Coyote vs. Acme supera los 12 millones de dólares en México y Dave Green prepara una visita al país

Coyote vs. Acme ha encontrado en México uno de sus mercados internacionales más destacados. La película ya supera los 12 millones de dólares de recaudación en la taquilla mexicana, mientras su director, Dave Green, prepara una visita al país para encontrarse con el público y agradecer la acogida que ha recibido la producción.

El cineasta participará en una función especial el lunes 21 de septiembre, a las 18:30 horas, en la Cineteca Nacional Xoco, en Ciudad de México. El encuentro se produce en un momento de fuerte respaldo comercial para la cinta, que también mantiene un 96% de aprobación de la crítica en Rotten Tomatoes.

México se consolida como mercado clave para Coyote vs. Acme

Desde su estreno, Coyote vs. Acme ha logrado recaudar más de 12 millones de dólares únicamente en México, situando al país entre los mercados más importantes de la película a escala mundial.

La respuesta refleja la popularidad que siguen teniendo entre varias generaciones los personajes clásicos de los Looney Tunes. El Coyote y el Correcaminos forman parte de una franquicia reconocible para el público mexicano, tras décadas de presencia en televisión, cine y otros formatos de entretenimiento.

La película recupera precisamente esa conocida rivalidad y el universo de los productos ACME, responsables de innumerables inventos, trampas y accidentes en los intentos del Coyote por atrapar al Correcaminos.

Dave Green se reunirá con espectadores en Ciudad de México

Como parte de la celebración por los resultados obtenidos en el mercado mexicano, Dave Green viajará a México para reunirse personalmente con los espectadores.

La cita será en la Cineteca Nacional Xoco, uno de los principales espacios dedicados a la exhibición y preservación cinematográfica en México. Green acompañará una función especial y mantendrá un encuentro con los asistentes.

La visita busca reconocer directamente el respaldo recibido por Coyote vs. Acme en las salas mexicanas, después de que su desempeño comercial convirtiera al país en uno de los territorios relevantes para la trayectoria internacional del largometraje.

La crítica acompaña el éxito comercial de la película

El rendimiento en taquilla coincide con una recepción favorable por parte de la crítica especializada. Coyote vs. Acme mantiene un 96% de aprobación de la crítica en Rotten Tomatoes, un resultado que se suma a la respuesta obtenida entre los espectadores.

La cifra resulta especialmente significativa para una producción cuya llegada a las salas estuvo rodeada de incertidumbre. Durante parte de su trayectoria previa al estreno, la película llegó a parecer destinada a no tener una distribución cinematográfica convencional.

Finalmente, su llegada a los cines permitió que la producción encontrara público en distintos mercados, con México destacando especialmente por el nivel de recaudación registrado.

El Coyote encuentra una nueva audiencia en las salas mexicanas

La conexión con los espectadores mexicanos aporta un nuevo capítulo a la larga historia del Coyote, personaje tradicionalmente definido por sus interminables intentos de alcanzar al Correcaminos mediante elaborados planes y productos de la ficticia compañía ACME.

Cohetes defectuosos, yunques, explosivos y mecanismos imposibles forman parte de una fórmula de humor visual que ha mantenido a estos personajes vigentes durante generaciones.

En esta ocasión, sin embargo, el éxito no depende de que el Coyote consiga finalmente atrapar a su histórico rival. La respuesta del público mexicano se ha convertido en uno de los elementos centrales de la trayectoria comercial de la película.

Coyote vs. Acme celebra su recepción en México

Con más de 12 millones de dólares recaudados en México y una valoración crítica del 96% en Rotten Tomatoes, Coyote vs. Acme llega a la visita de Dave Green respaldada tanto por sus resultados comerciales como por su recepción entre la crítica.

El encuentro en la Cineteca Nacional Xoco permitirá al director agradecer directamente al público mexicano el apoyo brindado a una película que, después de atravesar un camino incierto hasta las salas, ha encontrado en México uno de sus principales territorios de exhibición.