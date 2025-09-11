BYD deslumbra en el IAA Mobility 2025 en Múnich y refuerza su apuesta por Europa

Múnich – El fabricante chino BYD confirmó en Múnich que su estrategia para Europa se apoya en innovación, cercanía con el público y despliegue de experiencias directas. Durante la feria IAA Mobility 2025, la compañía ofreció una muestra contundente de su ambición, con actividades que abarcaron desde conferencias y exhibiciones hasta pruebas de manejo masivas y presentaciones tecnológicas.

Una presencia con “great momentum”

La participación de BYD en la feria no pasó desapercibida. MariaGrazia Davino, directora regional de la empresa, definió la presencia como un momento de gran impulso para la marca. “great momentum”, dijo, al explicar que la automotriz buscó generar múltiples puntos de contacto tanto con la industria como con el público en general.

La agenda comenzó con una conferencia de prensa en el recinto principal de la exposición y continuó con la BYD Brand Night, una velada especial diseñada para clientes e invitados, con la intención de consolidar la identidad de la marca en suelo europeo.

Espacios icónicos en Odeonplatz y Königsplatz

La propuesta central de la automotriz fue un pop-up store en Odeonplatz, con 600 metros cuadrados dedicados a mostrar su gama de productos. En este espacio, los visitantes tuvieron acceso a los modelos más recientes y a la visión de la compañía sobre movilidad eléctrica.

En paralelo, BYD instaló un segundo espacio en Königsplatz, dedicado a las demostraciones tecnológicas. Allí, Davino explicó el concepto con una frase que sintetiza la estrategia: “On one side we have the product, on the other the technology. It’s an open and welcoming concept, very entrepreneurial.”

Con esta doble apuesta, la automotriz buscó no solo exhibir vehículos, sino también transmitir un mensaje de innovación y apertura al público europeo.

Pruebas de manejo: eje de la estrategia

Uno de los pilares más destacados fue el programa de test drives, que BYD considera esencial para establecer un vínculo de confianza con los consumidores. La meta es ambiciosa: cerca de 3.000 pruebas de manejo en el transcurso de la feria.

Davino enfatizó el valor de la experiencia al volante: “Test drives are core for BYD because people discover our product, get excited, and are impressed. It’s a great opportunity to interact with customers.”

De acuerdo con la ejecutiva, permitir que los clientes potenciales experimenten de primera mano el rendimiento de los vehículos eléctricos es clave para generar entusiasmo y credibilidad.

Avances en carga ultrarrápida

La innovación tecnológica también tuvo un rol protagónico. En el espacio de Königsplatz, BYD presentó sus progresos en sistemas de carga rápida, anunciando que su nueva tecnología permite alcanzar 400 kilómetros de autonomía en solo cinco minutos de carga.

Davino no dudó en subrayar el alcance de este logro: “This is very powerful and our great news for the European market,” añadió que representa “a new level of maturity” para la marca.

Este avance busca dar respuesta a una de las mayores preocupaciones del mercado europeo: la infraestructura de recarga y los tiempos de espera para los usuarios de vehículos eléctricos.

Competencia y cooperación en el mercado europeo

Más allá de la exhibición, BYD utilizó el IAA Mobility 2025 como una oportunidad para observar a sus competidores y reforzar su estrategia de expansión. Davino destacó el valor de este entorno compartido: “It’s beautiful to collaborate and compete, to see what others do. It’s really a privilege.”

Sus declaraciones reflejan la visión de BYD de integrarse a un ecosistema dinámico, donde la competencia fomenta la innovación y la cooperación abre nuevas oportunidades de desarrollo.

Determinación de ganar confianza

Con una combinación de productos, demostraciones tecnológicas y experiencias prácticas, BYD dejó claro que su estrategia en Europa va más allá de vender automóviles: busca construir confianza y reconocimiento en un mercado altamente exigente.

La presencia en Múnich, con actividades que abarcaron desde conferencias y eventos nocturnos hasta innovaciones en carga y pruebas de manejo masivas, refuerza la determinación de la marca de convertirse en un actor clave en el futuro de la movilidad eléctrica en el continente.