Inces y Fedecámaras impulsan alianza para fortalecer la formación técnica y empresarial en Venezuela

El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) y la Comisión de Educación de Fedecámaras avanzan en la construcción de una agenda conjunta orientada a fortalecer la formación técnica en Venezuela, mejorar la relación entre el sector productivo y educativo, y responder a las nuevas exigencias del mercado laboral nacional.

La reunión, realizada este martes en la sede principal del Inces, contó con la participación de la presidenta de la Comisión de Educación y primera vicepresidenta de Fedecámaras, Tiziana Polezel, y del presidente del organismo formativo, Wuikelman Ángel. El encuentro concluyó con acuerdos enfocados en la recuperación de la confianza empresarial, la promoción de la formación por competencias y la incorporación del Inces en espacios informativos de la federación empresarial.

Durante el encuentro, las autoridades del Inces presentaron parte de la transformación que adelanta la institución en materia académica y tecnológica. Wuikelman Ángel explicó que el organismo trabaja en la actualización permanente de sus programas formativos bajo estándares internacionales vinculados a la red UNEVOC de la UNESCO.

El presidente del Inces también destacó la puesta en marcha de un sistema digital que permite monitorear en tiempo real las actividades y estadísticas del instituto en todo el país, una herramienta que busca optimizar los procesos de gestión y seguimiento de los programas de capacitación.

Ángel señaló además que el organismo ha dejado atrás el esquema tradicional de cursos aislados para avanzar hacia un modelo de gestión más moderno y alineado con los cambios que atraviesa el mundo del trabajo y las necesidades de las empresas.

Por su parte, Tiziana Polezel indicó que distintas cámaras empresariales han manifestado interés en participar activamente en los procesos formativos impulsados por el Inces. La representante gremial valoró especialmente el enfoque de formación por competencias, basado en el catálogo nacional de ocupaciones, y aseguró que la institución mantiene la capacidad de formar talento técnico altamente preparado.

Educación y empleo se consolidan como prioridad empresarial

Durante la reunión, la directiva de Fedecámaras presentó los principales lineamientos estratégicos que actualmente orientan el trabajo de la organización empresarial. Entre ellos, la educación figura como uno de los ejes prioritarios para el desarrollo económico y la recuperación productiva del país.

Polezel explicó que la comisión ha identificado áreas estratégicas donde existe una mayor necesidad de capacitación especializada, especialmente en sectores como construcción, hidrocarburos y turismo. Este último, según comentó, se perfila como una de las actividades con mayores perspectivas de crecimiento e inversión en Venezuela.

La representante empresarial también subrayó la importancia de fortalecer la formación dual y facilitar la incorporación de jóvenes al mercado laboral formal, especialmente en un contexto donde las empresas requieren personal capacitado y adaptado a las nuevas dinámicas productivas.

Otro de los puntos abordados durante el encuentro estuvo relacionado con las inquietudes manifestadas por inversionistas interesados en el país. Polezel reveló que Fedecámaras ha recibido consultas constantes durante los últimos meses sobre aspectos vinculados a la seguridad jurídica, la Ley Orgánica del Trabajo y la disponibilidad de mano de obra calificada.

Según explicó, esta última preocupación fue determinante para promover un acercamiento institucional con el Inces y evaluar mecanismos que permitan ampliar la formación dentro de las empresas.

La Comisión de Educación de Fedecámaras señaló que existe interés en desarrollar programas formativos directamente en las organizaciones, utilizando personal interno especializado, aunque también consideran importante incorporar expertos externos que aporten nuevas experiencias y conocimientos técnicos.

Próxima reunión nacional buscará ampliar el acercamiento con las empresas

Como parte de los acuerdos alcanzados, ambas instituciones adelantaron que el Inces participará próximamente en una reunión nacional con representantes de cámaras empresariales de todo el país.

El encuentro, previsto tentativamente para el 1 de junio, servirá para presentar un plan de relacionamiento orientado a consolidar vínculos con el sector privado y ampliar los espacios de cooperación en materia de formación técnica y capacitación laboral.

Con esta iniciativa, tanto el Inces como Fedecámaras buscan generar mecanismos de articulación que permitan responder de manera más eficiente a las demandas del aparato productivo venezolano y fortalecer el desarrollo del capital humano en sectores considerados estratégicos para la economía nacional.