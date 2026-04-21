Tendencia para el Día de las Madres impulsa el “quiet luxury” en el cuidado personal

México.– En el marco del Día de las Madres, la industria de cuidado personal está capitalizando una tendencia creciente: la búsqueda de experiencias de bienestar que combinen practicidad y sofisticación. Bajo el concepto de “quiet luxury”, las marcas están apostando por productos que transformen rutinas cotidianas en momentos significativos de autocuidado.

En este contexto, Maja, marca insignia de Grupo Grisi, ha lanzado una nueva línea de sets de temporada orientados a posicionar el cuidado personal como una experiencia emocional y sensorial, más allá del uso funcional de productos.

La iniciativa responde a cambios en el comportamiento del consumidor. Según datos de WGSN, el segmento de “Belleza Terapéutica” ha registrado un crecimiento sostenido, impulsado por una demanda clara: el 70% de las mujeres busca que su rutina de cuidado influya positivamente en su estado de ánimo.

Este giro hacia el bienestar emocional refleja la presión creciente sobre las mujeres modernas, quienes equilibran responsabilidades laborales, familiares y personales. En este entorno, el tiempo se posiciona como un recurso escaso, lo que eleva el valor de productos que prometen pausas breves pero efectivas dentro de la rutina diaria.

Desde la perspectiva de la marca, la propuesta no se limita a la comercialización de sets, sino a la construcción de un ritual. La narrativa se centra en devolver a las consumidoras una sensación de control sobre su tiempo, mediante experiencias que integren relajación, cuidado corporal y estimulación sensorial.

Para reforzar esta estrategia, la compañía promueve el concepto de “micro-pausas”: momentos de menos de 10 minutos diseñados para generar bienestar inmediato. Estos rituales se estructuran en tres fases que buscan maximizar la experiencia del usuario sin añadir complejidad a su rutina.

La primera etapa, denominada limpieza consciente, propone el uso de jabón corporal o gel de ducha acompañado de respiración profunda para favorecer la relajación. La segunda fase, el sellado de intenciones, se centra en la aplicación de crema corporal como un espacio de introspección. Finalmente, el proceso concluye con el “aura de confianza”, mediante la aplicación de fragancia en puntos de pulso para reforzar una sensación de seguridad y presencia.

La estrategia de producto se apoya en combinaciones de artículos que facilitan este enfoque integral. Entre las opciones disponibles se incluyen sets que integran body mist con crema de manos, gel de ducha con crema corporal, así como combinaciones más amplias que incorporan desodorantes, jabones en barra y accesorios de baño. También se ofrecen presentaciones que combinan eau de toilette, talcos y jabones, ampliando el rango de elección para distintos perfiles de consumidor.

En términos de portafolio, la marca apuesta por una diversidad de fragancias diseñadas para reforzar la experiencia sensorial. Entre ellas destacan propuestas como Maja Clásico, con notas de rosas amaderadas; Love Rose, que combina rosas, vainilla y matices frutales; Plum Blossom, con flor de ciruelo y vainilla; y Aqua Turquesa, de perfil floral-acuático.

La compañía subraya que el valor diferencial radica en el concepto de “capas aromáticas”, una técnica que busca prolongar la duración de la fragancia mediante la combinación de productos complementarios. Esta estrategia no solo incrementa el valor percibido del producto, sino que también responde a una tendencia de consumo orientada a experiencias más duraderas.

“No se trata simplemente de dar productos a mamá para que los aplique, sino de construir un momento de pausa. Esta temporada proponemos un sistema de capas aromáticas que permite que la fragancia perdure, convirtiendo el baño y el cuidado posterior de mamá en una experiencia sensorial que, como su amor, deja huella”, comparte Cinthia Carvallo, Gerente de Marca Sr. de Fragancias de Grupo Grisi.

En el plano comercial, esta tendencia abre oportunidades para las marcas que logren posicionarse en la intersección entre bienestar emocional y conveniencia. La creciente demanda por productos que aporten valor más allá de lo funcional sugiere un cambio estructural en el mercado de cuidado personal, donde la experiencia del usuario adquiere un rol central.

De cara a la temporada de mayo, el enfoque en “quiet luxury” no solo redefine el tipo de obsequio para el Día de las Madres, sino que también marca una evolución en las expectativas del consumidor, consolidando al autocuidado como un componente clave dentro de la economía del bienestar.