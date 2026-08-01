League of Legends Classic revive la esencia de los primeros años del juego con una edición especial de Actualizando

LATAM. Riot Games anunció la disponibilidad de League Classic, un nuevo modo de juego que busca recuperar la experiencia de los primeros años de League of Legends, permitiendo a los jugadores revivir una etapa que marcó el crecimiento de una de las comunidades más importantes del videojuego en Latinoamérica. La iniciativa forma parte de la estrategia de la compañía para acercar nuevamente a los jugadores a los elementos que definieron los inicios del título y fortalecer el vínculo con una comunidad que ha acompañado la evolución de la franquicia durante más de una década.

El lanzamiento llega acompañado de una edición especial de Actualizando, uno de los formatos de contenido más representativos de la comunidad latinoamericana de League of Legends. El episodio fue diseñado como un recorrido por algunos de los recuerdos más emblemáticos del juego, recuperando momentos, estrategias y referencias que marcaron a una generación de invocadores.

Como parte de esta producción especial, Riot Games incorporó la participación de Pancha Sky, primera conductora del formato, en un homenaje a los inicios de una historia compartida con los jugadores de la región. Su presencia busca reforzar el componente nostálgico de esta edición y conectar a la audiencia con una etapa que muchos recuerdan como el comienzo de su experiencia dentro del universo de League of Legends.

A lo largo del episodio se presentan referencias a antiguas estrategias, campeones icónicos, objetos inolvidables y momentos que dejaron una huella en la comunidad. La propuesta funciona como un viaje al pasado, permitiendo a los jugadores revivir experiencias que contribuyeron a consolidar una de las comunidades más activas del sector de los videojuegos.

Como parte de la campaña de lanzamiento, Riot Games también presentó el episodio titulado “¡Hemos vuelto muchachos! | Actualizando: League of Legends Classic”, una producción que acompaña la llegada del nuevo modo y que busca despertar la nostalgia entre quienes participaron en los primeros años del juego.

League Classic fue concebido especialmente para quienes formaron parte de la comunidad durante las etapas iniciales de League of Legends. El modo recupera la esencia de un período caracterizado por la exploración, el descubrimiento constante y la experiencia de compartir partidas con amigos, elementos que contribuyeron al crecimiento del título como uno de los videojuegos más populares del mundo.

Al mismo tiempo, la propuesta también está dirigida a las nuevas generaciones de jugadores, quienes tendrán la oportunidad de conocer algunos de los sistemas, estrategias y configuraciones que definieron una época dentro del juego. De esta manera, Riot Games busca acercar tanto a veteranos como a nuevos usuarios a una experiencia que representa una parte importante de la historia de la franquicia.

La compañía considera que esta iniciativa permite unir el pasado y el presente de League of Legends, recuperando una experiencia que marcó a millones de jugadores y ofreciendo una nueva oportunidad para descubrir cómo evolucionó el juego a lo largo de los años. La estrategia también refleja una tendencia creciente dentro de la industria del entretenimiento interactivo, donde la recuperación de experiencias clásicas se ha convertido en una herramienta para fortalecer el compromiso de las comunidades y prolongar la vida útil de las principales franquicias.

Con el lanzamiento de League Classic y la edición especial de Actualizando, Riot Games refuerza su apuesta por mantener viva la historia de League of Legends mientras ofrece una experiencia que combina nostalgia, comunidad y la posibilidad de redescubrir los elementos que dieron origen a uno de los títulos más influyentes del mercado de los videojuegos.