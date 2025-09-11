Villa Communications recibe el premio “Hispanic Business Salute 2025” de los Dallas Cowboys, NBC y UPS

Caracas — La empresa estratégica de comunicaciones Villa Communications, con sede en Texas, fue reconocida esta semana como una de las cinco compañías distinguidas en el norte del estado con el Hispanic Business Salute Business Entrepreneur Award 2025. El galardón fue entregado en una ceremonia especial realizada en el AT&T Stadium, en un evento organizado por los Dallas Cowboys, NBC 5, Telemundo 39 y UPS, en alianza con diversas cámaras de comercio hispanas de la región.

La fundadora y directora ejecutiva de la firma, Ruth Villalonga, recibió el reconocimiento que celebra su labor en la promoción del emprendimiento y la representación hispana en el ecosistema empresarial norteamericano. La Irving Hispanic Chamber of Commerce fue la organización que presentó la candidatura de Villa Communications, destacando su compromiso con la visibilidad y el fortalecimiento de las empresas hispanas en Texas.

Liderazgo reconocido

Durante la ceremonia, Emma Trevino, vicepresidenta de Operaciones de SER Jobs for Progress National y presidenta de la Junta Directiva de la Irving Hispanic Chamber of Commerce, resaltó la trayectoria de Villalonga:

“Ruth Villalonga and Villa Communications embody the entrepreneurial excellence and community spirit that make North Texas thrive. From championing small businesses and entrepreneurs to building platforms that highlight Hispanic success stories, Ruth’s leadership reflects the power of vision, passion, and purpose. We are proud to nominate Villa Communications for this recognition.”

La firma se ha especializado en capacitar a pequeños empresarios sobre la importancia de construir y amplificar sus marcas personales como un recurso esencial para ganar visibilidad en el mercado, incrementar su competitividad y asegurar la sostenibilidad de sus negocios.

Dos décadas de experiencia

Con más de 20 años de carrera profesional, Villalonga ha estado vinculada al impulso de las comunidades multiculturales en Estados Unidos. En cargos corporativos de alto nivel en Wells Fargo, Anthem y Molina Healthcare of Texas, así como en funciones de servicio público —entre ellas como secretaria de prensa de la Ciudad de Nueva York bajo el alcalde Michael Bloomberg y directora de asuntos externos en el George W. Bush Institute—, su enfoque ha sido insistir en que los hispanos sean vistos como un mercado prioritario y no como un segmento marginal.

Ese compromiso lo trasladó al norte de Texas hace casi una década, donde ha liderado seminarios, programas de mentoría y capacitaciones a través de organizaciones como la Greater Dallas Hispanic Chamber of Commerce, la Irving Hispanic Chamber of Commerce, la Regional Hispanic Contractors Association, Leadership North Texas y la red DFW Hispanic 100.

Villa Communications: estrategia y propósito

Hoy, desde Villa Communications, Villalonga combina su experiencia corporativa con el rol de estratega y narradora. La misión de la firma es clara: ayudar a las empresas y organizaciones a conectar auténticamente con el mercado multicultural, anticiparse a los cambios y generar impacto medible.

Más allá de sus clientes, la compañía ha demostrado un fuerte compromiso con proyectos pro bono. Recientemente, invirtió más de 20.000 dólares en horas de trabajo en el desarrollo de una plataforma digital de narración destinada a visibilizar las historias de empresarios que han logrado escalar sus negocios. Este proyecto, que será lanzado en octubre, busca convertirse en una herramienta práctica para compartir experiencias, estrategias y recursos que faciliten la expansión de más emprendedores hispanos.

Reconocimiento compartido

Al recibir el premio, Villalonga subrayó que este logro refleja el esfuerzo colectivo de toda una red:

“This recognition belongs to our clients, our powerful network, and the communities we proudly serve. My mission has always been clear: elevate voices, advance communities, and push brands to connect authentically with multicultural America. Multicultural is not a niche. It is the market. Any brand that wants to thrive tomorrow must embrace that truth today, and Villa is ready to lead them on that journey.”

Impacto para la comunidad

El Hispanic Business Salute Business Entrepreneur Award es considerado uno de los reconocimientos más relevantes en la región, ya que resalta la innovación, el compromiso social y la capacidad de liderazgo de empresarios hispanos que contribuyen activamente al desarrollo económico.

En el caso de Villa Communications, la distinción confirma su rol como aliado estratégico en la construcción de narrativas y plataformas que sitúan a la comunidad latina en el centro de las decisiones empresariales.

La trayectoria de Villalonga es ejemplo de cómo la visión empresarial puede combinarse con el compromiso social para producir resultados sostenibles. Con un liderazgo consolidado y una misión orientada a conectar a las marcas con la diversidad cultural de Estados Unidos, Villa Communications se perfila como una firma clave en la evolución de las comunicaciones estratégicas.