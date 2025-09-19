Jesús Quintero celebra su tercer aniversario con el lanzamiento de “Fashion Glam” en la pasarela de Next Top Model Venezuela 2025

Caracas. El diseñador venezolano Jesús Quintero conmemoró su tercer aniversario en la industria de la moda con la presentación oficial de su más reciente colección, “Fashion Glam”. El lanzamiento tuvo lugar durante la Gala Final del certamen Next Top Model Venezuela 2025, donde el joven creativo mostró 40 outfits en un desfile que marcó su sexta participación en pasarelas durante el presente año.

La propuesta, que reúne piezas unisex y resalta la versatilidad de su sello By Gadiel, consolidó a Quintero como uno de los talentos emergentes más activos de la moda nacional. Con una mezcla de calzados, accesorios, pantalones, camisas, chaquetas, sacos, sobretodos y bañadores, la colección reflejó la visión del diseñador sobre la moda sin género y con fuerte influencia europea.

“Un trabajo que he venido fortaleciendo bajo el sello y el respaldo de mi firma By Gadiel”, expresó Quintero al referirse a la preparación detrás de su más reciente propuesta creativa.

Una colección de inspiración europea

“Fashion Glam” está inspirada en la cultura europea, con un énfasis en el glamour contemporáneo y la inclusión. El diseñador destacó que sus piezas fueron elaboradas con pieles sintéticas, colores llamativos y detalles de pedrería y bordados. Estos elementos, aseguró, forman parte del sello característico de su firma desde sus inicios.

“Es un trabajo lleno de glamour elaborado en pieles sintéticas, colores llamativos, y con intervenciones de pedrería y bordados que marcan en el estilo de mi firma desde su inicio… Considero que mi colección es mixta, ya que la mayoría de mis piezas pueden ser usadas por hombres y mujeres ya que las confecciono sin géneros. Lo importante es tener actitud y deseos de lucir diferentes ante un mercado tan competitivo como lo es la industria de la moda”, comentó.

El concepto refleja la tendencia internacional hacia la moda inclusiva y busca responder a las nuevas exigencias de consumidores que valoran tanto la innovación en diseño como la posibilidad de adaptar piezas a diferentes estilos de vida.

Crecimiento sostenido en la industria

La participación de Quintero en la pasarela de Next Top Model Venezuela también reafirma el compromiso del creador con la continuidad de su trabajo en el país. A principios de 2025, el diseñador anunció que iniciaba un año de producción ininterrumpida, enfocado en confección, exposición y distribución de sus creaciones.

“… vengo con más ideas y proyectos que resalten la moda nacional. El objetivo es crecer dentro de esta fascinante industria, y qué mejor manera de hacerlo, que demostrando el talento de toda nuestra gente con exposiciones de este tipo”, explicó.

En este contexto, la gala no solo representó un espacio para mostrar su visión estética, sino también una plataforma estratégica para posicionar su firma dentro de un mercado que busca fortalecer la identidad de la moda venezolana.

Proyección digital y colaboración con nuevos talentos

Como parte de su estrategia de comunicación, Quintero acompañó el desfile con contenido digital difundido a través de sus plataformas. Fotografías y videos protagonizados por los ganadores de Next Top Model Venezuela 2025 formaron parte de la campaña visual que acompaña el lanzamiento de “Fashion Glam”. El diseñador adelantó que continuará trabajando con ellos para dar mayor visibilidad a sus próximas creaciones.

Esta apuesta digital refuerza el alcance de su marca y conecta su propuesta con audiencias más jóvenes, alineadas al consumo de moda a través de redes sociales y medios en línea. Al mismo tiempo, evidencia la importancia de las colaboraciones entre diseñadores emergentes y figuras de la industria del modelaje para proyectar el talento venezolano en escenarios más amplios.

Una señal para la industria nacional

La exhibición de “Fashion Glam” llega en un momento en que la moda venezolana busca consolidar espacios de reconocimiento y apertura internacional. Con seis desfiles en lo que va de año, Quintero se posiciona como un ejemplo de constancia y resiliencia, demostrando que la creatividad y el emprendimiento pueden abrir nuevas oportunidades a pesar de los retos del mercado local.

Su propuesta unisex, inspirada en la cultura europea pero enraizada en una visión nacional, subraya la posibilidad de construir una identidad de moda venezolana competitiva y sostenible. Al hacerlo, envía un mensaje claro: el talento creativo del país tiene potencial para expandirse y conquistar audiencias más allá de las fronteras.