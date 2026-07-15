Nace la Fundación Sonríe Mujer para impulsar el bienestar y el desarrollo de mujeres y familias

ESTADOS UNIDOS — La empresaria y líder comunitaria Jacqueline Polanco anunció el lanzamiento oficial de la Fundación Sonríe Mujer, una organización creada con el propósito de brindar apoyo, recursos y oportunidades a mujeres y familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad o enfrentan retos relacionados con el bienestar emocional, la estabilidad económica y el desarrollo personal.

La nueva fundación surge tras años de trabajo comunitario y acompañamiento a mujeres en distintos ámbitos, consolidando una visión que, según sus impulsores, busca generar un impacto social sostenible mediante programas orientados al fortalecimiento de capacidades individuales y colectivas.

La iniciativa representa la formalización de una labor que comenzó como una misión impulsada por la vocación de servicio y el compromiso con el bienestar de otras personas. Con esta nueva estructura organizativa, la fundación aspira a ampliar su alcance y desarrollar proyectos que contribuyan al crecimiento integral de las comunidades donde opere.

Durante la presentación de la organización, Jacqueline Polanco destacó el significado que tiene este proyecto para su trayectoria personal y profesional.

«Sonríe Mujer nace de una profunda convicción: cuando una mujer recupera su sonrisa, recupera también su fuerza, su dignidad y su capacidad de transformar su entorno. Este proyecto representa años de sueños, trabajo y compromiso con el bienestar de otras mujeres», expresó Jacqueline Polanco.

Programas orientados al empoderamiento y la inclusión

De acuerdo con la información difundida por la fundación, las acciones estarán enfocadas en áreas como el empoderamiento femenino, el apoyo comunitario, el desarrollo personal, la educación, el bienestar emocional y la promoción de actividades solidarias dirigidas a mujeres y familias.

La organización prevé desarrollar iniciativas que faciliten el acceso a herramientas de formación, acompañamiento y orientación para quienes buscan mejorar sus condiciones de vida y ampliar sus oportunidades de crecimiento.

La creación de este tipo de espacios cobra relevancia en un contexto donde muchas mujeres continúan enfrentando desafíos relacionados con la estabilidad económica, la salud emocional y el acceso a recursos que les permitan avanzar en sus objetivos personales y familiares.

En ese escenario, la Fundación Sonríe Mujer plantea un modelo basado en la construcción de redes de apoyo y en la promoción de valores asociados con la resiliencia, la solidaridad y la transformación social.

Según sus promotores, la visión de la organización va más allá de la ejecución de programas específicos. La fundación busca consolidarse como una plataforma donde las mujeres encuentren acompañamiento, inspiración y oportunidades para fortalecer su confianza y desarrollar su potencial.

Un movimiento enfocado en generar impacto social

La propuesta presentada por Jacqueline Polanco define a Sonríe Mujer como un movimiento orientado a promover cambios positivos en la vida de las personas a través del trabajo colaborativo y el compromiso comunitario.

La organización considera que cada historia personal representa una oportunidad para impulsar procesos de transformación y crecimiento. Bajo esa premisa, la fundación trabajará para crear entornos donde las mujeres puedan acceder a recursos, compartir experiencias y construir nuevas perspectivas para su futuro.

En un momento en que miles de mujeres enfrentan desafíos relacionados con la estabilidad económica, la salud emocional y el acceso a recursos, la fundación busca convertirse en un punto de apoyo para quienes necesitan orientación y acompañamiento para avanzar hacia nuevas oportunidades.

Durante el anuncio, Polanco reiteró el compromiso de la institución con las comunidades que requieren apoyo y acompañamiento.

«Nuestro compromiso es seguir llevando sonrisas donde más se necesitan, crear redes de apoyo y demostrar que, incluso en los momentos más difíciles, siempre existe una oportunidad para comenzar de nuevo», agregó Polanco.

La presentación oficial de la Fundación Sonríe Mujer marca el inicio de una nueva etapa para esta iniciativa social. En los próximos meses, la organización buscará fortalecer alianzas con líderes comunitarios, empresas, organizaciones y voluntarios interesados en contribuir al bienestar de las mujeres y al fortalecimiento de las familias.

Con este lanzamiento, la fundación inicia sus operaciones con la meta de ampliar oportunidades, fomentar el desarrollo humano y promover acciones que contribuyan a la construcción de comunidades más resilientes e inclusivas.