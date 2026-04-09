Leyendas de la Lucha Libre: RBA y CMLL lanzan colección editorial de 60 libros para capitalizar el legado histórico del pancracio mexicano

CIUDAD DE MÉXICO — La editorial RBA, en alianza con el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), presentó oficialmente “Leyendas de la Lucha Libre”, una colección editorial de 60 libros dedicada a documentar los duelos de apuestas más emblemáticos en la historia del pancracio mexicano, en una apuesta por capitalizar el valor cultural y comercial de uno de los espectáculos deportivos más representativos del país.

La colección, que ya comenzó su distribución en México, busca posicionarse como un archivo documental sin precedentes sobre la lucha libre nacional, combinando crónicas históricas, testimonios, material fotográfico inédito y relatos sobre enfrentamientos que marcaron generaciones de aficionados.

Más allá de una propuesta editorial tradicional, RBA plantea el proyecto como un producto de colección orientado tanto a seguidores históricos del deporte como a nuevos públicos interesados en la cultura popular mexicana.

Bajo la curaduría de Christian Cymet, especialista en lucha libre mexicana y reconocido por su acervo de máscaras de luchadores, la serie reconstruye episodios fundamentales de la disciplina, incluidos combates cuyos registros visuales son escasos o inexistentes en video.

Entre los encuentros documentados en la colección figuran enfrentamientos históricos como Santo vs. Black Shadow en 1952, Atlantis vs. Villano III y Rayo de Jalisco Jr. vs. Cien Caras, además de homenajes editoriales a figuras emblemáticas como Mil Máscaras, Perro Aguayo, Huracán Ramírez, Cavernario Galindo y Konnan.

Estrategia comercial y distribución nacional

El primer ejemplar de la colección, enfocado en la lucha entre Místico y Black Warrior de 2006, ya se encuentra disponible con un precio promocional de 69 pesos mexicanos. La segunda entrega, dedicada al combate entre Rayo de Jalisco Jr. y Cien Caras, llegará al mercado 14 días después con un precio de 219.90 pesos.

Posteriormente, el resto de los títulos se distribuirá con periodicidad catorcenal en puestos de periódicos y otros canales tradicionales de venta.

Como parte de su estrategia de retención de consumidores, RBA también lanzó el programa “Fascículo Garantizado”, mediante el cual los compradores podrán reservar cada entrega a partir del número cinco con su distribuidor habitual, sin costo adicional.

La compañía apuesta así por fortalecer su modelo de coleccionables por fascículos, un segmento en el que mantiene presencia internacional.

«En RBA creamos para inspirar. Tras 35 años liderando el mercado de coleccionables en 13 idiomas, presentamos una obra que combina nuestra experiencia en contenidos de alta calidad con el vibrante legado del pancracio. ‘Leyendas de la Lucha Libre’ es el resultado de un enfoque que une el rigor histórico con el corazón de la cultura mexicana, diseñado para cautivar tanto al coleccionista experto como a las nuevas generaciones”, comparte Adolfo Rodríguez, Director General de RBA México.

Industria cultural y preservación de marca

El lanzamiento refleja el creciente interés de editoriales y marcas de entretenimiento por monetizar propiedades intelectuales vinculadas a la nostalgia, el deporte y la identidad cultural en América Latina.

Para el CMLL, la colección representa una extensión de marca que amplía el alcance comercial de la lucha libre más allá de la arena, incorporando nuevos formatos de consumo para fanáticos y coleccionistas.

Durante la presentación oficial estuvieron presentes figuras históricas de la lucha libre mexicana como Atlantis, Felino y Marcela, quienes respaldaron el valor cultural del proyecto y coincidieron en que la colección contribuirá a preservar el legado de este deporte-espectáculo para futuras generaciones.

Según los organizadores, la iniciativa busca consolidarse como un archivo de referencia sobre uno de los patrimonios culturales más reconocibles de México, en momentos en que la lucha libre mantiene fuerte presencia tanto en el mercado doméstico como en la exportación de contenidos y mercancía asociada.

Con esta nueva apuesta editorial, RBA y el CMLL buscan transformar décadas de rivalidades, máscaras y cabelleras en un producto de colección de largo plazo, orientado a preservar la memoria de una industria del entretenimiento que ha construido figuras icónicas dentro y fuera de México.

La colección ya se encuentra disponible a nivel nacional y forma parte de la estrategia de expansión de RBA en el mercado latinoamericano de coleccionables temáticos.