HEARTSTEEL regresa con ‘Live My Life’, su primer sencillo en tres años

El grupo virtual HEARTSTEEL, creado dentro del universo de League of Legends, vuelve a la escena musical con “Live My Life”, un nuevo sencillo que reúne a Anderson .Paak, BAEKHYUN, Connor Price y Nic D. La canción, escrita y producida por Jon Bellion, se estrenará el 18 de septiembre de 2026.

HEARTSTEEL abre un nuevo capítulo tras el éxito de ‘PARANOIA’

Riot Games anunció el regreso de HEARTSTEEL tres años después de su debut con “PARANOIA”, tema publicado en 2023 que superó los 200 millones de reproducciones en el conjunto de las plataformas musicales.

El nuevo sencillo, editado por Riot Games y Virgin Music Group, estará disponible a partir de las 10:00 en México, 11:00 en Colombia y Perú, y 13:00 en Chile y Argentina.

HEARTSTEEL forma parte de la creciente propuesta de artistas virtuales vinculados a League of Legends. El proyecto transforma a seis conocidos campeones del videojuego en integrantes de una banda de pop: Ezreal como vocalista, Kayn como rapero, Aphelios como instrumentista y compositor, Yone como productor, K’Sante como colíder y vocalista, y Sett como colíder y rapero.

Aunque cada personaje presenta una identidad y un estilo creativo diferentes, el concepto del grupo gira alrededor de su amistad y de una pasión compartida por la música.

De la inseguridad de ‘PARANOIA’ a una etapa más segura

Cuando HEARTSTEEL apareció por primera vez con “PARANOIA”, la narrativa del grupo mostraba a sus integrantes intentando encontrar su lugar. La canción reflejaba la combinación de talento, ambición, ansiedad y amistad que definía aquella primera etapa.

Tres años después, “Live My Life” presenta una evolución de ese concepto. La nueva canción aborda la libertad de aceptar la propia identidad y vivir con intensidad, combinando diferentes géneros y elementos de experimentación musical.

El tema fue compuesto y producido por Jon Bellion, cantante, compositor y productor ganador de un Grammy que ha participado en proyectos de artistas internacionales del pop, hip-hop y K-pop.

Anderson .Paak y BAEKHYUN encabezan las colaboraciones

Para esta nueva etapa, HEARTSTEEL combina artistas que regresan al proyecto con nuevas incorporaciones. Anderson .Paak interpreta a K’Sante, BAEKHYUN vuelve como Ezreal, Connor Price presta su voz a Sett y Nic D asume el papel de Kayn.

“No podemos contener la emoción al presentarles las nuevas colaboraciones en este nuevo capítulo de HEARTSTEEL”, dijo Maria Egan, jefa global del equipo de Música y Eventos de Riot Games. “Nuestros artistas virtuales ofrecen a los jugadores una forma completamente distinta de vivir la experiencia de los campeones que tanto admiran junto a algunos de sus artistas favoritos: reimaginados como estrellas del pop en este universo de fantasía alternativa. HEARTSTEEL se inspiró mucho en la comunidad de fans de K/DA así que estamos ansiosos por ver qué crearán los jugadores y cómo recibirán este nuevo capítulo”.

BAEKHYUN vuelve como la voz de Ezreal

BAEKHYUN, conocido tanto por su carrera en solitario como por formar parte de EXO, regresa al proyecto después de participar en el debut de HEARTSTEEL.

“Estoy muy emocionado por haber colaborado una vez más con League of Legends”, dijo BAEKHYUN, aficionado y jugador de League of Legends. “Me alegra haber retomado este papel. El año pasado, durante mi gira ‘Reverie’, tuve la oportunidad de visitar el campus de Riot. Allí conocí al equipo, intercambiamos ideas y nos inspiramos mutuamente. Para mí tiene un significado muy especial ver que esa inspiración se convirtió en algo que ahora podemos compartir con los fans y jugadores de todo el mundo. La verdad, tengo muchas ganas de que todos vean lo que creamos juntos. Será asombroso”.

Un reparto internacional para ‘Live My Life’

El regreso de HEARTSTEEL reúne perfiles procedentes de distintas áreas de la industria musical. Anderson .Paak, ganador de nueve premios Grammy, suma su experiencia como cantante, productor, compositor, batería y director. Actualmente también participa junto a Bruno Mars como DJ Pee Wee dentro del entorno creativo de Silk Sonic.

Connor Price, actor y músico canadiense, ha desarrollado una amplia audiencia internacional como artista independiente. Su serie viral “Spin the Globe” contribuyó a ampliar su presencia global y recientemente publicó su álbum debut, About Time, con colaboraciones de Big Sean e Idris Elba. También completó una gira norteamericana junto a Nic D.

Por su parte, Nic D desarrolla una carrera como artista independiente, autor y creador, además de ser copresentador de FRDi Show, un podcast de comedia y proyecto digital con audiencia internacional.

La participación de estos artistas refuerza la estrategia musical que Riot Games ha desarrollado alrededor de League of Legends, donde proyectos virtuales como HEARTSTEEL amplían las historias y personalidades de los campeones más allá del videojuego.

‘Live My Life’ se estrena el 18 de septiembre

El videoclip oficial de “Live My Life” se publicará en el canal de League of Legends en YouTube, mientras que la canción llegará simultáneamente a las principales plataformas de música el viernes 18 de septiembre.

Con su primer lanzamiento desde “PARANOIA”, HEARTSTEEL inicia así una nueva etapa que vuelve a conectar el universo de League of Legends con artistas internacionales y distintos estilos musicales, tres años después de la presentación original del grupo virtual.