Dolphin Liberty 600 de Maytronics destacada por TIME entre las Mejores Invenciones de 2025

La prestigiosa revista TIME ha dado a conocer su lista anual de las Mejores Invenciones de 2025, una selección que reúne 300 innovaciones sobresalientes que están transformando la vida moderna. Entre ellas figura el Dolphin Liberty 600, un avanzado robot limpiapiscinas inalámbrico desarrollado por Maytronics, reconocido por su capacidad para mantener piscinas limpias hasta por dos semanas con una sola carga.

Este reconocimiento representa un nuevo hito para Maytronics, una empresa con más de 40 años de experiencia en el desarrollo de tecnología robótica para el mantenimiento de piscinas. Con el Dolphin Liberty 600, la compañía reafirma su compromiso con la eficiencia, la innovación y la sostenibilidad, ofreciendo una alternativa que combina autonomía, potencia de limpieza y ahorro energético.

Tecnología avanzada para una limpieza superior

A diferencia de otros robots inalámbricos que suelen sacrificar autonomía o rendimiento, el Liberty 600 incorpora un sistema de gestión de batería de última generación, capaz de proporcionar 4,5 horas de funcionamiento continuo. Su tecnología de filtración avanzada y patentada permite atrapar incluso las partículas más pequeñas e invisibles, garantizando un agua limpia y cristalina.

El robot utiliza un sistema de mapeo inteligente y doble cepillado que le permite cubrir con precisión pisos, paredes, escalones y líneas de flotación en piscinas residenciales de hasta 15 metros (50 pies). Una vez completada la limpieza, el usuario puede recuperar fácilmente el dispositivo mediante la función Click-Up™, una innovación patentada que hace que el robot ascienda automáticamente a la superficie para su extracción.

Criterios de selección de TIME: originalidad y eficacia

Para la edición de 2025, TIME recopiló nominaciones de sus editores y corresponsales en todo el mundo, además de recibir propuestas mediante una convocatoria en línea. Posteriormente, evaluó cada invención considerando aspectos como originalidad, eficacia, ambición e impacto.

La inclusión del Dolphin Liberty 600 en esta lista refleja el creciente valor de la tecnología aplicada a la vida doméstica, en particular aquellas soluciones que promueven el ahorro de energía y la comodidad del usuario.

Declaraciones de Maytronics: compromiso con la excelencia

En el comunicado oficial emitido por la compañía, Sharon Goldenberg, CEO de Maytronics, expresó su satisfacción por el reconocimiento otorgado por TIME:

“At Maytronics, we have been refining the art of robotic pool cleaning for over 40 years. With the launch of our Liberty line of cordless robots, we simply weren’t willing to compromise on cleaning quality or user convenience. We packed this product with innovative technology that ensures pool owners can expect the same excellent performance as our corded models. It’s an honor to be named by TIME as one of the year’s best inventions and to see our team’s commitment and attention to detail be recognized with such a prestigious award. The Liberty line was a milestone in our innovation journey and we expect to continue maintaining our leading position in the robotic pool cleaner market with two new innovative robotic lines that will be introduced to the market during 2026. These lines will introduce a step change in efficiency and performance through next gen filtration and unrivaled pool coverage.”

Las palabras de Goldenberg reflejan la estrategia de Maytronics de mantener una posición de liderazgo en el mercado global de robots limpiapiscinas, priorizando la calidad y la experiencia del usuario. La línea Liberty, considerada un punto de inflexión en la evolución tecnológica de la compañía, marca el comienzo de una nueva generación de productos orientados a ofrecer mayor eficiencia, filtración de próxima generación y cobertura total de la piscina.

Perspectivas futuras y liderazgo de mercado

El reconocimiento de TIME refuerza la reputación de Maytronics como pionera mundial en soluciones robóticas para el cuidado y mantenimiento de piscinas. La empresa adelantó que en 2026 lanzará dos nuevas líneas de robots, con mejoras significativas en rendimiento, eficiencia y cobertura, consolidando su papel como referente de innovación en el sector.

El Dolphin Liberty 600 no solo simboliza un avance tecnológico, sino también un paso importante hacia la automatización doméstica sostenible, ofreciendo comodidad, ahorro energético y cuidado del agua. En un contexto donde los consumidores buscan soluciones inteligentes y responsables con el medio ambiente, esta invención representa una muestra clara de cómo la tecnología puede mejorar la vida diaria sin comprometer la sostenibilidad.