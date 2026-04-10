Festival del Viento 2026 impulsará el turismo deportivo en Bucerías con cuatro días de competencia internacional

Bucerías, en la Riviera Nayarit, albergará del 15 al 18 de mayo de 2026 una nueva edición del Festival del Viento, evento internacional de kiteboarding que busca consolidar a la región como uno de los principales destinos de turismo deportivo y de aventura en México. La competencia reunirá a atletas profesionales, aficionados y visitantes nacionales e internacionales en la Bahía de Banderas para cuatro días de actividades deportivas, exhibiciones y entretenimiento abierto al público.

“La energía, el viento y el mar regresan a la Bahía de Banderas para el evento más esperado del año por los amantes de los deportes sobre agua y aire: el Festival del Viento 2026, que se llevará a cabo del 15 al 18 de mayo de 2026 en Bucerías, Riviera Nayarit.”

El encuentro se ha posicionado como uno de los eventos de kiteboarding más reconocidos del país, atrayendo a participantes de distintas regiones del mundo y generando derrama económica para el sector hotelero, restaurantero y comercial de la zona. La realización del festival forma parte de la estrategia de promoción turística de Nayarit para fortalecer su perfil como sede de eventos deportivos internacionales.

Competencia internacional y oferta turística complementaria

“Este festival internacional de kiteboarding se ha consolidado como uno de los encuentros deportivos más vibrantes de México, reuniendo a competidores y entusiastas de todo el mundo para disfrutar de una experiencia llena de adrenalina, comunidad y estilo de vida.”

Gracias a las condiciones climáticas y de viento favorables en la costa nayarita durante el mes de mayo, Bucerías ofrece un entorno competitivo ideal para la práctica del kiteboarding, disciplina que combina navegación, velocidad y maniobras aéreas con el uso de una cometa de tracción.

“Con condiciones de viento excepcionales, la costa de Nayarit se transforma en el escenario ideal para una celebración de velocidad, destreza y espectáculo visual.”

El programa deportivo del Festival del Viento 2026 incluirá competencias en diversas modalidades orientadas tanto a atletas amateurs como profesionales. Los participantes podrán competir en categorías como Freestyle, Big Air, Downwind, Slalom y Regata de Foil, lo que amplía el alcance del evento y favorece la participación de deportistas con distintos niveles de experiencia.

“El Festival del Viento ofrece actividades para participantes de todos los niveles, desde amateurs hasta profesionales, quienes podrán competir y convivir en categorías como Freestyle, Big Air, Downwind, Slalom y Regata de Foil.”

Además de las pruebas deportivas, los organizadores prevén una agenda complementaria con actividades orientadas a fortalecer la experiencia turística y familiar del festival. Entre ellas se contemplan exhibiciones, presentaciones musicales, oferta gastronómica local y actividades recreativas en playa.

“Además de la competencia deportiva, el Festival del Viento es un espacio para disfrutar de la vida costera con actividades complementarias: exhibiciones, música, gastronomía local, entretenimiento para familias y una atmósfera que invita a vivir la emoción del viento desde la playa.”

Evento abierto al público y apuesta por el turismo de aventura

La entrada al festival será gratuita, una estrategia que busca incrementar la asistencia de turistas, residentes y visitantes de la región, además de promover el conocimiento del kiteboarding entre nuevos públicos.

“La entrada al Festival del Viento es abierta para todo el público, lo que permite que visitantes, familias y turistas puedan sumergirse en un ambiente lleno de energía, aprender más sobre el kiteboarding y explorar la magia de Bucerías y sus alrededores.”

El gobierno estatal y actores del sector turístico han apostado en años recientes por el crecimiento del turismo deportivo como un motor de diversificación económica para la entidad, aprovechando condiciones naturales favorables y la creciente demanda internacional por experiencias vinculadas al deporte y la aventura.

“Nayarit, con su clima perfecto, brisa constante y belleza natural, se reafirma como uno de los destinos predilectos para el turismo deportivo y de aventura en México, ofreciendo no solo un evento de clase mundial, sino una experiencia inolvidable junto al mar.”

Con la celebración del Festival del Viento 2026, Bucerías buscará reforzar su posicionamiento dentro del circuito internacional de kiteboarding y ampliar la proyección de la Riviera Nayarit como destino estratégico para competencias deportivas de alto perfil, en un contexto donde el turismo experiencial y de aventura continúa ganando peso dentro de la industria de viajes en América Latina.