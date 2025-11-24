Venezuela apunta a un desempeño destacado en vela durante los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025

Lima, Perú. — La delegación venezolana de vela inició su participación en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025 con el objetivo claro de consolidar su presencia competitiva en el ámbito regional. Con un equipo integrado por atletas de amplia trayectoria internacional, Venezuela buscará alcanzar el podio entre el 24 y el 27 de noviembre en las aguas de La Punta, uno de los escenarios náuticos más exigentes del litoral peruano.

Según el informe emitido por Prensa Comité Olímpico Venezolano el 23 de noviembre de 2025 y firmado por Milagros Rodríguez, la selección nacional afronta la competencia “con gran expectativa”, respaldada por resultados anteriores y por la fortaleza técnica de sus representantes. Las pruebas se disputarán en el Yacht Club Peruano, sede reconocida por sus condiciones ideales para regatas de nivel mundial.

Atletas con recorrido internacional representan a Venezuela

El conjunto venezolano está conformado por cuatro deportistas que compiten en diferentes categorías de vela. En sunfish estarán Daniela Rivera y Marx Chirinos, mientras que José Estredo Pérez asumirá la prueba de IQ Foil y Sabrina Hernández participará en Ilca 6. Cada uno llega al evento con méritos que resaltan su trayectoria.

Daniela Rivera y Sabrina Hernández lideran la rama femenina

Entre las figuras femeninas destaca Daniela Rivera, una atleta que ha acumulado un historial notable dentro de la disciplina. Rivera es subcampeona mundial de sunfish (Miami, 2023), bicampeona bolivariana en Ilca 6 (Santa Marta 2017 y Valledupar 2022), campeona sudamericana de playa en sunfish (Vargas, 2014) y campeona nacional en Ilca 6. Su capacidad para competir en diferentes modalidades y adaptarse a condiciones cambiantes la proyecta como una de las principales opciones de medalla para la delegación.

Por su parte, Sabrina Hernández llega con el respaldo de su título como campeona en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Mar y Playa, un logro que refleja su consistencia y competitividad en eventos internacionales. Su ascenso en los últimos años ha captado la atención de especialistas del deporte náutico, quienes reconocen su fortaleza técnica.

Chirinos y Estredo refuerzan la competitividad masculina

En la rama masculina, Venezuela se apoya en la experiencia de Marx Chirinos, uno de los nombres más representativos del sunfish en el país. Chirinos ha sido subcampeón mundial en Martinica (2005), subcampeón mundial en Ontario (2008) y campeón de los Juegos Bolivarianos en Cartagena (2005). Su presencia en Lima aporta liderazgo y conocimiento técnico acumulado en más de dos décadas de carrera.

Asimismo, José Estredo Pérez, considerado una de las grandes figuras del equipo, competirá en la modalidad IQ Foil, disciplina que ha ganado proyección internacional por su velocidad y exigencia física. Estredo posee ocho títulos mundiales (2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018), además de resultados recientes como 9th Fuerteventura 2025 y 6th Overall 2019. Su participación incrementa las expectativas de Venezuela en pruebas de tabla.

Un escenario estratégico para el deporte venezolano

Más allá del componente deportivo, la actuación venezolana en Lima tiene un valor estratégico para el ecosistema del deporte nacional. Los Juegos Bolivarianos sirven como vitrina para atletas que buscan proyección internacional y nuevas oportunidades de financiamiento, lo cual resulta clave en un contexto donde las federaciones buscan fortalecer la inversión privada y apoyar la preparación de atletas con miras a eventos mayores del ciclo olímpico.

Las condiciones de competencia en La Punta —caracterizadas por vientos cambiantes y corrientes laterales— representarán un reto adicional para los participantes. Sin embargo, la combinación de experiencia, preparación y adaptación del equipo venezolano podría marcar una diferencia significativa frente a selecciones rivales.

Expectativas de una actuación destacada

El comunicado oficial finaliza con una afirmación que resume el ánimo de la delegación: “Se espera una gran actuación por parte del equipo venezolano, quien viene en busca de la gloria en la cita multidisciplinaria”. Con un historial que respalda su competitividad y un equipo equilibrado entre juventud y veteranía, Venezuela inicia su travesía en los Juegos Bolivarianos con la mirada puesta en reforzar su liderazgo en la región.