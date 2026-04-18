La vejez como motor de resistencia: “O Último Azul” llega a cines el 7 de mayo

La película O Último Azul se prepara para su estreno en salas mexicanas el próximo 7 de mayo, tras consolidar un destacado recorrido en el circuito internacional de festivales. La producción, que combina ciencia ficción con crítica social, ha captado la atención tanto de la industria como de la crítica especializada, posicionándose como una propuesta relevante dentro del cine iberoamericano contemporáneo.

El largometraje, distribuido en México por Pimienta Films, obtuvo el Oso de Plata (Gran Premio del Jurado) en la Festival Internacional de Cine de Berlín, además del galardón a Mejor Largometraje Iberoamericano de Ficción en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Estos reconocimientos refuerzan su perfil como un producto cultural con potencial de impacto en mercados clave.

Dirigida por Gabriel Mascaro, conocido por obras como Boi Neon, la película se inserta en una tendencia creciente de contenidos que abordan problemáticas sociales desde narrativas innovadoras. En este caso, el enfoque se centra en el envejecimiento y las tensiones entre el individuo y el Estado, en un contexto distópico donde las políticas públicas afectan directamente la autonomía de los adultos mayores.

La historia sigue a Tereza, una mujer de 77 años interpretada por Denise Weinberg, quien vive en una ciudad industrializada bajo un sistema que obliga a los ancianos a trasladarse a colonias residenciales designadas por el gobierno. La narrativa se articula en torno a su decisión de desafiar esta normativa, emprendiendo un viaje hacia la Amazonía en busca de libertad y autodefinición.

Este planteamiento no solo aporta un componente dramático, sino que también introduce un análisis crítico sobre el envejecimiento en sociedades contemporáneas, particularmente en economías donde la productividad define el valor social de los individuos. En ese sentido, la película dialoga con debates actuales sobre inclusión, derechos humanos y sostenibilidad social.

“Interpretar a Tereza fue un regalo para mí tanto a nivel personal como profesional, Tereza simboliza la fuerza y la autonomía de una anciana que redefine su vida persiguiendo sus deseos con gran curiosidad, firmeza y fortaleza para afrontar las dificultades que se le presentan. Con la precisa dirección de Gabriel Mascaro y un equipo unido y afectuoso, tuve la oportunidad de pasar dos meses en la Amazonía filmando esta hermosa historia que es una oda a la libertad de las personas mayores, actualmente excluidas de la sociedad por no generar ya bienes comercializables para el sistema (es decir, dinero), ignorando así la sabiduría y la rica experiencia de quienes ya no tienen la posibilidad de ser útiles a la sociedad ni a sus propias familias. Este es un tema urgente e importante en el presente, en el que los seres humanos son devaluados y menospreciados, especialmente al final de sus vidas”, comparte la actriz Denise Weinberg.

Desde la perspectiva del director, el proyecto también representa una exploración conceptual sobre el cuerpo y la resistencia. “la motivación (para hacer esta película) surgió de considerar el cuerpo envejecido como un cuerpo de resistencia, capaz de encarnar la libertad y la utopía”, afirma.

La producción, una coproducción entre Brasil, México, Países Bajos y Chile, refleja además una tendencia de colaboración internacional que permite diversificar fuentes de financiamiento y ampliar la distribución en distintos territorios. Este modelo resulta cada vez más relevante en una industria cinematográfica globalizada, donde las alianzas estratégicas son clave para la viabilidad de proyectos independientes.

En términos de mercado, el estreno de O Último Azul se produce en un contexto donde las audiencias muestran mayor interés por contenidos con carga social y narrativa diferenciada. Para los exhibidores, este tipo de propuestas representa una oportunidad de atraer segmentos específicos del público, particularmente aquellos interesados en cine de autor y producciones con reconocimiento en festivales.

Más allá de su desempeño comercial, la película se posiciona como un vehículo de reflexión sobre el edadismo y las políticas públicas relacionadas con el envejecimiento. Al abordar la vejez no como una etapa de declive, sino como un espacio de resistencia y redefinición personal, el filme propone una lectura alternativa que podría resonar en distintas regiones, incluida América Latina.

Con su llegada a las salas mexicanas, O Último Azul no solo busca consolidar su éxito crítico, sino también abrir conversación sobre temas estructurales que impactan a sociedades en proceso de envejecimiento, donde la inclusión y el reconocimiento del valor humano más allá de la productividad siguen siendo desafíos vigentes.