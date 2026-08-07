SOFA DGTL impulsa el cine digital con estrenos multipremiados y nominados al Ariel

SOFA DGTL amplía su propuesta de entretenimiento digital durante agosto con una nueva selección de películas reconocidas en festivales internacionales y con presencia en importantes premios cinematográficos. La plataforma pone a disposición del público una cartelera de estrenos en formatos de renta y compra digital, acercando producciones independientes y de gran reconocimiento a los espectadores que buscan disfrutar del cine desde casa.

La oferta incluye títulos disponibles en Amazon Prime Video, Apple TV, Claro Video, IZZI, Total Play, YouTube y Google Play, con una variedad de géneros que abarcan drama, terror, romance y narrativas de autor. La estrategia de SOFA DGTL busca fortalecer el acceso al cine de calidad mediante plataformas digitales y ofrecer nuevas alternativas de consumo audiovisual.

Uno de los estrenos principales es En el camino, dirigida por David Pablos, una producción que llega con 13 nominaciones al Ariel y que obtuvo el reconocimiento como Mejor Película en la sección Horizontes del 82º Festival de Venecia. La cinta explora el mundo de los transportistas de carga a través de una historia marcada por los riesgos de la carretera y los vínculos emocionales que surgen entre sus protagonistas.

La película presenta la historia de Veneno, un estafador que intercambia favores sexuales con otros hombres y cuya vida cambia al conocer a Muñeco, un camionero con quien comienza una relación sentimental. Sin embargo, los conflictos del pasado amenazan con afectar el vínculo entre ambos. Osvaldo Sánchez compite por el premio a Mejor Actor, mientras que la producción también figura en las categorías de Mejor Dirección y Mejor Película.

Una cartelera internacional con historias premiadas

Dentro de los lanzamientos de agosto también destaca Leviticus: Ritual de sangre, una producción australiana que combina elementos de terror con una historia centrada en la identidad y los conflictos sociales. La película tuvo presencia en el Festival de Sundance y presenta el relato de dos jóvenes de un pueblo religioso que mantienen un romance secreto hasta que son descubiertos por sus familias.

La trama muestra cómo un supuesto rito de purificación desencadena consecuencias inesperadas con la aparición de una fuerza maligna, explorando los efectos de la intolerancia y la persecución frente a las relaciones personales.

Otro de los títulos destacados es Sexo (sueños: amor), una producción noruega que forma parte de un tríptico cinematográfico dedicado a explorar la pasión, los deseos y las relaciones humanas. La historia sigue a dos trabajadores que empiezan a cuestionar sus propias percepciones sobre la identidad, la sexualidad y los vínculos personales. La película fue reconocida con el premio CICAE en la edición 74 de la Berlinale.

La trilogía continúa con Amor (sexo: sueños), una película enfocada en la búsqueda afectiva y en las nuevas formas de entender las relaciones. La historia sigue a Marianne y Tor, dos personas con visiones diferentes sobre el amor, quienes se conocen en un ferry después de una cita a ciegas y comienzan un proceso de reflexión sobre sus propias ideas sentimentales.

También forma parte de la programación El sonido al caer, película candidata a los premios Óscar por Alemania y ganadora del Premio del Jurado en el Festival de Cannes en 2025. La producción conecta las vidas de cuatro mujeres de distintas generaciones que habitaron una misma granja durante un siglo, creando una historia sobre memoria, tiempo y experiencias compartidas.

SOFA DGTL destaca que su catálogo permite transformar cualquier espacio cotidiano en una sala de cine, ofreciendo flexibilidad para que los espectadores puedan acceder a las películas sin depender de horarios establecidos.

La programación de agosto incluye estrenos escalonados con títulos como En el camino el 4 de agosto; Leviticus: Ritual de sangre, Sexo (sueños: amor), 911 Llamada infernal, Los peludos 2: Pequeños monstruos y Emboscada salvaje el 6 de agosto.

Posteriormente, el 13 de agosto llegarán producciones como Amor (sexo: sueños), Rodrigo enamorado, Buen chico, El afinador, El sol nace para todos y Contrarreloj. Para el 20 de agosto están programados estrenos como Enjendro, Besar es fácil, Las 11 noches del deseo, El peso de la victoria, Li cham y Memoria implacable.

El cierre de la cartelera mensual será el 27 de agosto con El sonido al caer, Oh, Canadá, Esto no es un simulacro, De regreso a casa, El año del tigre y Yo no canto por cantar.

Con esta iniciativa, SOFA DGTL refuerza su presencia en el mercado del entretenimiento digital, apostando por un catálogo diverso que combina reconocimiento internacional, nuevas propuestas cinematográficas y mayor acceso al público.