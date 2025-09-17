Sociedad de Actuarios anuncia sucesión planificada de CEO para 2026

Caracas, Venezuela Business Desk. — La Society of Actuaries (SOA), la organización profesional de actuarios más grande del mundo, anunció desde Chicago la jubilación planificada de su director ejecutivo, Greg Heidrich, quien ha ocupado el cargo desde 2007. De acuerdo con la comunicación oficial, Heidrich dejará sus funciones en el verano de 2026, tras una gestión de casi dos décadas marcada por la expansión internacional, la innovación académica y el fortalecimiento de la profesión actuarial.

Proceso de sucesión en marcha

Con el fin de garantizar una transición ordenada, la SOA contrató a la firma global Heidrick & Struggles para liderar una búsqueda internacional de su próximo CEO. La empresa trabajará en coordinación con la Junta Directiva de la SOA y un comité de búsqueda designado para identificar a un líder que ejecute el plan estratégico de la institución. Dicho plan se concentra en tres prioridades fundamentales: optimizar el flujo de candidatos, consolidar el crecimiento global y aprovechar la inteligencia artificial para impulsar la innovación y el éxito futuro de los miembros.

En palabras del propio Heidrich: “Over the past 18 years serving as the SOA’s CEO, it’s been the privilege of my professional life to work alongside our dedicated Board, staff, elected, and volunteer leaders to grow and evolve educational pathways and research programs to better meet the ever-changing needs of our members, candidates and employers. I’m proud of what we’ve accomplished together to grow the SOA globally, help our candidates and members build great careers, and position the organization to continue to succeed in a challenging but very exciting future!”

Reformas educativas y programas de acreditación

Durante su mandato, Heidrich impulsó una transformación significativa en la ruta Fellowship, ofreciendo a los candidatos experiencias de aprendizaje más flexibles y con mayor relevancia global. También fue clave en la creación de programas de apoyo universitario de alcance internacional, como el Centers of Actuarial Excellence (CAE), el University-Earned Credit program y el Hickman Scholars program.

En el ámbito de acreditaciones, supervisó el desarrollo de la especialidad de General Insurance (propiedad y siniestros), lo que consolidó a la SOA como la organización líder en credenciales actuariales en todas las disciplinas.

Impulso a la investigación aplicada

Bajo su liderazgo se fundó el SOA Research Institute, que hoy produce estudios de referencia y programas de investigación estratégica. Estas iniciativas abarcan temas cruciales para la profesión y la sociedad, como el envejecimiento y la jubilación, el riesgo climático y de catástrofes, la mortalidad y longevidad, así como las tendencias en costos de atención médica.

Además, la SOA expandió sus oportunidades de desarrollo profesional (PD), destacando la reciente plataforma PD Edge Plus, un modelo de aprendizaje en línea por suscripción que amplía el acceso a la formación continua.

Expansión internacional y presencia global

El crecimiento internacional fue otro de los pilares de la gestión de Heidrich. Como parte de esta estrategia, la SOA abrió oficinas en Beijing, Hong Kong, Singapur y Dubái, y conformó un equipo operativo en Toronto, Canadá. Gracias a estas iniciativas, la organización ahora ofrece eventos presenciales de desarrollo profesional y programas de investigación en mercados como China, Asia Mayor y Medio Oriente/África/Pakistán, fortaleciendo la conexión con miembros alrededor del mundo.

Reconocimiento de la Junta Directiva

Desde la presidencia de la SOA, los elogios hacia Heidrich reflejan el impacto de su liderazgo. Amanda Hug, FSA, MAAA, MBA, presidenta y presidenta de la Junta Directiva, declaró: “On behalf of the SOA Board of Directors, we are profoundly grateful to Greg for his nearly two decades of outstanding leadership. Through his thoughtful guidance, Greg has led the SOA through a period of tremendous growth with a focus on operational excellence and stability, leaving us well-positioned for long-term success. We are grateful for his commitment, dedication and service to our organization and our members.”

Próximos pasos

Heidrich permanecerá en el cargo hasta que un sucesor sea seleccionado y oficialmente incorporado. Con ello, la SOA inicia un proceso de transición que busca dar continuidad a sus operaciones, al tiempo que asegura el cumplimiento de una estrategia que coloca a la organización en la vanguardia del sector actuarial.

En un entorno global caracterizado por la transformación digital, la presión de nuevas competencias y la irrupción de la inteligencia artificial, la elección del próximo director ejecutivo marcará un punto decisivo tanto para la institución como para la comunidad actuarial internacional.