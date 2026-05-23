PSYCHIC FEVER impulsa su expansión global con el lanzamiento de “I Got Ways” y adelanta su álbum DIFFERENT

El grupo masculino japonés PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE presentó oficialmente su nuevo sencillo “I Got Ways”, una producción que marca una nueva etapa en la propuesta artística de la agrupación y sirve como adelanto de su segundo álbum de estudio, DIFFERENT, previsto para lanzarse el próximo 10 de julio. El estreno llega acompañado de un nuevo video musical y refuerza la estrategia internacional del grupo bajo la gestión de LDH JAPAN y Warner Music Japan.

La agrupación continúa consolidando su presencia en la escena global del entretenimiento asiático con una propuesta que combina elementos contemporáneos del R&B internacional con la identidad propia del J-POP. El sencillo ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales, en medio de una creciente expectativa por el lanzamiento de DIFFERENT, el primer álbum de larga duración del grupo en cuatro años.

“I Got Ways” fue producido por el nominado al Grammy Rykeyz, reconocido por colaborar con artistas internacionales como Chris Brown y H.E.R.. La producción apuesta por una sonoridad más sofisticada y una interpretación enfocada en transmitir madurez y confianza, alejándose parcialmente de la energía juvenil que caracterizó los primeros trabajos del grupo.

De acuerdo con la información difundida por la agrupación, el sencillo explora el concepto de la “compostura madura”, una temática que se refleja tanto en la producción musical como en la estética visual del proyecto. El lanzamiento también representa una evolución en la identidad artística del grupo, que busca ampliar su alcance dentro del mercado musical internacional.

El video musical de “I Got Ways” acompaña esta transformación con una narrativa visual cinematográfica centrada en escenarios nocturnos, iluminación tenue y coreografías desarrolladas bajo una estética más elegante y contenida. La producción visual estuvo acompañada por la dirección coreográfica de Kazuki, integrante del reconocido colectivo de danza st kingz, quien trabajó en una propuesta enfocada en destacar la evolución escénica de los miembros.

La agrupación señaló que este lanzamiento representa un reto creativo importante para sus integrantes, especialmente por la incorporación de nuevos estilos interpretativos dentro de la canción.

“Este es el tipo de canción que se siente novedosa para PSYCHIC FEVER; algo que realmente no habíamos hecho antes. Incluso los miembros que habitualmente se centran en el rap se retaron a sí mismos para cantar con un estilo más sensual en este tema, y ese contraste es también uno de los aspectos más destacados”, expresa el miembro JIMMY.

El lanzamiento se produce después del impacto alcanzado por el sencillo viral “Just Like Dat feat. JP THE WAVY”, tema que logró ingresar en las listas “Viral Top 50” de Spotify en ocho mercados asiáticos, incluidos Singapur, Malasia y Filipinas. Ese desempeño permitió a PSYCHIC FEVER ampliar su reconocimiento fuera de Japón y fortalecer su presencia entre audiencias jóvenes interesadas en propuestas musicales híbridas y multiculturales.

En ese contexto, DIFFERENT se perfila como un proyecto clave dentro de la estrategia internacional de la agrupación. El álbum ya se encuentra disponible para pre-guardar y promete combinar temas de alta intensidad con composiciones más introspectivas y melódicas, mostrando una mayor diversidad sonora respecto a trabajos anteriores.

Analistas de la industria musical asiática han señalado que el crecimiento de agrupaciones japonesas en plataformas digitales internacionales responde al aumento del consumo global de contenidos musicales provenientes de Asia, una tendencia que ha permitido a nuevos artistas competir en mercados tradicionalmente dominados por producciones occidentales y coreanas.

Con “I Got Ways”, PSYCHIC FEVER apuesta por fortalecer esa proyección internacional mediante una propuesta que mezcla influencias culturales diversas sin abandonar las características propias del J-POP contemporáneo. El grupo busca así posicionarse dentro de una nueva generación de artistas asiáticos capaces de conectar con audiencias globales a través de sonidos modernos y una identidad visual cada vez más sofisticada.