Yacht Club de Monaco se consagra en la Admiral’s Cup y entra en la élite de la vela oceánica

MÓNACO – Con un acto solemne en su sede, el Yacht Club de Monaco (YCM) recibió oficialmente la Admiral’s Cup, dos meses después de haberse adjudicado la victoria en esta legendaria competencia náutica. El evento estuvo encabezado por el presidente del club, S.A.S. el Príncipe Alberto II, junto a los patrones, el vicepresidente del YCM Pierre Casiraghi, el navegante británico Peter Harrison y los tripulantes de las embarcaciones Jolt 6 y Jolt 3.

La ceremonia simboliza la entrada del Principado en un círculo muy exclusivo: el de los clubes que han levantado un trofeo considerado desde hace décadas como el “Davis Cup” de la vela oceánica. “With all the hard work you put in and your results, you have made our dreams a reality”, declaró Bernard d’Alessandri, secretario general del YCM, en reconocimiento al esfuerzo colectivo.

El regreso de una leyenda náutica

La Admiral’s Cup fue creada en 1957 por el Royal Ocean Racing Club (RORC) y durante décadas se consolidó como el campeonato mundial no oficial de la vela oceánica. Tras casi veinte años de ausencia, la competición regresó en 2025 con una convocatoria de alto nivel: 15 naciones, cada una representada por dos embarcaciones, se enfrentaron en un exigente programa que incluyó el Channel Race, seis regatas costeras en el Solent y la mítica Rolex Fastnet Race.

El desafío comprendió ocho regatas puntuables que pusieron a prueba tanto la destreza técnica como la resistencia física de las tripulaciones. Tras sumar 68 puntos, el Yacht Club de Monaco se alzó con el primer lugar, por delante del Royal Hong Kong Yacht Club (84 puntos) y del Yacht Club Costa Smeralda de Italia (92 puntos).

La definición en el Rolex Fastnet Race

El título se definió en la última prueba: el Rolex Fastnet Race, una travesía de 695 millas náuticas conocida por su dureza y prestigio. Al timón del Jolt 6, Pierre Casiraghi describió la magnitud del reto y lo que significó para el club:

«Today our Club becomes part of the history of this prestigious competition for all time. This Cup embodies superhuman efforts and sacrifices but also moments of great courage. It symbolises determination, surpassing oneself, team spirit and sometimes doubts, and that little bit of luck that every sailor needs. That in a nutshell is the recipe for this Cup. We knew how to value our individualities while accepting the need to compromise in order to become a team. I would like to thank Peter, and of course the men and women in the team, each with their own talents, weaknesses and doubts. And together we won».

Espíritu de equipo y estrategia

Mientras tanto, en el Jolt 3 de la Clase AC1, Peter Harrison destacó el papel de la disciplina y la cohesión grupal en el éxito de la campaña:

“Pierre Casiraghi and I believed in this project from the start. The Club was right behind us. It is a huge moment for Monaco and confirms that YCM is now one of the big clubs in ocean racing. The objectives were simple: get clean starts, sail our boat, avoid pitfalls in the fleet, and stay focused. What made the difference was the team spirit. Without that cohesion, we wouldn’t have made it. It’s a great honour to be here with the Admiral’s Cup Trophy, especially alongside Pierre who shares my deep commitment to performance, precision and the competitive spirit. To celebrate this victory at the YCM, with the support of the Sovereign, makes it even more special”.

El formato de la competencia también añadió dramatismo: el Channel Race con coeficiente 2, seis regatas costeras y finalmente la edición número 51 del Rolex Fastnet Race, con coeficiente 3, que además celebró su centenario este año. Gracias a sus victorias en las respectivas clases, AC1 con el Jolt 3 y AC2 con el Jolt 6, el club monegasco obtuvo una ventaja de 19 puntos sobre sus rivales más cercanos.

Una estrategia a largo plazo

Este triunfo se enmarca en la estrategia de desarrollo de la vela impulsada por el Team Malizia, fundado por Casiraghi junto al navegante alemán Boris Herrmann. Parte de la tripulación de los Jolt, incluyendo a Will Harris y Cole Brauer, retomó la actividad apenas semanas después, a bordo del IMOCA Malizia-Seaexplorer, compitiendo en The Ocean Race Europe.

La regata, que inició en Kiel (Alemania) y concluirá en la bahía de Boka (Montenegro), se disputó en cinco etapas y su clasificación final se dará a conocer el próximo 21 de septiembre.

Impacto para Mónaco y la región

La victoria no solo posiciona al Yacht Club de Monaco en la élite de la vela mundial, sino que también fortalece la imagen del Principado como un centro de excelencia deportiva y marítima. Para América Latina, donde el interés por la náutica va en aumento, este logro se convierte en un referente sobre cómo la combinación de inversión, visión estratégica y talento puede abrir espacio en competencias de máximo nivel.

Con este triunfo, el YCM no solo escribe un nuevo capítulo en la historia de la Admiral’s Cup, sino que también sienta bases para consolidarse como un actor relevante en el desarrollo global de la vela oceánica.