Fútbol impulsa viajes de última hora y redefine la planificación turística

Ciudad de México.– El auge de los grandes eventos futbolísticos está generando un cambio significativo en la forma en que los viajeros planifican sus desplazamientos, con un impacto directo en sectores como el transporte, la hotelería y los servicios asociados. A medida que se acerca la próxima gran cita global del balompié, prevista en menos de 100 días, el fenómeno de los viajes de última hora vuelve a cobrar fuerza, impulsado por la emoción y la inmediatez.

Datos de IATI Seguros indican que alrededor del 44% de los aficionados deportivos viaja internacionalmente para asistir a este tipo de eventos. La cifra asciende a 56% entre jóvenes de 16 a 34 años, un segmento particularmente dinámico que prioriza experiencias en vivo sobre la planificación tradicional.

A diferencia de los viajes corporativos o de ocio convencional, los desplazamientos motivados por el fútbol responden a una lógica distinta: primero se elige el partido y luego el destino. Este patrón da lugar a itinerarios flexibles, con estancias más cortas y decisiones tomadas en lapsos reducidos, lo que incrementa la demanda de servicios adaptables y soluciones inmediatas.

El impacto de esta tendencia no es menor. Según estimaciones del sector, los viajes asociados a eventos deportivos pueden incrementarse hasta en 25%, convirtiéndose en un motor clave para la industria turística en periodos específicos. Este comportamiento también introduce nuevos desafíos operativos, ya que obliga a aerolíneas, hoteles y plataformas de servicios a responder con mayor agilidad ante picos de demanda imprevisibles.

Mayor flexibilidad, pero también más riesgos para el viajero

El carácter espontáneo de estos viajes también conlleva una mayor exposición a imprevistos. Cambios de último minuto, cancelaciones, problemas logísticos o incidentes médicos forman parte de los riesgos asociados a este tipo de desplazamientos. En este contexto, más del 55% de los viajeros considera necesario contar con coberturas médicas amplias y opciones de cancelación flexible.

“Existen pocos eventos capaces de movilizar a millones de personas en cuestión de semanas y estamos por vivirlo de nueva cuenta con emoción y pasión por el futbol”, menciona Alfonso Calzado, CEO global de IATI Seguros.

El antecedente más reciente refuerza esta tendencia. Durante el Mundial de Qatar 2022, los asistentes tuvieron una edad promedio cercana a los 37 años y, en su mayoría, reconocieron que no habrían realizado el viaje de no ser por el evento deportivo. Esto evidencia la capacidad del fútbol para detonar desplazamientos que no estaban contemplados inicialmente.

Además, muchos aficionados optan por extender su estancia para explorar destinos cercanos, incorporar actividades culturales o participar en experiencias de ecoturismo y aventura. Esta ampliación del viaje incrementa tanto el valor de la experiencia como los posibles riesgos asociados.

La industria responde con soluciones adaptadas

Ante este nuevo perfil de viajero, la industria aseguradora y turística ha comenzado a desarrollar productos específicos que atienden la necesidad de inmediatez y flexibilidad. Entre ellos destacan opciones diseñadas para estancias cortas y decisiones de último momento, con coberturas que incluyen asistencia médica, apoyo legal y respaldo ante interrupciones del viaje.

En el caso de viajeros que se desplazan a sedes internacionales como Estados Unidos y Canadá, mercados con altos costos médicos, las coberturas adquieren un papel aún más relevante, al ofrecer acceso a atención especializada sin desembolsos adicionales, así como protección frente a pérdida de equipaje o cancelaciones.

Otro elemento clave es el crecimiento de la asistencia remota. En viajes de corta duración, el principal inconveniente no suele ser una emergencia grave, sino la pérdida de tiempo en la gestión de contratiempos. Las soluciones digitales permiten resolver situaciones médicas o logísticas sin necesidad de desplazamientos, optimizando la experiencia del viajero.

En términos de costos, estas coberturas representan una fracción relativamente baja del gasto total. Para escapadas nacionales de tres días, el costo ronda los 150 pesos mexicanos, mientras que para viajes de cinco días a Norteamérica puede alcanzar los 1.000 pesos mexicanos. Sin embargo, su valor radica en evitar interrupciones que podrían afectar significativamente el itinerario.

El fenómeno, coinciden expertos, va más allá del volumen de viajeros. Se trata de un cambio estructural en la forma de planificar y ejecutar los desplazamientos, caracterizado por decisiones rápidas, itinerarios flexibles y una mayor dependencia de soluciones tecnológicas y servicios integrales.

“El partido dura noventa minutos, pero el viaje empieza mucho antes y termina mucho después”, finaliza Calzado.