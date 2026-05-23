McCann México se consolida entre las agencias más premiadas en los Premios IAB Mixx 2026

McCann México reafirmó su posición como una de las agencias más influyentes del mercado publicitario digital tras convertirse en la segunda firma más reconocida de los Premios IAB Mixx 2026, certamen considerado como uno de los principales referentes de la industria en México. La compañía obtuvo un total de seis galardones, conformados por cinco preseas de plata y un bronce, gracias a campañas enfocadas en construcción de marca, responsabilidad social, creatividad digital e innovación tecnológica.

La ceremonia reunió a agencias, marcas y especialistas del ecosistema digital para reconocer los proyectos con mayor impacto estratégico y capacidad de conexión con las audiencias. En esta edición, McCann México destacó por desarrollar campañas que combinaron creatividad, análisis de datos y contenido culturalmente relevante para diversas marcas y plataformas.

La agencia logró posicionarse en distintas categorías relacionadas con estrategias de marca, integración multiplataforma, contenido audiovisual y experiencias digitales impulsadas por inteligencia artificial. El desempeño obtenido consolidó otro año de resultados positivos para sus clientes y fortaleció el posicionamiento de la firma dentro del competitivo mercado publicitario mexicano.

«El éxito obtenido en esta edición de los Premios IAB Mixx es el testimonio del talento colectivo y de la profunda comprensión que tenemos sobre las audiencias en México. Cada reconocimiento validó nuestra filosofía de generar soluciones que no solo impactan en las métricas, sino que perduran en la conversación social. Nos sentimos profundamente orgullosos de colaborar con clientes que se atreven a innovar junto a nosotros», señaló Luis Machorro, CEO de McCann México.

Campañas centradas en participación orgánica y conversación social

Entre las campañas premiadas destacó “Saca tu lado abuelita”, creada para Chocolate Abuelita y reconocida con una plata en la categoría de Construcción de Marca. La iniciativa buscó conectar emocionalmente con los consumidores mediante recetas, contenido generado por usuarios y mensajes relacionados con experiencias cotidianas.

De acuerdo con los resultados compartidos por la agencia, más de 3.5 mil usuarios participaron creando contenido vinculado con la campaña. Además, la conversación digital alrededor de la marca registró un incremento superior al 400%, mientras que el volumen de contenido generado por usuarios aumentó más de 250%.

La campaña también permitió ampliar la presencia de la marca más allá de temporadas específicas de consumo, manteniendo interacción constante en distintos formatos y plataformas digitales.

Otro de los proyectos destacados fue “El Examen”, desarrollado para Animal Político. La pieza obtuvo una plata en la categoría de Responsabilidad Social para campañas de marca y un bronce en contenido audiovisual orientado al reconocimiento de marca.

Según la información presentada, el cortometraje logró posicionarse sin inversión en pauta publicitaria, impulsando una cadena orgánica de comentarios, compartidos y cobertura editorial. La campaña acumuló más de 800 coberturas y alrededor de 282 mil interacciones orgánicas, además de alcanzar un sentimiento positivo del 70% en la conversación digital.

La agencia señaló que el proyecto consiguió abrir espacios de reflexión pública y convertirse en un contenido ampliamente retomado por usuarios, medios y periodistas.

Knorr fortalece presencia digital con campañas interactivas

Knorr también figuró entre las marcas reconocidas gracias a las campañas “#Mailchallenge” y “Malibot”, ambas desarrolladas por McCann México.

La campaña “#Mailchallenge” obtuvo dos preseas de plata por su estrategia enfocada en creadores de contenido e integración narrativa en múltiples plataformas digitales. El proyecto estuvo dirigido a revitalizar la categoría de cubos culinarios mediante dinámicas participativas y contenido orgánico en redes sociales.

Los resultados incluyeron un alcance superior a 35 millones de usuarios y más de 282 millones de impresiones digitales. Además, la marca registró mejoras significativas en indicadores de favorabilidad y asociación de marca dentro de plataformas sociales.

Por su parte, “Malibot” recibió una plata en la categoría de experiencia digital mejorada e inteligencia artificial. La iniciativa consistió en una herramienta conversacional que permitió a los usuarios interactuar mediante recetas, audios e imágenes personalizadas.

La experiencia generó más de 1.97 millones de mensajes espontáneos y alcanzó un promedio cercano a cinco interacciones por usuario. Asimismo, los niveles de sentimiento positivo superaron ampliamente los objetivos planteados por la campaña, especialmente en contenidos relacionados con audios, imágenes y recetas.

Premios que marcan la evolución de la publicidad digital

Los Premios IAB Mixx se han consolidado durante más de una década como uno de los principales indicadores de evolución y competitividad de la publicidad digital en México. El jurado de la edición 2026 estuvo integrado por expertos de agencias, plataformas tecnológicas y marcas, quienes evaluaron criterios relacionados con innovación, efectividad y ejecución estratégica.

Con los resultados obtenidos este año, McCann México fortalece su presencia dentro del sector publicitario regional y confirma la creciente relevancia de las campañas que integran creatividad, análisis de datos y conexión cultural para generar impacto en el entorno digital.