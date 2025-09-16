Yachting: Lia Riva celebra en Mónaco la tradición con 50 modelos vintage

MÓNACO, La edición 2025 de la Monaco Classic Week volvió a consolidarse como uno de los eventos más cautivadores del panorama náutico internacional. Entre el 9 y el 13 de septiembre, más de 150 embarcaciones se congregaron en la Marina del Yacht Club de Monaco, ofreciendo un recorrido único por más de un siglo de historia marítima. La atención principal recayó en los icónicos runabouts Riva, con una flota récord de 50 modelos en exhibición, la mayor concentración jamás vista en el Principado.

El acontecimiento fue recibido con entusiasmo por la familia Riva, símbolo de continuidad en la tradición náutica. “For us, this is a very important event—one we simply cannot miss,” afirmó Lia Riva, representante del histórico linaje e hija de Carlo Riva.

Velocidad con elegancia y seguridad

Uno de los ejes del legado Riva, la velocidad, tuvo un papel protagónico en esta edición. “In my grandfather’s time, it was everything—he was a world speed champion. My father, too, designed small but extremely fast boats, where you had to kneel to steer them on the lakes. It was incredibly dangerous,” recordó. Y añadió: “Today, speed is once again important, but always paired with elegance and safety.”

Glamour a través de las décadas

La exhibición en el Yacht Club también narró la historia de un mito que ha trascendido generaciones y pantallas: desde Sophia Loren, Alain Delon y Claudia Cardinale en los años sesenta, hasta George Clooney, Brad Pitt y Matt Damon en la actualidad. “Riva represents timeless beauty and refinement. I have a wonderful photograph of Delon and Cardinale during the filming of The Leopard in Sicily, on a Riva. And today, we see new stars who continue to cherish these boats,” destacó Lia Riva.

Si bien los modelos de madera dejaron de producirse, la tradición persiste en las nuevas embarcaciones. “With the Aquariva, heir to the Aquarama, the story carries on. Officina Italiana Design works exclusively for the Riva shipyard, and in every boat—even the largest—you’ll always find a tribute to the lines of the classic wooden models,” explicó.

De 1842 al liderazgo global

El origen de la marca se remonta a 1842, cuando un joven carpintero en el Lago Iseo ganó la confianza de los pescadores reparando sus embarcaciones dañadas por una tormenta. Desde entonces, Riva no ha dejado de innovar, alcanzando un punto clave en el año 2000 con su incorporación al Ferretti Group. Esta integración consolidó su liderazgo internacional mediante excelencia en ingeniería y diseño visionario.

Hoy, además de su histórico astillero en Sarnico, Riva cuenta con centros de producción en La Spezia y Ancona, este último especializado en la división de superyates.

El lazo con el Principado

La relación con Mónaco se materializa en un espacio exclusivo dentro del Yacht Club de Monaco: el Aquarama Lounge. “It was Prince Albert, a family friend, who granted us this privilege. The only brand to have a dedicated venue here is Riva—and specifically the Aquarama. We feel at home here,” resaltó Lia Riva.

En este espacio se celebró una velada especial en honor al universo Riva, con premios que destacaron la originalidad, el cuidado y la pasión de los propietarios de estas embarcaciones históricas.

Reconocimientos a la excelencia náutica

El Riva Historical Society Award, entregado por Piero Maria Gibellini, presidente de la sociedad, reconoció la labor de sus miembros en la preservación del legado histórico.

El MBS Riva Award fue otorgado a La Grande Bellezza, en homenaje a la película ganadora de la Palma de Oro en la que también apareció un Aquarama. El premio incluyó un ejemplar del libro Riva in the Movie, que recorre las apariciones más icónicas de la marca en el cine.

Por su parte, el Riva Classiche Award, presentado por Valerio Venturelli, director general de Riva Classiche, distinguió a dos embarcaciones destacadas: el Aquarama II de 1969, serie no. 245, bautizado Pasha y propiedad de Enzo Pellizzaro, y el Ariston II de 1960, serie no. 317, bautizado Mato y propiedad de Gabriele Turchi. Ambos propietarios recibieron como obsequio el prestigioso volumen Aquarama, publicado por Assouline.

Tradición y glamour en un mismo puerto

Entre regatas en el mar y exhibiciones en tierra, la Monaco Classic Week 2025 reafirmó su papel como punto de encuentro donde la tradición náutica se entrelaza con el glamour internacional. Una vez más, el legado de la familia Riva demostró que el encanto de estas embarcaciones trasciende épocas y sigue marcando un referente en el mundo de la navegación de lujo.