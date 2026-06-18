Ismael Burgueño impulsa la vivienda social en Tijuana con la donación de tres predios municipales

Tijuana, Baja California.— El Ayuntamiento de Tijuana aprobó la donación de tres predios municipales que serán destinados a la construcción de Viviendas para el Bienestar, una iniciativa que busca ampliar el acceso a vivienda digna para las familias de la ciudad y reforzar la estrategia nacional impulsada por el Gobierno de México en materia habitacional.

La decisión representa un nuevo paso dentro de los esfuerzos de coordinación entre el gobierno municipal encabezado por Ismael Burgueño Ruiz y la administración federal de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El objetivo es facilitar el acceso a un patrimonio propio para sectores de la población que durante años han enfrentado dificultades para adquirir una vivienda con certeza jurídica.

Según informó el gobierno municipal, los terrenos serán incorporados al programa Vivienda para el Bienestar, una estrategia que promueve el aprovechamiento del suelo público para el desarrollo de proyectos habitacionales destinados a familias trabajadoras.

Las autoridades señalaron que la medida busca responder a una necesidad creciente en Tijuana, una ciudad que ha registrado un importante crecimiento urbano y una elevada demanda de vivienda en los últimos años. La disponibilidad de suelo para nuevos desarrollos es considerada uno de los principales retos para atender el déficit habitacional y garantizar oportunidades de acceso a hogares adecuados.

Los predios aprobados para donación se encuentran en zonas de alta demanda habitacional, incluyendo la Zona Este y la delegación San Antonio de los Buenos. De acuerdo con la administración municipal, estas áreas cuentan con características estratégicas para impulsar un desarrollo urbano ordenado, con acceso a servicios básicos, conectividad y mejores condiciones para el crecimiento de las comunidades.

La iniciativa también busca contribuir al fortalecimiento de la infraestructura urbana y al desarrollo equilibrado de sectores con potencial de expansión residencial. El uso de terrenos municipales para proyectos de vivienda es visto como una herramienta para ampliar la oferta habitacional y facilitar el acceso a soluciones de vivienda para familias de ingresos medios y bajos.

Durante el anuncio, el alcalde Ismael Burgueño destacó la importancia de la acción como parte de una estrategia conjunta con el Gobierno de México para generar oportunidades de bienestar social.

“Dimos un paso importante con la donación de predios que permitirán avanzar en la construcción de vivienda y brindar más oportunidades a familias tijuanenses de acceder a un patrimonio digno y con certeza jurídica”, expresó.

La administración municipal sostuvo que la vivienda representa un elemento fundamental para mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer la estabilidad de las familias. En este sentido, el acceso a una vivienda propia es considerado un factor clave para promover seguridad, arraigo comunitario y mejores perspectivas de desarrollo para futuras generaciones.

El programa Vivienda para el Bienestar forma parte de una política pública que busca consolidar el acceso a la vivienda como un derecho social. Bajo esta visión, los proyectos habitacionales no solo se enfocan en la construcción de infraestructura, sino también en generar condiciones que favorezcan el bienestar integral de las personas y comunidades.

Las autoridades destacaron que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno permite acelerar la ejecución de proyectos que tienen un impacto directo en la población. Asimismo, señalaron que la incorporación de Tijuana a este tipo de iniciativas fortalece los esfuerzos para atender las necesidades habitacionales de una ciudad que continúa creciendo tanto en población como en actividad económica.

Con la aprobación de la donación de estos tres predios, el gobierno municipal busca avanzar en la implementación de proyectos concretos que contribuyan a ampliar el acceso a vivienda social y a fortalecer el desarrollo urbano ordenado de la ciudad.

La administración encabezada por Ismael Burgueño reiteró su compromiso de continuar impulsando acciones orientadas a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Tijuana, mediante programas que promuevan la certeza patrimonial, el acceso a vivienda adecuada y el bienestar de las familias.