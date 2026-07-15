vivo presenta en Europa el V70 Lite 5G con cámara Sony de 50 MP, batería de 6.500 mAh y conectividad 5G

Madrid, España.— La fabricante de teléfonos inteligentes vivo anunció el lanzamiento en Europa del nuevo V70 Lite 5G, un dispositivo que busca ampliar el acceso a funciones de fotografía avanzada, autonomía prolongada y conectividad de última generación dentro del segmento de gama media premium.

La compañía presentó el equipo como una propuesta orientada a usuarios que demandan un equilibrio entre rendimiento, diseño y experiencia multimedia. El terminal integra una cámara principal Sony IMX882 de 50 megapíxeles, una batería BlueVolt de 6.500 mAh con carga rápida FlashCharge de 90 W y el procesador MediaTek Dimensity 7400-Turbo.

Con esta combinación de hardware, vivo busca competir en un mercado cada vez más exigente, donde los consumidores valoran características tradicionalmente asociadas a dispositivos de mayor precio.

Sistema fotográfico con inteligencia artificial

Uno de los principales atractivos del V70 Lite 5G es su apartado fotográfico. El smartphone incorpora una cámara principal Sony IMX882 de 50 MP equipada con un sensor de 1/1,95 pulgadas y apertura f/1,79, diseñada para ofrecer imágenes detalladas en diferentes condiciones de iluminación.

La cámara admite además zoom de 2x sin pérdida de calidad, una función que permite capturar retratos y escenas a distancia manteniendo la nitidez y el nivel de detalle.

El sistema se complementa con una cámara ultra gran angular de 8 MP y una cámara frontal de 32 MP destinada a selfis, videollamadas y creación de contenido para redes sociales.

La experiencia fotográfica también incorpora herramientas basadas en inteligencia artificial. Entre ellas destaca AI Master Aura Light Portrait, una tecnología que combina el sensor principal con algoritmos de retrato y funciones de iluminación inteligente para mejorar las imágenes tomadas en interiores o ambientes con poca luz.

Asimismo, el dispositivo integra Super Night Algorithm y Super Noise Reduction Engine, soluciones desarrolladas para optimizar el brillo, reducir el ruido y mejorar la claridad de las fotografías nocturnas.

Para los usuarios enfocados en la creación de contenido, el equipo permite grabar video en resolución 4K tanto con la cámara frontal como con la trasera. También incluye funciones creativas como Modo Cámara Vintage, Filtro Retro, AI UHD y AI Erase.

Batería de gran capacidad y carga rápida

La autonomía es otro de los puntos destacados del nuevo dispositivo. El V70 Lite 5G incorpora una batería BlueVolt de 6.500 mAh en un cuerpo de apenas 7,59 milímetros de grosor, una combinación que busca ofrecer largas jornadas de uso sin sacrificar comodidad.

Según la información suministrada por la compañía, la tecnología FlashCharge de 90 W permite recargar el dispositivo del 1 % al 100 % en aproximadamente 52 minutos.

El smartphone también cuenta con función de carga de paso, una característica diseñada especialmente para sesiones de juego compatibles, ya que alimenta directamente el sistema y contribuye a reducir la generación de calor durante la carga.

Además, vivo asegura que la batería está preparada para mantener un rendimiento confiable durante varios años. Bajo condiciones estándar, puede superar los 1.600 ciclos de carga, lo que equivale a una vida útil estimada de hasta cinco años de uso.

Rendimiento orientado al uso diario y al entretenimiento

En el apartado de procesamiento, el dispositivo incorpora la plataforma MediaTek Dimensity 7400-Turbo, fabricada mediante un proceso de 4 nanómetros. El chip de ocho núcleos está diseñado para ofrecer eficiencia energética y un desempeño fluido en tareas exigentes.

La compañía destaca que el terminal permite alternar entre aplicaciones de mensajería, videollamadas, navegación web, plataformas de streaming y videojuegos sin comprometer la experiencia de uso.

Para los aficionados a los videojuegos, el V70 Lite 5G integra el Modo Ultra Juego y el sistema Smart Cooling System, tecnologías destinadas a optimizar recursos y controlar la temperatura durante sesiones prolongadas.

La experiencia multimedia se complementa con una pantalla AMOLED de 6,77 pulgadas con resolución FHD+, tasa de refresco de 120 Hz y compatibilidad con HDR10+, características orientadas a ofrecer imágenes más fluidas y colores más vivos.

A ello se suma un sistema de doble altavoz estéreo con un volumen amplificado de hasta 400 %, pensado para mejorar la reproducción de música, videos y videojuegos.

Diseño moderno y disponibilidad en Europa

El nuevo smartphone estará disponible en colores negro, azul y rosa. Su diseño incorpora bordes planos y un módulo de cámara con acabado transparente que busca aportar una apariencia más elegante y moderna.

En materia de resistencia, el equipo cuenta con certificación IP65, que ofrece protección frente al polvo, salpicaduras y chorros de agua durante el uso cotidiano.

El V70 Lite 5G llega además con OriginOS 6, la versión más reciente del sistema operativo de vivo, que incorpora funciones impulsadas por inteligencia artificial como Circle to Search, Gemini e Isla Origin, junto con mejoras en productividad, personalización y seguridad.

En cuanto a disponibilidad, vivo informó que la versión equipada con 6 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento tendrá un precio de 399 euros y podrá adquirirse a través de canales de venta abiertos y plataformas en línea en distintos mercados europeos.