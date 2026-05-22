MORENA mantiene ventaja rumbo a 2027 en Quintana Roo, según medición de RUBRUM

Cancún, Quintana Roo.— La más reciente encuesta de la firma RUBRUM sobre el panorama político rumbo a la elección de gubernatura de Quintana Roo en 2027 ubica a MORENA como la fuerza con mayor intención de voto en la entidad, en un escenario donde también comienzan a definirse los perfiles con mayor posicionamiento dentro de las principales organizaciones políticas.

De acuerdo con el estudio, realizado mediante llamadas telefónicas automatizadas en el estado, MORENA alcanza 46.3% de preferencia electoral, una cifra que lo coloca ampliamente por delante de sus competidores más cercanos. El Partido Acción Nacional (PAN) aparece en segundo lugar con 16.8%, mientras que Movimiento Ciudadano y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) registran porcentajes cercanos al 7%.

La medición también refleja que 15.9% de los encuestados aún no define su preferencia política, lo que mantiene abierto un margen de competencia rumbo a los próximos procesos internos y electorales.

Los resultados muestran que la coalición gobernante mantiene una importante presencia política y territorial en Quintana Roo, en un contexto donde las fuerzas opositoras continúan en etapa de reorganización y búsqueda de liderazgos competitivos.

Rafa Marín lidera preferencias internas en MORENA

Dentro de la evaluación realizada por RUBRUM sobre posibles aspirantes de MORENA a la gubernatura estatal, Rafa Marín encabeza las preferencias con 43.9%.

La encuesta coloca en segundo lugar a Ana Patricia Peralta con 33.5%, mientras que Anahí González registra 22.6%.

El estudio señala además que Rafa Marín ha mostrado una evolución positiva en reconocimiento y posicionamiento político durante los últimos meses, consolidándose como una de las figuras con mayor presencia dentro del movimiento oficialista en Quintana Roo.

Analistas políticos consideran que estos resultados fortalecen la visibilidad de Marín dentro de MORENA, particularmente por su cercanía con sectores vinculados al proyecto de la Cuarta Transformación y su participación en temas estratégicos para el estado.

La definición de la candidatura dentro del partido podría convertirse en uno de los procesos políticos más observados rumbo a 2027, debido al peso electoral que actualmente conserva MORENA en la entidad.

Gino Segura destaca en el escenario del Partido Verde

La medición de RUBRUM también evaluó el posicionamiento de posibles perfiles dentro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En este escenario, el senador Gino Segura obtuvo 82.3% de preferencia interna, mientras que Estefanía Mercado registró 17.7%.

Los resultados reflejan un amplio nivel de reconocimiento para Segura dentro del partido en Quintana Roo y lo mantienen como una de las figuras relevantes dentro de la alianza política oficialista en el estado.

El desempeño del PVEM continúa siendo un factor importante dentro de la dinámica política local, especialmente por su participación en coalición con MORENA en procesos electorales recientes.

Movimiento Ciudadano y PRI buscan consolidar liderazgos

La encuesta también muestra que Movimiento Ciudadano y el PRI enfrentan desafíos para consolidar perfiles con amplio respaldo ciudadano rumbo a la próxima contienda estatal.

En el caso de Movimiento Ciudadano, José Luis Pech obtiene 54% de preferencia interna; sin embargo, una parte importante de los encuestados manifestó preferencia por otras opciones dentro de ese partido.

Por su parte, Filiberto Martínez alcanza 57.1% dentro del PRI, aunque el estudio indica que todavía existe un segmento relevante de ciudadanos que no identifica con claridad una figura priista sólida para la elección de gubernatura.

Especialistas consideran que tanto MC como PRI podrían enfocar sus estrategias en fortalecer estructuras territoriales y aumentar el posicionamiento de sus cuadros políticos durante los próximos años.

Panorama político rumbo a 2027

A poco más de un año de que el proceso electoral comience a tomar forma en Quintana Roo, los resultados de RUBRUM ofrecen una primera radiografía sobre el comportamiento político en la entidad y el posicionamiento de los distintos actores partidistas.

La encuesta perfila un escenario donde MORENA conserva una ventaja importante en intención de voto, mientras que la competencia interna dentro del partido comienza a adquirir mayor relevancia política.

En este contexto, el desempeño de figuras como Rafa Marín y Gino Segura podría influir en las definiciones estratégicas de la alianza oficialista rumbo a la gubernatura de 2027, en una entidad considerada clave para el mapa político del sureste mexicano.