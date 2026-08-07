R.Cela lanza “Máquina de Guerra”, un proyecto musical que marca una nueva etapa internacional

El artista, compositor y productor ecuatoriano R.Cela presentó su nuevo sencillo “Máquina de Guerra”, una producción que combina intensidad sonora, narrativa cinematográfica y una trayectoria artística de más de tres décadas. El lanzamiento representa un nuevo capítulo en su carrera y consolida una propuesta creativa con proyección internacional junto a The Orchard Music.

La canción se presenta como una obra de gran carga emocional, en la que el artista explora conceptos relacionados con la resistencia, la transformación personal y la fuerza interior. A través de una producción envolvente, R.Cela plantea una visión artística centrada en la capacidad humana de superar dificultades y convertir los momentos adversos en impulso para el crecimiento.

“Máquina de Guerra” refleja la resiliencia y evolución artística de R.Cela

Más que un sencillo musical, “Máquina de Guerra” funciona como una declaración creativa sobre las batallas internas que enfrentan las personas. La composición aborda temas como el miedo, el dolor y los desafíos personales, utilizando una combinación de sonidos intensos, atmósferas cinematográficas y una interpretación marcada por la emoción.

El lanzamiento forma parte de una nueva fase en la carrera de R.Cela, quien durante más de treinta años ha desarrollado una trayectoria que conecta América Latina con Nueva York. Su recorrido artístico incluye una amplia exploración de estilos musicales como el rap, la salsa, el merengue, el pop y los sonidos urbanos, elementos que han contribuido a la construcción de una identidad propia dentro de la industria musical.

Una trayectoria marcada por la música y la producción audiovisual

A lo largo de su carrera, R.Cela ha participado en diferentes proyectos musicales, cinematográficos y televisivos de alcance internacional. El artista firmó con Univision Music Group, obtuvo una prenominación a los Latin Grammy y desarrolló colaboraciones con figuras reconocidas de la música urbana.

Entre sus trabajos destacados se encuentra su participación junto a Don Omar en el álbum iDon, además de la producción de tres videoclips para una de las figuras más influyentes del reguetón. También formó parte de la película Fast & Furious 4, ampliando su experiencia dentro del ámbito audiovisual.

Su trayectoria no se limita únicamente a la interpretación musical, ya que también ha trabajado en áreas como la producción audiovisual, la dirección artística y el impulso de nuevos talentos, consolidando un perfil creativo integral.

Reconocimiento internacional y nueva visión artística

En 2024, R.Cela recibió en Gracie Mansion, en la ciudad de Nueva York, el reconocimiento Herencia Hispana, una distinción que destacó su contribución cultural, su relación con la comunidad hispana y una carrera construida entre Ecuador y Estados Unidos.

Con “Máquina de Guerra”, el artista busca reunir toda la experiencia acumulada durante décadas de trabajo y trasladarla a una propuesta que combina música, imagen y una narrativa visual más amplia. El proyecto apuesta por una conexión con audiencias internacionales mediante una identidad artística que integra diferentes disciplinas creativas.

El nuevo sencillo representa para R.Cela una evolución dentro de su carrera y una oportunidad para ampliar su alcance en mercados globales. La producción refleja una visión enfocada en el futuro, sin dejar de lado el camino recorrido y las experiencias que han definido su desarrollo artístico.

“Máquina de Guerra” ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales.