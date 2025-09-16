Modelo celebra 100 años agradeciendo a las comunidades que construyeron su legado

Caracas, (Business Desk Venezuela). – La cervecera Modelo, nacida en Tacuba, México, cumple un siglo de historia y lo conmemora con una campaña nacional que reconoce a los consumidores y comunidades hispanas que han sido fundamentales para su éxito.

Durante 100 años, Modelo ha trascendido el concepto de una simple bebida. Se ha convertido en parte del tejido cultural hispano, presente en mesas familiares, bares de barrio y celebraciones comunitarias. Su apuesta por la autenticidad y su conexión con los consumidores leales la llevó a consolidarse como la cerveza número uno en Estados Unidos por ventas en dólares.

Una campaña de gratitud a nivel nacional

Con motivo de su centenario, la empresa lanzó la iniciativa “Thank You for 100 Years of Modelo”, un tributo a la comunidad hispana cuyo apoyo, inspiración e influencia cultural han marcado la trayectoria de la marca.

“As Modelo celebrates its centennial, we’re profoundly grateful to the millions of people who have made our journey possible,” señaló Logan Jensen, vicepresidente de mercadeo de marca de Modelo. “This milestone isn’t just about our brewing legacy, it’s a tribute to every person who has shared a Modelo in moments of celebration, perseverance, and connection. The Modelo story belongs to our fans, and we thank them for making our first century extraordinary.”

La campaña incluye expresiones de gratitud en vallas y publicidad exterior en ciudades con gran presencia de consumidores hispanos, entre ellas Dallas, Chicago, Houston, Los Ángeles, Nueva York y Miami. Al mismo tiempo, bares locales transmitirán mensajes de agradecimiento en pantallas de Atmosphere TV, reconociendo a los establecimientos que han respaldado a Modelo durante décadas.

El arte como reflejo de identidad

El componente cultural se hace visible a través de iniciativas artísticas. El creador Snoeman elaborará un mural pintado a mano en su barrio de Bushwick, Brooklyn, para rendir homenaje al centenario de Modelo y a los fanáticos que han acompañado a la marca.

Asimismo, se presentarán nuevamente los empaques conmemorativos “1-in-6 packs”, que incluyen una botella pintada a mano en reconocimiento a la comunidad hispana, que representa uno de cada seis estadounidenses. Este año, los diseños estarán inspirados en el South Bronx de Nueva York y en South Central Los Ángeles, creados por los artistas Devon Rodriguez y Henry Beltrán.

De la gastronomía a las experiencias

La celebración también se extiende al ámbito culinario. En el evento Tales of the Cocktail en Nueva Orleans, la marca presentó una versión renovada de su icónica Michelada, transformándola en un “beertail” que explora nuevas formas de disfrutar la bebida.

De igual manera, en el Food Network New York City Wine & Food Festival, Modelo tendrá un espacio para ofrecer experiencias inmersivas que destacan su sabor audaz y su tradición cervecera.

Innovación con raíces en la tradición

Mientras celebra su pasado, la compañía proyecta su futuro con una estrategia que combina autenticidad y modernización. Entre sus lanzamientos recientes se incluyen:

Modelo Oro , una cerveza ligera que conserva el sabor dorado característico de la marca con un final suave y limpio.

Modelo Chelada , que ofrece la experiencia auténtica de la michelada tradicional y una línea de siete sabores frutales que han impulsado su crecimiento constante.

Modelo Spiked Aguas Fresca, bebidas de malta saborizadas con perfil frutal que han alcanzado una intención de recompra del 90% entre los consumidores.

Estos productos refuerzan la visión de Modelo de conectar con distintas generaciones y estilos de vida, manteniéndose fiel a sus raíces hispanas mientras amplía su alcance en el mercado.

Parte de un portafolio global

El progreso de Modelo se integra al portafolio de Constellation Brands, corporación que también gestiona marcas reconocidas como Corona® y Pacífico®. Con esta estrategia conjunta, la compañía busca moldear el futuro de la cerveza a través de la autenticidad, la innovación y el vínculo cultural con los consumidores.

En su centenario, Modelo no solo celebra un legado de calidad cervecera, sino que reafirma su compromiso con la comunidad que le ha dado vida. Con la vista puesta en los próximos 100 años, la marca promete seguir creciendo sin perder la esencia que la conecta con millones de personas.

Más información disponible en ModeloUSA.com.