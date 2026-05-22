LLEGA A LOS CINES “LAS CATADORAS DE HITLER” DE SILVIO SOLDINI

La distribuidora Mirror Audiovisual estrenó este viernes 22 de mayo en salas de cine “Las Catadoras de Hitler”, la más reciente producción del director italiano Silvio Soldini, una cinta inspirada en hechos reales que combina drama histórico y tensión psicológica en el contexto de la Segunda Guerra Mundial.

La película llega al circuito comercial tras una destacada trayectoria en festivales y premios europeos. La producción obtuvo 13 nominaciones en los Premios David Di Donatello 2026, considerados entre los reconocimientos más importantes de la industria cinematográfica italiana, donde finalmente consiguió los galardones a Mejor Maquillaje y Mejor Guion Adaptado.

Basada en la novela “La Catadora”, de Rosella Postorino, la historia recupera uno de los episodios menos conocidos del entorno de Adolf Hitler durante los últimos años del conflicto bélico europeo.

En 2012, Margot Wölk, entonces de 95 años, reveló públicamente que había sido una de las jóvenes alemanas obligadas a probar la comida destinada al líder nazi para evitar posibles intentos de envenenamiento. Hasta ese momento, la existencia de las llamadas “catadoras” había permanecido prácticamente desconocida. Wölk fue además la única superviviente del grupo tras el final de la guerra, un relato que posteriormente inspiró tanto la novela como la adaptación cinematográfica dirigida por Soldini.

Soldini regresa con un drama histórico de alto perfil internacional

Con una trayectoria consolidada dentro del cine europeo, Soldini alcanzó reconocimiento internacional gracias a “Pane e tulipani”, producción que logró nueve premios David di Donatello, cinco Nastri d’Argento, nueve Ciak d’Oro y tres nominaciones a los Premios de la Academia Europea.

Ahora, el realizador italiano apuesta por una propuesta de corte histórico centrada en el miedo, la supervivencia y las contradicciones humanas durante el régimen nazi. La película fue presentada previamente en el Festival de Málaga dentro de la sección Mosaico: Panorama Internacional, reforzando su proyección dentro del circuito cinematográfico europeo y latinoamericano.

“Las Catadoras de Hitler” es una coproducción entre Italia, Bélgica y Suiza, una alianza que refleja la creciente tendencia de colaboración internacional en la industria audiovisual europea para impulsar proyectos de alto valor histórico y cultural.

La distribución en mercados hispanohablantes busca captar tanto al público interesado en dramas históricos como a espectadores atraídos por relatos basados en hechos reales. Analistas del sector consideran que este tipo de producciones mantiene una demanda sostenida en salas y plataformas digitales debido al interés global por contenidos relacionados con la Segunda Guerra Mundial.

Una historia marcada por el miedo y la supervivencia

La trama se desarrolla en el otoño de 1943. Rosa, una joven alemana que escapa de un Berlín devastado por los bombardeos, se refugia en un pequeño pueblo donde residen sus suegros. Poco después descubre que en un bosque cercano se encuentra la “Guarida del Lobo”, el cuartel general de Hitler.

En medio de un clima de paranoia y desconfianza, el régimen obliga a varias mujeres a probar diariamente la comida preparada para el Führer, ante el temor permanente de un posible atentado mediante envenenamiento.

La sinopsis oficial señala: “Rosa es forzada, junto con otras mujeres, a probar la comida preparada para él. Divididas entre el miedo a la muerte y el hambre, las «catadoras» aceptan su destino no sin contradicciones. ¿Hay lugar para el amor a las puertas del infierno?”

El reparto principal está encabezado por Elisa Schlott, junto a Max Riemelt, Alma Hasun, Esther Gemsch, Jürgen Wink, Emma Flack, Olga Von Luckwald y Berit Vander.

Con este estreno, Mirror Audiovisual incorpora a la cartelera una producción que combina reconstrucción histórica, drama humano y reconocimiento crítico internacional, en un momento donde las películas europeas continúan ampliando su presencia en mercados de habla hispana.