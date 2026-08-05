Ladenac Milano presenta dos fragancias para acompañar el verano con propuestas para el día y la noche

Ladenac Milano ha presentado una propuesta para la temporada de verano basada en dos fragancias con perfiles aromáticos distintos, diseñadas para acompañar diferentes momentos del día. La marca apuesta por Caviar Lime como una opción fresca para las jornadas diurnas y por Septis7 como una alternativa intensa para las noches, reforzando así su oferta dentro del segmento de perfumería de temporada.

La compañía centra esta colección en la idea de que el verano puede vivirse a través de diferentes experiencias sensoriales. Con una propuesta que combina frescura, sofisticación y personalidad, busca responder a consumidores que adaptan su elección de fragancias según la ocasión y el momento del día.

Como parte de la presentación de la colección, la marca expresó: «¿Se puede capturar el verano en una fragancia? Creemos que hacen falta dos: una que evoca la luz, la frescura y la libertad de los días junto al mar; y otra que refleja la energía, el magnetismo y la intensidad de las noches interminables.»

Además, añadió: «Este verano, Ladenac Milano propone estas dos formas de perfumarse y vivir la temporada.»

Caviar Lime apuesta por la frescura y la luminosidad del verano

Dentro de la nueva propuesta destaca Caviar Lime, una fragancia concebida para acompañar los días más cálidos de la temporada. De acuerdo con la información proporcionada por la empresa, su composición combina notas cítricas y marinas que evocan escenarios costeros y transmiten una sensación de frescura y libertad.

La marca describe esta esencia como fresca, vibrante y llena de energía, pensada para quienes buscan un aroma ligero sin dejar de lado la sofisticación. Su perfil aromático pretende reflejar la luminosidad característica del verano y convertirse en una opción para el uso diario durante esta época del año.

La combinación de notas cítricas y marinas busca ofrecer una experiencia equilibrada, adecuada tanto para actividades al aire libre como para jornadas de descanso, manteniendo un carácter elegante y refrescante.

Septis7 se posiciona como la opción para las noches de verano

La segunda fragancia presentada es Septis7, desarrollada para quienes prefieren aromas más intensos durante la noche. Según la compañía, esta propuesta reúne acordes amaderados y especiados que combinan frescura, energía y sofisticación en una composición de fuerte personalidad.

Ladenac Milano señala que Septis7 está dirigida a consumidores que desean proyectar un estilo moderno y con carácter, ofreciendo una fragancia diseñada para destacar en reuniones, eventos sociales y otras actividades nocturnas propias del verano.

La empresa define esta propuesta como una esencia magnética e inesperada, concebida para dejar una impresión duradera gracias a la armonía entre sus diferentes notas aromáticas.

Una colección inspirada en dos formas de vivir el verano

Con Caviar Lime y Septis7, Ladenac Milano apuesta por una estrategia que diferencia el uso de las fragancias según el momento del día, una tendencia que continúa ganando espacio dentro del mercado de perfumería. La colección ofrece dos propuestas complementarias que buscan adaptarse a distintos estilos de vida y preferencias de los consumidores.

Mientras Caviar Lime pone el énfasis en la frescura, la luminosidad y la sensación de libertad asociadas a los días junto al mar, Septis7 apuesta por la intensidad, el magnetismo y la sofisticación que caracterizan las noches estivales.

Con esta propuesta, la marca amplía su portafolio de productos para la temporada y refuerza su presencia en el segmento de fragancias premium, ofreciendo dos alternativas que combinan diseño olfativo, versatilidad y una identidad claramente diferenciada para disfrutar del verano en cualquier momento del día.