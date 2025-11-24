GetYourGuide revela seis tendencias que transformarán el turismo experiencial en 2026

BERLÍN — GetYourGuide, una de las plataformas líderes a nivel global en experiencias de viaje, presentó su primera Hidden Trends List 2026, un informe basado en millones de datos reales que identifica los comportamientos emergentes que guiarán la elección de destinos y actividades durante el próximo año. El informe señala una clara preferencia de los viajeros por experiencias auténticas, guiadas y profundamente inmersivas.

“Travel now means tapping into real connections, not ticking off landmarks,” afirmó Jean-Gabriel Duveau, vicepresidente de marca de GetYourGuide. “Our analysis of booking drivers revealed that travelers are choosing activities that challenge and change them,” agregó.

El avistamiento de aves conquista a una nueva generación

El birdwatching, tradicionalmente asociado con un público especializado, está entrando con fuerza en la cultura popular. Contenidos virales como #BirdTok y producciones como The Residence han impulsado su visibilidad. Para 2026, 54% de los viajeros afirma estar dispuesto a practicar avistamiento de aves, mientras que un 45% lo considera “cool again”.

Duveau explicó que varios destinos reconocidos por esta actividad están viendo un aumento notable en búsquedas. “Many travelers are discovering birding via #birdtok. But it’s not just an online fad,” comentó. “Destinations known for birdwatching have experienced some of the highest increases in searches on our platform in 2025. These include places like Oman’s Daymaniyat Islands, Vietnam’s Cat Ba National Park, and Thailand’s Doi Inthanon, where travelers can see birds as they hike and kayak.”

Guías locales también reportan cambios. Einar Freyr, de Arctic Tours en Islandia, subrayó el creciente interés entre los jóvenes: “Puffins have become an icon of Iceland, and Vestmannaeyjar is one of the best places to see them. Lately, I’ve noticed more young travelers coming here. There’s something special about experiencing that first sighting, but make sure to book in advance.” Añadió que “The best time to spot puffins is between May and August – and don’t forget to bring binoculars.”

La cultura del café supera a la vida nocturna

En 2026, la búsqueda del café perfecto impulsa viajes internacionales, desde fincas en Kenia hasta cafeterías artesanales en Roma. Según el informe, uno de cada cuatro millennials elegiría destino exclusivamente por su escena cafetera, mientras que un tercio de los viajeros prioriza la cultura del café por encima de la vida nocturna.

Las reservas de tours cafeteros crecieron 54% en 2025.

Matteo Di Lorenzo, guía del Specialty Coffee Workshop & Tasting en Roma, destacó la evolución cultural de la ciudad: “The Espresso-nists of tomorrow want to learn the true origin of their cup of coffee,” afirmó. “In Rome, the coffee culture has evolved, with traditional cafes accompanied by new wave establishments. But unwritten rules still exist, like no cappuccinos after noon.”

Las caminatas guiadas viven un renacimiento

Antiguamente asociadas a recorridos tradicionales, las caminatas guiadas están experimentando una revitalización. Ya sea explorando Londres a través de la experiencia de personas que han vivido en situación de calle o descubriendo la historia sin filtros de un Berlín dividido, los viajeros buscan profundidad.

El informe señala que 65% de los viajeros considera que “Walking tours are cool again”, con un entusiasmo particular entre los millennials (71%). Las reservas crecieron un 30% interanual.

Duveau subrayó la importancia del guía: “The best walking tours don’t just show you around: the guides leading them unlock insider knowledge that give a place meaning.” Y, para elegir bien: “My top tip for finding the right guide? Look at reviews. A great guide is the most-cited reason for a five star review on GetYourGuide.”

La gastronomía como hoja de ruta

En 2026, la comida no acompaña al itinerario: es el itinerario. Tours como el African and Caribbean Food Tour en Londres o el Saint Germain Gourmet Chocolate and Pastry Tour en París ilustran la tendencia.

El informe señala que 68% de los viajeros come más durante las vacaciones y 12% llega a hacer cinco comidas diarias. Las reservas de tours gastronómicos crecieron un 20%.

“Food is the whole reason people are traveling,” afirmó Obi Opara, de Gorgeous Tours UK. También destacó que algunos visitantes viajan desde París solo para probar la gastronomía londinense: “I’ve had visitors hop on a train from Paris just for a taste of London’s food scene, then head straight back. Once you’ve tried Brixton’s flakiest Jamaican patty, you’ll understand why it’s worth the journey.”

Turistas madrugadores toman protagonismo

Los llamados AM Enthusiasts están optando por comenzar el día mucho antes para evitar multitudes y disfrutar de experiencias exclusivas, desde la ceremonia de luces en el Vaticano hasta vuelos en globo al amanecer sobre Marrakech.

Las reservas de experiencias matutinas crecieron 44% en 2025.

“Early mornings are one of travel’s best-kept secrets, and waking up early isn’t as hard as it may sound,” explicó Duveau. “On GetYourGuide, it takes just a few taps to book a ‘first entry’ ticket to have a museum to yourself, or to join a sunrise hike, my personal recommendation. There’s nothing like enjoying art or nature free from the distraction of crowds – and you’re likely to help your jet lag.”

Aprender es el nuevo souvenir

La búsqueda de habilidades prácticas y culturales es una prioridad creciente. En 2026, 76% de los viajeros afirma sentirse más atraído por aprender algo nuevo durante sus vacaciones. Entre la Generación Z, 31% preferiría regresar con una nueva habilidad antes que con un objeto.

Las reservas de talleres crecieron 59%, con experiencias que incluyen fabricar bagels en Nueva York o forjar espadas samurái en Japón.

Un mercado global impulsado por la curiosidad

El informe concluye que el viajero de 2026 será más curioso, más experimental y más enfocado en conexiones auténticas. Esta tendencia impulsa un mercado global de experiencias valorado en más de 400.000 millones de dólares.

Plataformas como GetYourGuide, recientemente reconocida con un Good Housekeeping Travel Award 2026, se posicionan como herramientas esenciales para descubrir actividades que justifican un viaje.