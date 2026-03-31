Camino a Santo Domingo y Santa Fe 2026: Venezuela avanza en la planificación del ciclo olímpico

Las delegaciones deportivas de Venezuela avanzan en la estructuración de su hoja de ruta hacia los principales compromisos del ciclo olímpico regional de 2026, en un contexto donde la planificación estratégica y la optimización de recursos se perfilan como factores clave para sostener el rendimiento competitivo.

Las jefaturas de misión completan este martes el primer período de consulta y planificación, marcando un hito en la preparación rumbo a los eventos multilaterales más relevantes del calendario deportivo regional. “Las jefaturas de misión de las delegaciones de Venezuela completarán este martes el primer período de consulta y planificación para las pruebas del ciclo olímpico 2026.”

De acuerdo con información oficial, “(Prensa Comité Olímpico Venezolano -) Ocho disciplinas compartieron la planificación camino a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.” Este proceso refleja un enfoque coordinado entre federaciones y autoridades deportivas, con énfasis en la identificación temprana de talento y la definición de calendarios competitivos.

En el ámbito de los deportes electrónicos, el país proyecta su participación con estructuras preliminares ya definidas. “Los deportes electrónicos (eSports) manejan dos preselecciones de cara a las citas del ciclo olímpico 2026.” Para Santo Domingo, se contempla competir en títulos como league of legends, efootball y street fighter 6, mientras que en Santa Fe las modalidades serán valorant y FC 26. La estrategia incluye procesos clasificatorios entre abril y mayo, lo que evidencia una creciente profesionalización de esta disciplina emergente.

El fútbol, uno de los deportes con mayor visibilidad, también avanza con definiciones claras. “El fútbol competirá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con la selección absoluta que defiende el título de la competencia y el msculino jugará en categoría sub 21.” En el caso de Santa Fe, las categorías femeninas y masculinas se alinean con las tendencias de desarrollo juvenil, apostando por la renovación generacional.

Por su parte, la pelota vasca concentrará sus esfuerzos en Argentina. “En la pelota vasca, Venezuela disputará solo el evento en Santa Fe 2026 en las modalidades de frontball y frontón peruano con las figuras femeninas de Julieta Rengel y Diana Rangel, mientras se espera la incorporación de jugadores del exterior en el masculino.” Esta disciplina contempla además un calendario clasificatorio que conecta con objetivos de mayor alcance, incluyendo Lima 2027 y el Mundial de Frontball.

El golf se perfila como otra disciplina estratégica, especialmente por su vinculación con circuitos internacionales. “El golf de los juegos centroamericanos se disputará en Los Corales en Punta Cana, que una semana antes del torneo albergará una cita del PGA Tour.” La presencia de atletas nacionales en este escenario refuerza la importancia de la preparación en entornos de alto nivel competitivo.

En tenis, la planificación depende en gran medida de variables externas. “El tenis de campo espera por la definición de los calendarios de los jugadores que hacen vida en el exterior, además de las posibilidades de puntajes para el escalafón internacional y/o de logro de cupos para próximas citas del ciclo olímpico.” La participación en torneos clasificatorios internacionales será determinante para consolidar la presencia venezolana.

El tiro con arco avanza con una combinación de cupos asegurados y procesos en desarrollo. “El tiro con arco cuenta con cupos individuales en compuesto masculino y femenino y en recurvo femenino.” La preparación incluye concentraciones internacionales y nuevos eventos clasificatorios posteriores a Santo Domingo, evidenciando un ciclo continuo de competencia.

Finalmente, el triatlón cerró la jornada con una estructura prácticamente definida. “Cerró la jornada el triatlón, el equipo venezolano ya está establecido a la espera de concretar una última competencia de fogueo en el Campeonato Nacional y Copa Continental a efectuarse en el país en el mes de junio.” Este deporte apuesta por la consolidación de su plantilla y la integración de talento joven, con miras a ampliar la representación nacional.

En términos de calendario, los compromisos ya tienen fechas establecidas. “Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se llevarán a cabo del 24 de julio al 8 de agosto y los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 del 12 al 26 de septiembre.” Mientras cada disciplina avanza en sus procesos de clasificación, la asignación de cupos para Santa Fe dependerá de la Organización Deportiva Suramericana.

En conjunto, el avance organizativo refleja no solo una agenda deportiva, sino también un ejercicio de planificación institucional que busca maximizar resultados en un entorno competitivo cada vez más exigente.