Un horror ancestral emerge de la Amazonía: El despertar tendrá su premiere mundial en el FICG 41

La industria cinematográfica latinoamericana vuelve a captar la atención internacional con el estreno de El despertar, una producción que combina terror, acción y elementos del folclore regional, y que tendrá su premiere mundial en la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG). La cinta, dirigida por el fallecido Jaime Osorio Márquez, forma parte de la Selección Oficial en Competencia de Cine de Género, consolidando su relevancia dentro del circuito iberoamericano.

Durante la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), los asistentes serán testigos de una vibrante mezcla de terror, acción y supervivencia con el estreno de El despertar. La historia sigue a una unidad militar de élite enviada a la selva para eliminar un objetivo estratégico; sin embargo, la misión da un giro oscuro cuando los soldados se enfrentan a fuerzas sobrenaturales que los obligarán a luchar desesperadamente por sus vidas.

Desde una perspectiva de mercado, el proyecto representa una apuesta ambiciosa por el cine de género producido en la región, con estándares técnicos que buscan competir en igualdad de condiciones con producciones internacionales. La narrativa se desarrolla en la Amazonía, un escenario que añade valor tanto visual como simbólico, al tiempo que introduce elementos culturales propios de América Latina.

La operación se transforma en una pesadilla cuando el equipo invade accidentalmente el territorio de Mobuya, el espíritu protector de un lugar sagrado. Entrar en esta zona puede traer consecuencias devastadoras, repitiendo la tragedia que, siglos atrás, consumió a una expedición de conquistadores españoles ante la misma fuerza implacable.

El enfoque temático de la película no solo apunta al entretenimiento, sino también a una lectura crítica sobre el legado histórico de la región. Con una narrativa que combina los códigos del cine de acción militar con un mal antiguo inspirado en el folclore latinoamericano, la cinta reflexiona sobre las cicatrices del colonialismo bajo altos estándares de producción. Gracias a un cuidadoso trabajo en estética, sonido, montaje y efectos visuales, el resultado es la obra cumbre del imaginario de uno de los creadores más influyentes del terror contemporáneo en la región, alcanzando una calidad técnica a la altura de las grandes producciones de género de Hollywood.

El desarrollo de El despertar también está marcado por su contexto humano y creativo. Tras el éxito internacional de El Páramo, el fallecido director Jaime Osorio Marquez y el productor creativo Federico Durán sintieron el impulso de explorar un miedo más profundo que lo visible. De esa inquietud nació esta historia, que busca iluminar lo místico y lo ancestral desde una sensibilidad humana tan frágil como poderosa.

A pesar de las dificultades durante la producción, el proyecto logró completarse gracias al compromiso del equipo. A pesar de su valiente batalla contra la enfermedad, Osorio dejó el proceso creativo filmado y cargado con toda su visión, aunque inconcluso. La productora Rhayuela Films asumió entonces el desafío de completar el proyecto, manteniendo intacto el espíritu de la historia y honrando así la obra final de un amigo y colaborador entrañable.

En términos de posicionamiento dentro de la industria, el estreno en Guadalajara adquiere un significado especial. Resulta profundamente simbólico que la última película de Jaime Osorio Marquez compita en Guadalajara, el mismo escenario donde El Páramo se alzó con el premio a Mejor Guion en 2012. Este regreso cierra un ciclo vital y artístico para el cineasta en uno de los festivales más importantes de Iberoamérica.

Para distribuidores, inversionistas y agentes del sector audiovisual, la participación de El despertar en el FICG representa una oportunidad clave para evaluar el potencial comercial del cine de género latinoamericano, particularmente en mercados internacionales donde el interés por narrativas originales y culturalmente específicas continúa en aumento.

El despertar tendrá su premiere mundial en el FICG 41 como parte de la Sección Oficial en Competencia de Cine de Género en las siguientes funciones:

Domingo 19 de abril | 21:00 horas: Sala 3 de la Cineteca FICG.

Lunes 20 de abril | 19:50 horas: Sala 7 de Cinépolis VIP Midtown.

Con este lanzamiento, la película no solo busca consolidar el legado de Osorio Márquez, sino también posicionarse como un referente del cine de terror latinoamericano contemporáneo en el panorama global.