85 años ininterrumpidos cuidándote muy de cerca: El legado de bienestar de Laboratorios Farma

Caracas.— Laboratorios Farma, empresa farmacéutica de origen suizo fundada en Venezuela en 1941, conmemora en 2026 sus 85 años de trayectoria ininterrumpida, en un contexto donde la industria local busca consolidar capacidades productivas y ampliar su presencia regional. La compañía se posiciona como un actor relevante dentro del sector, apoyándose en estándares internacionales de manufactura, diversificación de portafolio y alianzas estratégicas.

A lo largo de más de ocho décadas, la organización ha construido una operación sostenida que combina presencia local con expansión internacional. Actualmente, sus productos se comercializan en 13 países de la región Andina, Centroamérica y el Caribe, lo que refleja un proceso de internacionalización iniciado en 1960 con la apertura de Farma de Colombia, convirtiéndose en la primera transnacional farmacéutica nacida en los Andes.

Desde la empresa destacan que su evolución no solo responde al crecimiento corporativo, sino a la consolidación de una relación sostenida con el mercado venezolano. En ese sentido, subrayan que el enfoque ha estado centrado en acompañar a los pacientes a lo largo del tiempo, más allá de los indicadores de trayectoria.

Producción local con estándares internacionales

Uno de los pilares estratégicos de Laboratorios Farma ha sido mantener la producción dentro del país bajo estándares globales. La compañía señala que es el primer y único laboratorio venezolano certificado por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) de Colombia en Buenas Prácticas de Manufactura y Buenas Prácticas de Laboratorio, lo que le permite exportar a mercados regionales.

La planta de producción ubicada en Maracay ha sido reconocida, según la empresa, por su desarrollo tecnológico, diseño arquitectónico y prácticas ambientales. Estas capacidades han sido acompañadas por inversiones continuas en maquinaria y equipos, lo que ha incrementado su capacidad productiva en los últimos años.

Arturo Gómez Kuster, CEO y Presidente de la Junta Directiva del Grupo Farma, comenta: «El contar con esta certificación permite a nuestra organización producir localmente y exportar a los países de la región, como venimos haciendo desde hace algunos años”.

Este enfoque ha facilitado la entrada y consolidación en mercados como Perú y Ecuador, donde la empresa ha logrado posicionar productos bajo estándares de calidad homologados.

Portafolio diversificado e impulso a la innovación

En materia de innovación, Laboratorios Farma reporta el lanzamiento de 30 productos en el mercado venezolano durante los últimos tres años. Su portafolio abarca tanto el segmento de venta libre (OTC), con marcas como Teragrip, Calcibon, Ninazo y Femmex, como el segmento de prescripción médica (Rx), donde destacan productos como Colypan, Notolac, Valpron, Fitex e Hidroten.

Adicionalmente, la empresa ha fortalecido su oferta mediante acuerdos de licenciamiento con marcas reconocidas, incorporando productos como Pepto-Bismol, Vick, Cebion y Augmentin. Esta estrategia le ha permitido ampliar su cobertura terapéutica y responder a distintas necesidades del mercado.

Para 2026, la compañía prevé el lanzamiento progresivo de nuevas moléculas innovadoras, orientadas a atender demandas específicas del sistema de salud venezolano.

Nuevas unidades de negocio y alianzas estratégicas

Como parte de su estrategia de expansión, en octubre de 2025 la empresa lanzó AVENIR, una nueva división enfocada en productos de alta especialidad en áreas como oncología, reumatología y hematología. A través de esta unidad, Laboratorios Farma busca registrar alrededor de 35 productos, con el objetivo de mejorar la disponibilidad de tratamientos en áreas críticas.

En paralelo, la compañía ha reforzado su vínculo con el sector médico mediante programas de educación continua, incluyendo congresos, talleres y eventos científicos. Iniciativas como el SUMMIT Farma, con cuatro ediciones anuales, y la Cumbre Farmacéutica, se han consolidado como espacios de actualización profesional dentro del sector.

Responsabilidad social y proyección regional

En el ámbito social, la empresa impulsa el programa “Dejando Huella”, gestionado por su asociación civil ASOFARMA. Este programa abarca iniciativas en educación, medioambiente y apoyo comunitario, incluyendo colaboraciones con organizaciones como Hogares Bambi y el Instituto Venezolano Suizo Henri Pittier.

De cara a 2026, Laboratorios Farma mantiene su enfoque en la expansión regional, respaldado por su modelo de producción local, innovación continua y alianzas estratégicas. La compañía apunta a fortalecer su presencia en nuevos mercados, manteniendo su posicionamiento como proveedor de soluciones terapéuticas.

Como resume Arturo Gómez Kuster: «Continuamos comprometidos con la sociedad venezolana, el gremio médico, farmacéutico, grandes, medianos y pequeños distribuidores, así como con farmacias individuales y cadenas con presencia a nivel nacional y regional. Todos quienes forman parte de esta cadena de valor, son aliados esenciales en nuestra misión de llevar opciones terapéuticas seguras y eficaces a cada hogar, fortaleciendo juntos un legado de confianza que trasciende fronteras”.