WillScot amplía y extiende su línea de crédito basada en activos hasta 2030, reforzando su posición de liquidez

Caracas — Desde la mesa de negocios de Venezuela. — WillScot Holdings Corporation (“WillScot” o la “Compañía”) (Nasdaq: WSC), reconocida como líder en soluciones de espacios temporales e innovadores módulos modulares, anunció la modificación y extensión de su línea de crédito revolvente basada en activos (“Amended ABL Revolver”) con el objetivo de reducir los costos de financiamiento y extender su vencimiento hasta el 16 de octubre de 2030.

El comunicado, emitido desde Phoenix y distribuido por GlobeNewswire, refleja la estrategia financiera de la empresa orientada a fortalecer su posición de liquidez y aprovechar un entorno crediticio favorable. Con esta decisión, WillScot optimiza sus condiciones de deuda, ajusta el tamaño de su facilidad crediticia y garantiza mayor flexibilidad para respaldar su crecimiento futuro.

Fortalecimiento financiero y disciplina de capital

Matt Jacobsen, Director Financiero (Chief Financial Officer) de WillScot, destacó que la modificación del acuerdo crediticio representa un paso estratégico hacia una estructura financiera más eficiente.

“We are pleased to announce the execution of the Seventh Amendment to our ABL Credit Agreement, extending our maturity profile and reinforcing our strong liquidity position,” dijo Matt Jacobsen, Chief Financial Officer de WillScot.

El ejecutivo agregó que la compañía busca mantener una capacidad de crecimiento sólida y responsable.

“By right-sizing the credit facility to $3.0 billion and expanding our accordion feature, we maintain significant capacity for growth, while taking advantage of the favorable credit environment. We anticipate meaningful annual cash interest expense savings of approximately $5.0 million at current borrowing levels with opportunities to further reduce our interest cost, reflecting our ongoing commitment to prudent financial stewardship and capital discipline. I want to thank our lending partners, both those who have supported WillScot for over a decade and those who are new to the facility, for providing commitments aggregating to $4.0 billion before the accordion feature and for their ongoing support.”

Según el comunicado, la facilidad crediticia se reduce de 3.7 mil millones de dólares a 3.0 mil millones, lo que permitirá disminuir las comisiones por líneas no utilizadas. De manera paralela, el mecanismo de expansión “accordion” aumenta de 750 millones a 1.000 millones de dólares, brindando flexibilidad adicional para futuras necesidades de financiamiento.

Condiciones financieras más favorables

El nuevo acuerdo establece menores márgenes sobre las tasas de referencia. Los diferenciales sobre las tasas Term SOFR y Term CORRA bajan hasta un máximo de 137,5 puntos básicos, mientras que los márgenes sobre la tasa base y la tasa preferencial canadiense se reducen a 37,5 puntos básicos.

Además, se eliminaron los ajustes adicionales de 10 puntos básicos sobre las tasas de referencia, lo que implica un ahorro inmediato de 22,5 puntos básicos respecto al margen previo de 160 puntos.

El acuerdo también prevé una reducción adicional en los márgenes:

A partir del 30 de septiembre de 2026 , la tasa podría descender a 125 puntos básicos si la disponibilidad promedio supera el 50% de la línea total.

Si se mantiene dicha disponibilidad y el apalancamiento neto se mantiene por debajo de 3.0x, el margen se reducirá otros 12,5 puntos básicos, alcanzando 112,5 puntos básicos.

En conjunto, estos ajustes permitirán a la empresa ahorrar aproximadamente 5 millones de dólares anuales en gastos por intereses, reforzando su compromiso con la eficiencia operativa y la disciplina de capital.

Capacidad de liquidez y estructura crediticia

WillScot informó que, tras la ejecución del acuerdo, dispone de una capacidad de endeudamiento disponible de aproximadamente 1.4 mil millones de dólares bajo la nueva estructura del Amended ABL Revolver.

El préstamo está conformado por un sindicato de instituciones financieras internacionales. Bank of America N.A. actúa como Agente Administrativo y Agente de Garantías, mientras que BofA Securities, Inc., JPMorgan Chase Bank N.A., PNC Capital Markets LLC y Wells Fargo Bank National Association se desempeñan como Joint Lead Arrangers y Joint Bookrunners. Además, M&T Bank, MUFG Bank Ltd. e ING Capital LLC participan como Joint Bookrunners adicionales.

Perspectivas y contexto del mercado

Con la extensión del crédito hasta 2030, WillScot consolida una estructura de capital más sólida y sostenible, en un entorno donde las condiciones financieras permiten refinanciar pasivos a tasas más competitivas. La empresa refuerza así su posición de liquidez y capacidad de inversión, factores clave para mantener su liderazgo en el mercado norteamericano y canadiense.

Analistas financieros consideran que esta operación refleja una tendencia creciente entre las corporaciones estadounidenses de optimizar sus estructuras de deuda y asegurar liquidez a largo plazo frente a escenarios macroeconómicos inciertos.

Para WillScot, esta decisión representa no solo una mejora inmediata en costos financieros, sino también una base sólida para sostener su crecimiento, expandir su cartera de soluciones modulares y continuar innovando en el segmento de espacios temporales adaptables.