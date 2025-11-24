Venezuela presenta equipo completo de remo para los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025

Venezuela afrontará los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025 con una delegación de remo conformada por 18 atletas, en lo que constituye una de las participaciones más completas y estratégicas del país en esta disciplina dentro del ciclo bolivariano. La selección competirá en todas las modalidades y, además, debutará en la novedosa prueba de remo de playa, una especialidad que ha ganado relevancia en el calendario internacional y que se proyecta rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El listado de atletas está integrado por Jaime Machado, Argenis Rivero, Alí Leiva, André Mora, Jonás Díaz, Junior Pérez, Zaireth Rolls, Jenesis Pérez, Kimberlin Meneses, Keyla García, Ysmaly Granadino, Scarlet Álvarez, Luisa Rodríguez y Nick Utrera. También forman parte de la delegación tres figuras con experiencia olímpica: Jakson Vicent, representante en Río 2016; y los atletas César Amaris y José Guipe, quienes compitieron en Tokio 2020. Completa el grupo la destacada deportista paralímpica Naomi Soazo, campeona de judo en Beijing 2008 y medallista de bronce en Río 2016, quien en los últimos años ha construido una sólida trayectoria en el remo, disciplina en la que obtuvo la medalla de plata en el 4X mixto durante los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022.

Una combinación estratégica de experiencia y juventud

El presidente de la Federación Venezolana de Remo, Yoel Pérez, destacó la composición del equipo y la importancia de llevar a Lima una delegación competitiva que integra tanto talento joven como atletas experimentados. “Venezuela va a esta edición de los juegos bolivarianos con un equipo completo, el cual participará en todas las modalidades. Un equipo que combina la experiencia y la juventud”, sostuvo el dirigente.

Pérez resaltó la relevancia de esta combinación para enfrentar un evento que presenta importantes modificaciones técnicas respecto a ediciones anteriores.

Cambio de distancia: un nuevo desafío competitivo

Uno de los elementos más significativos de esta edición será la distancia de competencia, que pasará a 500 metros. Este cambio supone un giro importante frente a las distancias tradicionales del remo olímpico. “Este evento tiene una particularidad, ya que la distancia será de 500 m, por lo general, antes se disputaba en 2000 m y en la edición pasada en 1000 m. Es un cambio bastante radical en cuanto a la distancia, sin embargo, nosotros nos hemos estando preparando, en esa nueva distancia”, explicó Pérez.

El nuevo formato exigirá un mayor enfoque en la velocidad y la explosividad, lo que ha llevado al equipo a ajustar sus planes de entrenamiento para alcanzar el máximo rendimiento en una competencia más corta, pero intensamente demandante.

El debut del remo de playa impulsa nuevas oportunidades

Además del cambio de distancia, Ayacucho–Lima 2025 marcará la primera inclusión del remo de playa, una modalidad que ha incrementado su presencia en competiciones internacionales y que forma parte de las proyecciones olímpicas. Según Pérez, esta nueva prueba abre oportunidades importantes para Venezuela. “Un elemento fundamental y también es importante, es la incorporación del remo de playa, es una modalidad que está contemplada también para los Juegos Olímpicos Los Ángeles y vine agarrando mucho en eventos internacionales. Así que el remo venezolano va con muchas expectativas y nos hemos estando preparando para dar la batalla en este evento”, señaló.

Esta modalidad, más dinámica y desafiante debido al entorno costero, exige habilidades técnicas adicionales que la delegación venezolana ha venido desarrollando durante el ciclo previo a los juegos.

Una mirada al pasado para proyectar el futuro

El presidente federativo también recordó el desempeño histórico de Venezuela en el evento, enfatizando que uno de los objetivos es volver a alcanzar la cima. Pérez indicó que entre las aspiraciones está repetir el logro obtenido en los Juegos Bolivarianos de 2009, cuando el remo venezolano se coronó campeón de la disciplina.

Competencias en Lima: un escenario clave para la generación de relevo

Las pruebas de remo se realizarán en La Punta, en Lima, Perú, del 30 de noviembre al 4 de diciembre. Allí, gran parte de la generación de relevo que viene destacándose en competencias nacionales tendrá la oportunidad de consolidar su progresión y contribuir a la aspiración de devolverle la gloria al remo venezolano.

Con una combinación de preparación técnica, ambición competitiva y una delegación equilibrada, Venezuela se presenta en Ayacucho–Lima 2025 con el objetivo claro de recuperar su protagonismo y disputar las medallas en cada modalidad disponible.