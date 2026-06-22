Jesús “Pingüino” González celebra 50 años de trayectoria con el lanzamiento de Laguneando y una gira internacional

Jesús “Pingüino” González, reconocido guitarrista, compositor y productor venezolano, celebra cinco décadas de carrera artística con el lanzamiento de Laguneando, un álbum dedicado al legado del compositor Luis Laguna, y una gira internacional que incluirá presentaciones en Estados Unidos y España hasta 2027.

Radicado actualmente en Tenerife, González es considerado uno de los más destacados exponentes de la guitarra venezolana. Su trayectoria incluye más de 130 producciones discográficas grabadas en tres continentes, consolidando una carrera que abarca la interpretación, la composición, la producción musical y la docencia.

La gira, que comenzará en julio, servirá para conmemorar sus 50 años de vida artística y promover el nuevo álbum. Durante el recorrido compartirá escenario con figuras de renombre internacional como Pacho Flores, Eddy Marcano, Miguel Siso, Manuel Hernández Silva, Ana Carmela Ramírez y el Cuarteto Güímar, entre otros. Las presentaciones se realizarán en Boston, Tenerife, Madrid, Murcia y Jaén, en formatos que irán desde conciertos a dúo hasta actuaciones con orquestas sinfónicas.

Al explicar el concepto detrás de la producción discográfica, el artista señaló:

«Laguneando, como disco, en lo musical es un homenaje a uno de los más grandes músicos y compositores que ha tenido Venezuela, con sus propias canciones, desde el prisma de un gran intérprete del violín como solista y una guitarra acompañante, todo encaja en esta «filosofía». Lo que hicimos en el estudio fue imaginarnos estar tocando en la casa de Laguna, para él. Podría decir que era como estar serenateando al Maestro – con una sola toma de grabación por tema -. Intentamos transmitir a nuestros cantantes y músicos invitados naturalidad, sencillez amor y reconocimiento a Don Luis Laguna”, explicó Jesús “Pingüino” González.

El álbum reunió a destacados músicos invitados, entre ellos Fabiola Socas, Ernesto “Tato” Ruíz, José Félix Álvarez, Manuel Rojas, Pacho Flores y Chipi Chacón. La grabación se realizó entre Tenerife y los estudios Jazzstone de Valencia, con la participación de los ingenieros de sonido José Antonio Afonso y Sebastian Laverde.

El primer concierto de la gira tendrá lugar el 11 de julio en Boston, donde González presentará Laguneando junto al violinista Eddy Marcano y al cantante Juan Carlos Ruíz. Además, aprovechará su estancia en la ciudad para impartir una clase magistral de guitarra en instituciones de prestigio internacional como Berklee College of Music y Boston Conservatory.

A lo largo de su carrera, el músico ha trabajado con importantes figuras de la música venezolana y latinoamericana, entre ellas Un Solo Pueblo, Lilia Vera, Cecilia Todd, Hernán Gamboa, Ensamble Gurrufío, Omar Acosta, Guaco, Simón Díaz, Serenata Guayanesa, Alexis Cárdenas, Aquiles Báez y Cheo Hurtado, entre muchos otros artistas.

Sobre esta nueva etapa profesional y personal, González expresó:

“Las expectativas con esta gira son muy grandes, me hace mucha ilusión pensar en cada uno de los reencuentros que están por llegar. Ensayar, tocar, viajar, es como una santísima trinidad. Los preparativos los he iniciado hace más de año, no es tarea fácil hacer una selección con tanto que me ha dado la música (…) Extraño mucho tocar en Venezuela, ya son 13 años, es mucho tiempo. Es la única razón de esa nostalgia o «magua» que llevo conmigo y sí, por supuesto que tengo planes de presentar Laguneando en Venezuela en 2027”, agregó.

La agenda continuará el 4 de septiembre con un concierto junto a la cantante y violinista canaria Zaida Almeida en Tenerife. Posteriormente, el 17 de septiembre, participará con la Orquesta Joven de la Región de Murcia junto al trompetista Pacho Flores y el director Manuel Hernández Silva, interpretando el Concierto Venezolano de Paquito D’Rivera.

Las colaboraciones con orquestas forman parte habitual de la carrera del guitarrista, quien ha actuado junto a agrupaciones sinfónicas de Venezuela, Francia, Uruguay, España, Serbia, Argentina, Finlandia, Italia y Chipre. Dentro de la gira también interpretará junto a Pacho Flores piezas del proyecto Entropía, trabajo discográfico lanzado en 2017.

En relación con su legado musical, González destacó el papel de la enseñanza en su carrera profesional:

“han sido en parte en los escenarios, con los artistas con los que he tenido la dicha de trabajar durante cinco décadas. Pero por otro lado estoy convencido de que mi mayor contribución a la música, ha sido desde la docencia. En la educación reglada, en los centros o instituciones educativas, y evidentemente en las escuelas de música de los diferentes países en los que he vivido”.

La celebración de sus 50 años de trayectoria tendrá uno de sus momentos más importantes el 16 de octubre en Madrid, donde ofrecerá un recital junto al violinista Lucas Sánchez y posteriormente un concierto en formato de quinteto acompañado por Miguel Siso, Ana Carmela Ramírez y la percusionista Marta Rosa Díaz.

La gira continuará el 7 de noviembre en Segura de la Sierra, Jaén, donde volverá a compartir escenario con Pacho Flores dentro del Festival de Otoño – Música en Segura, cerrando una nueva etapa de una carrera que sigue proyectando el talento venezolano en escenarios internacionales.