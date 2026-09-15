Kernel Hearts prepara su llegada con acción roguelike cooperativa y estética de chicas mágicas

Kernel Hearts, el RPG de acción roguelike desarrollado por el estudio argentino Ephemera Games, propone una combinación de combates frenéticos, estética anime, progresión permanente y juego cooperativo para hasta cuatro participantes. El título estará disponible en Steam, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 y Xbox Series, y también contará con presencia en Fortnite mediante una skin inspirada en el juego.

Kernel Hearts combina acción roguelike, cooperación y fantasía

La premisa de Kernel Hearts sitúa a cuatro chicas mágicas ante una misión de enormes proporciones: reunir aliados, enfrentarse a seres celestiales y tratar de salvar un mundo que se está convirtiendo en cenizas.

El proyecto apuesta por una estructura roguelike en la que cada partida permite obtener habilidades temporales capaces de modificar y potenciar ataques, hechizos y movimientos. Estas mejoras sirven para desarrollar combinaciones de golpes más poderosas y afrontar los diferentes enemigos que aparecen durante el ascenso.

Cada región está dominada por jefes guardianes que representan algunos de los principales desafíos del recorrido. La intención es que el jugador adapte sus capacidades durante cada intento y encuentre combinaciones que se ajusten tanto a su estilo de combate como a las necesidades del equipo.

La derrota forma parte del sistema de progresión

Como es habitual en el género roguelike, morir no supone el final definitivo de la partida. Después de cada intento, la unidad del jugador regresa al laboratorio, donde puede aprovechar las recompensas conseguidas anteriormente.

Uno de los elementos centrales de esta progresión son los chips de habilidad. Los jugadores podrán desbloquearlos y equipar hasta 256 KB de estos componentes para personalizar su unidad.

Este sistema introduce una capa de desarrollo permanente entre partidas. Aunque las habilidades temporales obtenidas durante cada recorrido pueden desaparecer, los chips permiten preparar nuevas configuraciones antes de volver a enfrentarse a la Torre.

Las transformaciones mágicas tendrán un papel clave

La Torre de Kernel Hearts incorpora una maldición que ejerce presión constante sobre los jugadores. Permanecer demasiado tiempo en una misma zona provoca la aparición de enemigos progresivamente más poderosos, lo que obliga a mantener un ritmo de avance elevado.

Para contrarrestar esta amenaza, los personajes pueden aprovechar la propia energía de la Torre. Al hacerlo, son capaces de disipar temporalmente las maldiciones y activar una transformación mágica.

Durante esta forma especial, las protagonistas obtienen acceso durante un periodo limitado a ataques especialmente potentes, pensados para hacer frente a grupos de enemigos o situaciones de combate de mayor dificultad.

La mecánica añade así un componente estratégico: decidir cuándo utilizar una transformación puede resultar determinante para superar un enfrentamiento complicado o continuar avanzando.

Cooperativo para hasta cuatro jugadores

Otro de los pilares de Kernel Hearts será su componente multijugador. El RPG podrá jugarse en solitario o de forma cooperativa con hasta tres amigos.

La cooperación permitirá combinar las habilidades de los diferentes personajes para crear configuraciones de equipo y estrategias específicas. Los jugadores deberán perfeccionar sus capacidades individuales, pero también encontrar sinergias con las de sus compañeros para afrontar los desafíos de cada nivel.

Esta combinación de acción individual y coordinación colectiva pretende ampliar las posibilidades de cada partida y favorecer diferentes formas de afrontar los combates.

Aliados, vínculos y posibles romances

El recorrido por los dominios celestiales no estará limitado a los enfrentamientos. Cada una de estas áreas contará con personajes aliados que podrán ayudar a las protagonistas durante su viaje.

Los jugadores tendrán la posibilidad de desarrollar sus relaciones con estos personajes y profundizar los vínculos a medida que avanza la historia. Según la información facilitada sobre el juego, algunas de estas relaciones incluso podrán evolucionar hacia el romance.

De esta forma, Kernel Hearts incorpora elementos narrativos y sociales junto a su estructura centrada en el combate y la progresión roguelike.

Un proyecto argentino con lanzamiento multiplataforma

El desarrollo está en manos de Ephemera Games, estudio argentino que combina referencias del anime y las historias de chicas mágicas con mecánicas propias de los RPG de acción y los roguelike modernos.

El juego está previsto para Steam, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 y Xbox Series, lo que permitirá al proyecto llegar tanto al mercado de PC como a las principales consolas actuales.

Además, Kernel Hearts ampliará su presencia más allá de su propio universo con una skin prevista para Fortnite, una colaboración que puede contribuir a presentar sus personajes y estética ante una audiencia internacional más amplia.

Con su propuesta de partidas rejugables, progresión mediante chips, transformaciones mágicas y cooperación para cuatro jugadores, Kernel Hearts busca diferenciarse dentro del cada vez más competitivo mercado de los roguelike de acción. El proyecto representa también una nueva producción de la industria argentina del videojuego con aspiraciones de alcanzar al público internacional.