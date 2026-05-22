WeWork reactiva expansión en México con nueva apertura corporativa en Monterrey

WeWork anunció la apertura de un nuevo piso dentro del complejo corporativo Frida Kahlo, en Monterrey, marcando así su primera expansión física en la región en más de cinco años. La decisión representa un movimiento estratégico para fortalecer su presencia en uno de los principales centros corporativos de México, en medio del crecimiento sostenido de la demanda de espacios de trabajo flexibles por parte de empresas nacionales e internacionales.

La nueva operación se desarrollará en una de las zonas empresariales con mayor conectividad y actividad corporativa de Monterrey. El espacio contará con aproximadamente 1.450 metros cuadrados y tendrá capacidad para más de 300 personas, integrando oficinas privadas, salas de reuniones y áreas colaborativas diseñadas para responder a los nuevos modelos híbridos de trabajo que predominan en el mercado empresarial.

La expansión ocurre en un contexto de fuerte dinamismo económico para Monterrey, ciudad que en los últimos años ha ganado relevancia como polo de inversión, manufactura y relocalización empresarial en América Latina. El crecimiento de los procesos de relocalización de operaciones industriales y la llegada de compañías internacionales han impulsado cambios importantes en el sector inmobiliario corporativo, elevando la necesidad de oficinas escalables y listas para operar.

“Esta apertura tiene un valor muy relevante para WeWork porque representa nuestra primera expansión física en Monterrey en más de cinco años, lo que refleja la solidez y evolución que estamos viendo en este mercado. Hoy las empresas necesitan operaciones más ágiles y flexibles, especialmente en ciudades como Monterrey, que se han convertido en centros estratégicos para el crecimiento empresarial y la inversión internacional”, señaló Claudio Hidalgo, presidente de WeWork Latinoamérica.

Crece la demanda de oficinas flexibles en sectores estratégicos

De acuerdo con la compañía, el interés por establecer operaciones en Monterrey ha aumentado de forma sostenida, tanto en el número de empresas interesadas como en el tamaño de los equipos que buscan espacios flexibles. Parte importante de la demanda proviene de sectores vinculados con tecnología, manufactura, industria automotriz y servicios corporativos.

La empresa indicó que muchas de estas compañías se encuentran en procesos de expansión regional y requieren soluciones inmobiliarias que les permitan crecer con rapidez sin asumir inversiones de largo plazo en infraestructura corporativa.

Además del incremento en la actividad empresarial, la compañía también identificó transformaciones en la manera en que las organizaciones utilizan sus oficinas. Los esquemas híbridos han elevado la demanda por espacios colaborativos, oficinas privadas de mayor capacidad y modelos operativos más eficientes desde el punto de vista financiero.

“El mercado regiomontano tiene un nivel de sofisticación y dinamismo muy particular. Muchas de las empresas que hoy están creciendo en Monterrey ya forman parte de nuestro portafolio global y buscan espacios que les permitan expandirse rápidamente sin perder flexibilidad operativa”, agregó Hidalgo.

El nuevo piso contará con cinco oficinas privadas con capacidad total para 308 personas. También incorporará áreas comunes desarrolladas bajo nuevos estándares de diseño y tecnología, incluyendo salas de reuniones, espacios de acceso compartido y zonas colaborativas orientadas a fortalecer la productividad y la conexión entre equipos de trabajo.

La apertura representa además una señal de reactivación para la estrategia de crecimiento físico de la compañía en México, luego de un período de más de cinco años sin nuevas expansiones dentro del mercado regiomontano.

Con este movimiento, WeWork fortalece su presencia dentro de uno de los corredores corporativos más importantes de Monterrey y reafirma su apuesta por una ciudad que mantiene un papel relevante dentro de la economía regional y el ecosistema empresarial mexicano.

Analistas del sector consideran que el crecimiento de la demanda de espacios flexibles continuará durante los próximos años, impulsado por la llegada de inversión extranjera y por empresas que buscan estructuras operativas más ágiles en ciudades estratégicas de América Latina. En este escenario, Monterrey se mantiene como uno de los principales focos de crecimiento corporativo y desarrollo inmobiliario de la región.