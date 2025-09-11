Elizabeth Tarazona se alza con el título de “Miss Teen Popularidad 2025” en el certamen venezolano

Caracas. – El certamen Miss Teen Venezuela 2025 avanza con paso firme hacia su etapa final y, en su más reciente bloque de actividades, coronó a la representante del estado Miranda, Elizabeth Tarazona, como ganadora del título de “Miss Teen Popularidad 2025”, una de las distinciones previas más esperadas por las concursantes y el público seguidor del evento.

Un bloque cargado de actividades en Caracas

El denominado Segundo Bloque del certamen se llevó a cabo en la ciudad capital durante cuatro días, con una agenda cargada de compromisos que incluyó visitas a destinos turísticos, encuentros con medios de comunicación y atención a diversas marcas patrocinantes. La movilización fue liderada por la organización presidida por el empresario Santiago Rosas, quien destacó la importancia de este ciclo como preludio de la gran final.

De acuerdo con la información oficial, la programación buscó mostrar a las jóvenes concursantes no solo como aspirantes a un título de belleza, sino como embajadoras de la cultura y proyección turística de Caracas. El recorrido generó elogios entre la prensa nacional y reforzó los vínculos con patrocinadores que respaldan la realización de la competencia, cuya noche final está pautada para el 31 de octubre en la Isla de Margarita.

La fiesta rosa y el triunfo de Tarazona

Uno de los eventos más comentados fue la “Miss Teen Party”, una celebración en tonos rosa que tuvo lugar en las instalaciones de Food Putt Caracas. Allí, Elizabeth Tarazona logró destacar entre las demás participantes, ganándose el reconocimiento de “Miss Teen Popularidad 2025”.

La corona de popularidad es considerada una de las distinciones preliminares más simbólicas del certamen. Funciona como un termómetro del respaldo que cada competidora logra entre el público y los asistentes a las actividades, y otorga visibilidad adicional de cara a la final.

En esta edición, Tarazona fue acompañada en el cuadro de honor por Sarah Carrillo (Miss Teen La Guaira), quien ocupó la posición de primera finalista, y Angelina Anaya (Miss Teen Distrito Capital), como segunda finalista.

Un evento con presencia de celebridades y marcas

El espectáculo también reunió a personalidades del mundo de la moda, certámenes de belleza y representantes del entretenimiento nacional, consolidando al Miss Teen Venezuela como un espacio de networking y proyección tanto para las participantes como para los aliados comerciales que respaldan el concurso.

En este sentido, la presencia de marcas patrocinantes y el respaldo mediático han sido señalados por la organización como pilares fundamentales para sostener el alcance del evento. Más allá de lo estético, la competencia se presenta como una plataforma de exposición para empresas y talentos emergentes vinculados al sector moda y entretenimiento.

Rumbo a la gran final en Margarita

Con la culminación de este segundo bloque, el concurso entra en su etapa decisiva. El propio presidente de la organización, Santiago Rosas, adelantó que la final contará con cinco coronas principales: Miss Teen Venezuela Universo, Miss Teen Venezuela World, Miss Teen Venezuela Internacional, Miss Teen Venezuela Grand y Miss Teen Venezuela Tierra.

Además, Rosas anunció que habrá un sexto título reservado como sorpresa para el espectáculo de clausura: “… una sexta corona que anunciaré durante la gala final”, afirmó.

La Isla de Margarita será la sede de la llamada Gran Noche de Coronación, en la que se revelará quiénes de las 21 competidoras alcanzarán los máximos galardones de la temporada. Este evento representa no solo la cúspide de un concurso de belleza, sino también un espacio que busca dinamizar el turismo y la actividad económica de la región insular, en línea con la estrategia de promoción cultural y comercial que la organización ha sostenido en cada bloque del certamen.

Un escenario de proyección para jóvenes talentos

La distinción lograda por Elizabeth Tarazona la coloca en una posición privilegiada dentro de la competencia, generando expectativas sobre su desempeño en la gala final. Su triunfo como Miss Teen Popularidad 2025 refuerza la narrativa de que el certamen es, más allá de un concurso, una plataforma para visibilizar el talento juvenil, la conexión con el público y la integración de la moda con el turismo.

Con esta antesala cumplida, todos los reflectores se dirigen ahora hacia Margarita, donde el 31 de octubre se definirá quiénes serán las nuevas reinas que representarán a Venezuela en distintos escenarios internacionales.