generó alrededor de US$ 8.300 millones en ingresos, impulsada por el crecimiento de los videojuegos en computadoras personales, consolas y dispositivos móviles. Este desempeño confirma la importancia de la región dentro de la industria de los videojuegos, donde millones de personas encuentran en esta actividad una forma de entretenimiento, competencia, aprendizaje e incluso una oportunidad para desarrollar una carrera profesional.

El crecimiento del sector también se refleja en la evolución de la comunidad de jugadores. Actualmente, los videojuegos forman parte de la vida cotidiana de millones de personas que participan en competencias, crean contenido para plataformas digitales o simplemente disfrutan de esta forma de entretenimiento. La diversidad de los usuarios ha incrementado la demanda de experiencias cada vez más personalizadas y de equipos capaces de responder a diferentes necesidades.

La tecnología gana protagonismo en la experiencia de juego

A medida que el sector continúa expandiéndose, la tecnología adquiere un papel cada vez más importante en el rendimiento y la experiencia de los jugadores. La precisión de un ratón, la rapidez de respuesta de un teclado o la calidad del sonido pueden marcar diferencias tanto en competencias de alto nivel como en sesiones de juego recreativas.

Sin embargo, uno de los principales desafíos para la industria continúa siendo facilitar el acceso a periféricos de alto rendimiento para una comunidad que sigue creciendo en toda la región. En ese contexto, Logitech G presentó una nueva edición de los Logitech G Play Deal Days, una iniciativa regional orientada a ofrecer acceso a periféricos de alto rendimiento mediante premios, beneficios especiales, actividades para la comunidad y experiencias diseñadas para celebrar el Mes del Jugador.

Los Logitech G Play Deal Days llegarán a seis países de la región

Los Logitech G Play Deal Days se desarrollarán del 1 al 31 de agosto en Argentina, Chile, Colombia, Perú, Costa Rica y Guatemala. Durante ese período, los jugadores podrán acceder a beneficios especiales en productos de la marca, participar en actividades para la comunidad y formar parte de sorteos exclusivos organizados como parte de la campaña.

Como parte de la iniciativa, quienes registren sus compras podrán participar por premios semanales consistentes en combinaciones de productos de las líneas G3, G5 y PRO, ampliando las posibilidades de acceder a equipos diseñados para ofrecer un mayor rendimiento.

La empresa destacó que el objetivo de esta campaña es contribuir a reducir las barreras de acceso a la tecnología especializada y fortalecer el desarrollo de una comunidad que continúa creciendo en Latinoamérica.

«En Logitech G creemos que la tecnología no debería ser una barrera para disfrutar del gaming en su máximo potencial. Los Logitech G Play Deal Days nacieron con el objetivo de acercar innovación, rendimiento y experiencias de calidad a más jugadores de toda Latinoamérica, permitiéndoles acceder a herramientas diseñadas para elevar su experiencia de juego», señala Lucas Landa, Gaming Category Manager de Logitech para Argentina.

Torneos y actividades presenciales fortalecerán la comunidad

Como parte de la celebración del Mes del Jugador, Logitech G también impulsará distintas actividades para la comunidad, incluyendo torneos de deportes electrónicos en varios países de la región.

La programación culminará con encuentros presenciales en distintos países latinoamericanos para reunir a jugadores, creadores de contenido y aficionados a los videojuegos en una jornada dedicada a celebrar el crecimiento de una de las industrias de entretenimiento con mayor expansión en el mundo.

La evolución del mercado de los videojuegos en Latinoamérica demuestra el creciente interés por acceder a tecnologías que permitan mejorar la experiencia de juego y desarrollar nuevas oportunidades dentro del sector. Al mismo tiempo, iniciativas como los Logitech G Play Deal Days reflejan el compromiso de las empresas por acercar periféricos especializados y fomentar el crecimiento de una comunidad que continúa consolidándose como uno de los motores del entretenimiento digital en la región.