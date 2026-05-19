La entrega inmediata gana espacio entre los chilenos que buscan invertir en departamentos

La compra de departamentos con entrega inmediata comienza a consolidarse como una de las principales tendencias dentro del mercado inmobiliario chileno, en un contexto marcado por ajustes en las condiciones de financiamiento, subsidios estatales y una mayor competencia entre inmobiliarias y bancos por captar compradores.

Tras varios años de desaceleración provocada por las altas tasas hipotecarias, restricciones crediticias y un importante sobre stock acumulado desde la pandemia, el sector comienza a mostrar señales de recuperación, especialmente en el segmento de viviendas nuevas bajo las 4.000 UF.

Especialistas del mercado sostienen que el escenario actual está generando condiciones que no se habían observado en años para quienes buscan construir patrimonio mediante inversiones inmobiliarias de largo plazo.

De acuerdo con datos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), actualmente existe un subsidio estatal a la tasa hipotecaria que permite acceder a financiamientos cercanos al 3,2% o 3,3% para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. A ello se suman facilidades de financiamiento con solo un 10% de pie y promociones comerciales impulsadas por las inmobiliarias para acelerar la salida del stock disponible.

En paralelo, distintas empresas del sector están aplicando descuentos y nuevas fórmulas de pago para incentivar la compra inmediata, una estrategia que ha ganado fuerza en los últimos meses ante la necesidad de reducir inventarios acumulados.

Para Michelle Zaror, directora ejecutiva y fundadora de Zaror Invest, las actuales condiciones del mercado representan una oportunidad relevante para inversionistas y compradores.

“En un contexto donde el acceso al crédito se ha restringido y las tasas han sido una barrera para muchos, hoy existen condiciones que no se habían visto en años. Hay proyectos construidos con subsidios específicos a la construcción, lo que puede traducirse en precios hasta un 10% más bajos”, explica.

Según comenta la ejecutiva, el sobre stock acumulado tras la pandemia también ha terminado favoreciendo a quienes buscan adquirir propiedades con entrega inmediata.

“Hay departamentos esperando por venderse desde hace algunos años y las inmobiliarias están ofreciendo precios nunca antes vistos en entrega inmediata. Además, hay que recordar que puedes acceder a tener facilidades nunca antes vistas para pagar el pie del departamento”, comenta.

Mercado inmobiliario muestra señales de recuperación

La reactivación de la demanda ya comienza a reflejarse en las cifras del sector. Datos recientes entregados por la Cámara Chilena de la Construcción indican que la venta de viviendas nuevas en la Región Metropolitana creció 19% durante el primer trimestre de 2026, impulsada principalmente por propiedades bajo las 4.000 UF y por el subsidio estatal a la tasa hipotecaria.

El escenario también ha generado una mayor competencia entre bancos e instituciones financieras, que actualmente participan en una fuerte disputa por ofrecer tasas hipotecarias más bajas para viviendas nuevas.

Actualmente, algunas entidades financieras ya están ofreciendo créditos cercanos al 3,2%, cifras considerablemente inferiores a las registradas en años anteriores y que han permitido mejorar el acceso al financiamiento para parte de los compradores.

Para Zaror, una de las principales diferencias respecto a ciclos anteriores es que el mercado ahora ofrece condiciones más concretas y previsibles para invertir.

“Antes todo era expectativa. Hoy hay certezas. ¿Esperar que el precio baje o aprovechar una tasa históricamente baja? Para mí es evidente que hoy es el mejor momento de los últimos años”, afirma.

La especialista asegura incluso haber modificado su propia estrategia de inversión frente a las actuales condiciones del mercado.

“Me compré cuatro departamentos en entrega inmediata. Cambié mi mirada porque entendí que esta es una oportunidad real, no una especulación”, revela.

Inversión de largo plazo y construcción de patrimonio

Pese al renovado interés por este tipo de propiedades, desde el sector insisten en que la inversión inmobiliaria debe entenderse como una estrategia patrimonial de largo plazo y no como una fórmula de rentabilidad inmediata.

“La inversión inmobiliaria siempre ha sido a largo plazo. Pero cuando compras bien, en un buen momento, la plusvalía es mayor. Esto no se trata de inmediatez en la ganancia, sino de tomar la mejor oportunidad del mercado”, enfatiza.

La ejecutiva también planteó que el interés por construir patrimonio propio responde a una mayor preocupación de las personas por su estabilidad financiera futura y planificación previsional.

“A las personas les da miedo invertir, a mí, me da miedo dejar mi jubilación en las manos de una AFP. Por eso, hoy es importante entender que la planificación de la jubilación no tiene por qué depender únicamente de lo que se acumule en una AFP. En ese sentido, construir patrimonio propio a través de inversiones inmobiliarias también puede transformarse en una herramienta concreta para proyectar tranquilidad y estabilidad financiera en el futuro”, plantea Zaror.

En medio de un mercado todavía en proceso de ajuste, el segmento de entrega inmediata aparece hoy como uno de los focos más dinámicos del sector inmobiliario chileno.

“Esta es una oportunidad del mercado que hay que aprovechar. Uno se tiene que mover como se mueve el mercado”, sostiene Zaror.

“Invertir nunca va a ser un error. Un error es no hacerlo, muchas veces la gente no alcanza a ver la oportunidad que tiene hoy el mercado con todos los beneficios asociados a la entrega inmediata. Todos deberían poder construir patrimonio, porque eso da tranquilidad”, concluye la experta.