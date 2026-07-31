Pearl Abyss lanza la clase Agente y revela una ambiciosa hoja de ruta para ampliar la experiencia de Black Desert

ÁMSTERDAM, Países Bajos. Pearl Abyss anunció el lanzamiento mundial de Agente, la trigésima segunda clase jugable de Black Desert, junto con una serie de actualizaciones centradas en la progresión de personajes, la expansión del contenido y la modernización tecnológica del popular MMORPG. Las novedades forman parte de la estrategia de la empresa para fortalecer la experiencia de juego y ampliar las opciones disponibles para la comunidad de jugadores.

Desde el 30 de julio, los usuarios de todo el mundo pueden acceder a la nueva clase Agente, un personaje masculino concebido como un operativo secreto y presentado como el hermano menor de Deadeye, la clase introducida en 2024. Aunque ambos personajes comparten el uso de un revólver, Agente incorpora un arma de mayor calibre como equipo principal, complementada por Bala mágica, un arma secundaria que proporciona fuego de apoyo y mejora sus capacidades físicas para ejecutar ataques de mayor potencia.

El diseño del personaje apuesta por un estilo de combate dinámico y de alta movilidad. Entre sus habilidades destacan Parpadeo, que facilita desplazamientos rápidos dentro y fuera del combate, y Técnica Mozambique, inspirada en técnicas tácticas de tiro utilizadas en escenarios del mundo real. Con esta incorporación, Pearl Abyss continúa ampliando la diversidad de estilos de juego disponibles para los Aventureros de Black Desert.

HYPERBOOST acelera la progresión de nuevos y antiguos jugadores

Junto con la nueva clase, la desarrolladora presentó HYPERBOOST, un programa diseñado para facilitar el crecimiento de personajes tanto para quienes se incorporan al juego como para quienes regresan tras un periodo de ausencia.

El objetivo del sistema es acompañar a los jugadores hasta alcanzar una puntuación combinada de 730 en Poder de Ataque y Poder de Defensa, permitiéndoles acceder con mayor rapidez a los principales contenidos de Black Desert.

Como parte de este programa, los usuarios que completen un Personaje de temporada, progresen en la Academia de Olivia y cumplan los objetivos establecidos podrán conseguir los materiales necesarios para fabricar tres Armas Soberanas, seis Accesorios Kharazad PEN (V), cuatro piezas de Armaduras Arcáicas y dos Corazones de Garmoth transmutados, elementos considerados clave para el avance dentro del juego.

Estas novedades llegan pocos días después del Heidel Ball 2026, celebrado el 26 de julio en California, evento en el que Pearl Abyss presentó su hoja de ruta de largo plazo para Black Desert, con planes enfocados en nuevas regiones, sistemas de progresión y mejoras técnicas.

Edania Part 2 ampliará la historia y el equipamiento disponible

Entre los anuncios más destacados figura Edania Part 2, una expansión que extenderá la región de Edania y reunirá a personajes relevantes de la narrativa del juego, entre ellos Elion, Agris y Aal. Según la compañía, esta expansión marcará el cierre de la primera gran saga argumental de Black Desert.

La actualización también incorporará dos nuevas categorías de accesorios. Los Ekleta podrán mejorarse utilizando los actuales Accesorios Kharazad, mientras que los Apeiron podrán fabricarse de manera independiente y comercializarse en el Mercado central sin requerir equipamiento Kharazad. Los materiales necesarios para fabricar estos últimos estarán disponibles en las nuevas zonas de monstruos que llegarán con Edania Part 2.

Nuevos sistemas para gestionar personajes y optimizar la experiencia

Pearl Abyss también anunció dos sistemas compartidos para toda la familia de personajes con el propósito de simplificar la administración de cuentas.

El primero, denominado Cambio de personaje, permitirá alternar entre distintos personajes sin pantallas de carga adicionales, ya sea interactuando directamente con ellos dentro del mundo del juego o mediante la interfaz de selección de personajes.

Por su parte, Expedición familiar ofrecerá la posibilidad de asignar personajes alternativos a actividades como recolección, procesamiento y pesca para generar ingresos adicionales. Los espacios disponibles para estas expediciones podrán desbloquearse y ampliarse conforme los jugadores cumplan determinadas condiciones.

Mejoras gráficas y nuevas funciones llegarán en los próximos meses

La hoja de ruta presentada por Pearl Abyss también contempla importantes avances tecnológicos para la versión de PC de Black Desert. Durante agosto y septiembre, el juego incorporará compatibilidad con DirectX 12, AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) 3.1 y NVIDIA DLSS, con el objetivo de mejorar el rendimiento gráfico, aumentar la estabilidad y optimizar la experiencia de juego. Tras la implementación de FSR 3.1, la compañía confirmó además la compatibilidad con FSR 4.1.

Entre las futuras incorporaciones también figuran el Analizador de combate de Marni, que permitirá consultar estadísticas como daño infligido, daño recibido y daño por segundo (DPS); Ferrica, una nueva montura inspirada en criaturas ya existentes dentro del universo de Black Desert; nuevo equipamiento de grado amarillo para embarcaciones; y una renovación del sistema de niveles y experiencia para devolver protagonismo al proceso de progresión como uno de los principales objetivos del juego.