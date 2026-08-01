Bicho Raro Games presenta La Hija del Delta y estrena una demo en Steam durante Indie Dev Argentina

BUENOS AIRES, Argentina. El estudio independiente argentino Bicho Raro Games presentó oficialmente La Hija del Delta, una aventura narrativa ecoapocalíptica en 2.5D que combina exploración, supervivencia y una historia centrada en las consecuencias de las acciones humanas. El anuncio llega acompañado por el lanzamiento de una demo disponible en Steam, permitiendo a los jugadores conocer por primera vez el universo del título.

El videojuego está inspirado en la premiada novela La Hija del Delta, escrita por la autora y diseñadora de videojuegos argentina Alejandra Bruno. La adaptación lleva a los jugadores a un mundo donde el colapso ambiental ha transformado por completo la vida de la humanidad y donde cada decisión influirá en el desarrollo de la historia.

La protagonista es Julia, una joven nacida durante una pandemia global y criada junto a su familia en un peligroso delta. Mientras los restos de la civilización desaparecen lentamente bajo un ecosistema que intenta recuperarse, su objetivo es construir una comunidad agrícola pacífica y contribuir a un futuro diferente. Sin embargo, para lograrlo deberá explorar el pantano, reunir recursos, recuperar objetos y testimonios del pasado y descubrir un secreto familiar que permaneció oculto durante años.

La demo ya puede descargarse en Steam y forma parte del evento Indie Dev Argentina, una iniciativa dedicada a destacar el talento de los desarrolladores independientes del país, que se celebra entre el 1 y el 8 de agosto. La versión de prueba está disponible en español latinoamericano.

Una historia donde las decisiones cambian el destino

Uno de los principales elementos de La Hija del Delta es su narrativa ramificada. Según Bicho Raro Games, cada decisión tomada por los jugadores tendrá consecuencias dentro de la historia y modificará las relaciones de Julia, su recorrido y el futuro que intenta construir, ofreciendo diferentes caminos y múltiples finales.

El pantano, inspirado en los paisajes del Delta del Paraná argentino, desempeña un papel central en la experiencia. Más que un simple escenario, funciona como un entorno vivo que combina belleza natural, peligros constantes, ruinas de una civilización desaparecida y recursos necesarios para sobrevivir. Además, esconde pistas fundamentales para descubrir el origen de Julia y comprender los acontecimientos que transformaron el mundo.

A medida que avancen en la aventura, los jugadores deberán equilibrar la exploración con la supervivencia, enfrentándose a desafíos relacionados con la memoria, el deterioro ambiental, la diversidad, la familia y la posibilidad de reconstruir una sociedad después del desastre.

Exploración, supervivencia y una experiencia cinematográfica

El juego combina diferentes mecánicas para ofrecer una experiencia narrativa e interactiva. Los jugadores podrán recorrer un mundo en 2.5D, resolver puzles ambientales, administrar recursos y superar eventos de tiempo rápido que pondrán a prueba sus habilidades durante la aventura.

La exploración permitirá encontrar objetos personales, testimonios y fragmentos del pasado que ayudarán a reconstruir la historia de Julia y descubrir qué ocurrió con la humanidad. Estos elementos forman parte de una narrativa ambiental diseñada para ampliar la historia sin depender únicamente de los diálogos.

El sistema de supervivencia también incorpora actividades relacionadas con la agricultura y la construcción. Será posible recolectar semillas y brotes, cultivar la tierra y participar en minijuegos enfocados en mantener con vida a la comunidad respetando el delicado equilibrio del ecosistema.

Otro de los aspectos destacados del proyecto es su presentación cinematográfica. Bicho Raro Games apuesta por una dirección artística distintiva, acompañada por encuadres dinámicos y un sistema de cámaras que busca reforzar el componente emocional de la historia y ofrecer una experiencia inmersiva.

Con el lanzamiento de esta primera demo, el estudio argentino ofrece un adelanto de una propuesta que combina narrativa, exploración y supervivencia en un escenario marcado por el colapso ambiental. La participación en Indie Dev Argentina también representa una oportunidad para dar mayor visibilidad al desarrollo independiente del país y acercar a los jugadores a una historia donde cada decisión tendrá un impacto en el destino de su protagonista y del mundo que la rodea.