LATAM Airlines Colombia retomará la ruta Bogotá-Caracas con tres vuelos semanales

LATAM Airlines Colombia reactivará sus vuelos directos entre Bogotá y Caracas a partir del 4 de septiembre, recuperando parte de la conectividad aérea entre Colombia y Venezuela tras las restricciones operacionales que afectaron la ruta. La compañía comenzará con tres frecuencias semanales y podrá ampliar progresivamente su operación según las condiciones disponibles.

La venta de boletos comenzará el 29 de agosto a través de los canales comerciales de la aerolínea y las agencias de viajes. Los vuelos estarán programados para los lunes, viernes y sábados, ofreciendo nuevamente una conexión directa entre las capitales de ambos países.

Reapertura de Maiquetía permite recuperar la conexión

El reinicio de la ruta Bogotá-Caracas se produce después de que las autoridades venezolanas informaran sobre la reapertura del Aeropuerto Internacional de Maiquetía a partir del 1 de septiembre, inicialmente bajo restricciones operacionales.

Ante este escenario, LATAM comenzará con una programación adaptada a la capacidad disponible. La compañía contempla incrementar gradualmente las frecuencias en la medida en que se habiliten nuevas condiciones para las operaciones aéreas.

Antes de la emergencia generada por el terremoto, LATAM Airlines Colombia mantenía siete frecuencias semanales entre Bogotá y Caracas. El nuevo esquema representa, por tanto, una recuperación parcial de la capacidad que existía previamente en esta conexión.

La reactivación tiene especial importancia para el mercado venezolano debido al papel de Bogotá como centro regional de conexiones. Desde la capital colombiana, los pasajeros pueden acceder a diferentes destinos dentro de la red de LATAM en América Latina.

Vuelos operarán tres días por semana

De acuerdo con la programación anunciada, los vuelos partirán desde Bogotá a las 7:35, mientras que el servicio de regreso saldrá desde Caracas a las 11:50. Las operaciones estarán disponibles los lunes, viernes y sábados.

La recuperación de esta ruta también refuerza la integración de Venezuela dentro de la red del Grupo LATAM, especialmente para pasajeros que utilizan Bogotá como punto de conexión hacia otros mercados de la región.

Durante las restricciones que afectaron las operaciones en Caracas, la aerolínea mantuvo presencia en el mercado venezolano de pasajeros utilizando Barcelona como aeropuerto alterno. La compañía también atiende actualmente el mercado de carga desde Estados Unidos.

LATAM destaca la importancia del mercado venezolano

La aerolínea considera que la recuperación de las conexiones internacionales permitirá ampliar las alternativas disponibles para viajeros venezolanos y colombianos, además de facilitar conexiones hacia terceros destinos de América Latina.

“Venezuela es un mercado relevante por su dinámica y el potencial de conexión que ofrece con el resto de la región. La reapertura de Bogotá-Caracas permite que los pasajeros en Venezuela accedan, a través de Bogotá, a una de las redes más amplias y robustas de América Latina. Esa capacidad de conectar mercados, destinos y personas es uno de los aportes concretos que LATAM hace a la recuperación de la conectividad internacional del país”, señaló Erika Zarante, CEO de LATAM Airlines Colombia.

La recuperación de los vuelos directos también puede facilitar los desplazamientos empresariales, familiares y turísticos entre Venezuela y Colombia. La conexión con Bogotá, además, permite enlazar los viajes con otros destinos regionales mediante la red de la compañía.

Pasajeros deberán verificar el estado de sus vuelos

Debido a que la reapertura del Aeropuerto Internacional de Maiquetía comenzará bajo restricciones operacionales, LATAM recomienda a los viajeros verificar las condiciones y el estado de sus vuelos antes de trasladarse al aeropuerto.

La compañía también aconseja permanecer atentos a las notificaciones enviadas directamente a los pasajeros y a la información difundida mediante sus canales oficiales, especialmente mientras se desarrolla esta primera etapa de recuperación operacional.

Con tres frecuencias semanales como punto de partida, el regreso de la ruta Bogotá-Caracas marca la recuperación gradual de una conexión que anteriormente operaba con siete vuelos por semana. Una eventual ampliación de las frecuencias dependerá de la evolución de las condiciones operacionales y de la capacidad que sea habilitada para los servicios aéreos en Caracas.