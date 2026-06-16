América Latina impulsa el crecimiento global del Día de Nunca Rendirse

A medida que se aproxima el 18 de agosto, fecha en la que se conmemora el Día de Nunca Rendirse, América Latina se consolida como una de las regiones de mayor crecimiento para este movimiento internacional enfocado en promover la perseverancia, la resiliencia y la capacidad de superar adversidades.

El aumento de la participación de comunidades, organizaciones y líderes sociales latinoamericanos ha fortalecido la expansión de una iniciativa que busca reconocer a las personas que continúan avanzando pese a las dificultades económicas, sociales y personales que enfrentan diariamente.

El movimiento ha ganado visibilidad en medios de comunicación, plataformas digitales y espacios comunitarios, impulsando una mayor integración de países hispanohablantes en las actividades previstas para este año.

“La perseverancia habla todos los idiomas, pero en América Latina parece hablar directamente al corazón”, señaló Alain Horoit, fundador del Día de Nunca Rendirse.

La organización sostiene que la respuesta positiva en la región está vinculada con valores profundamente arraigados en la cultura latinoamericana, entre ellos la solidaridad familiar, la superación personal y la capacidad de adaptación frente a escenarios complejos.

El Día de Nunca Rendirse nació con el objetivo de destacar una de las cualidades humanas consideradas esenciales para enfrentar los desafíos de la vida: la determinación de seguir adelante incluso en circunstancias adversas. Según los organizadores, esta filosofía ha encontrado una conexión natural con millones de personas en América Latina que diariamente trabajan por sostener a sus familias, reconstruir proyectos personales y contribuir a sus comunidades.

Como parte de la edición de este año, el movimiento incorporará la primera Caminata Global de la Perseverancia, acompañada por un Mapa Interactivo Mundial que permitirá a participantes de distintos países organizar caminatas locales o sumarse a iniciativas ya existentes.

La propuesta busca fomentar la participación abierta y flexible. No existe una distancia mínima establecida ni un formato competitivo. Las caminatas podrán realizarse de manera individual o en grupo, incluyendo familiares, amigos, compañeros de trabajo y organizaciones comunitarias.

Los organizadores destacan que el propósito central no es la actividad física en sí, sino el significado personal que cada participante atribuya a la experiencia.

Algunas personas caminarán en honor a familiares y seres queridos, mientras que otras lo harán como símbolo de recuperación, metas personales, promesas o aspiraciones futuras. También se espera la participación de grupos vinculados a causas sociales y proyectos comunitarios.

“Cuando una sociedad valora el esfuerzo, la esperanza y la capacidad de volver a empezar, el mensaje de Nunca Rendirse deja de ser un lema y se convierte en un movimiento”, afirmó Alain Horoit, fundador del Día de Nunca Rendirse.

La iniciativa también busca ampliar su alcance institucional mediante la incorporación de escuelas, universidades, organizaciones benéficas, asociaciones civiles, clubes deportivos y empresas privadas interesadas en promover valores relacionados con la perseverancia y el bienestar social.

De acuerdo con los organizadores, el crecimiento del movimiento en América Latina coincide con una etapa de expansión internacional que ya incluye proclamaciones oficiales en más de 137 ciudades de Estados Unidos y Canadá, además de miles de publicaciones y apariciones en medios internacionales.

La expectativa de la organización es que la región latinoamericana asuma un papel cada vez más relevante en el desarrollo global del movimiento durante los próximos años, especialmente ante el creciente interés mostrado por comunidades de habla hispana.

“América Latina no está adoptando simplemente el Día de Nunca Rendirse; está demostrando al mundo que la perseverancia sigue siendo uno de los valores más poderosos para construir esperanza, superar desafíos y avanzar hacia un futuro mejor”, añadió Horoit.

El movimiento considera que la perseverancia trasciende fronteras, profesiones y generaciones, convirtiéndose en un principio compartido por personas de distintos contextos sociales y culturales.

Para el próximo 18 de agosto, la organización prevé la participación de millones de personas en actividades vinculadas con el mensaje central de la campaña: mantener la determinación de seguir adelante pese a las dificultades.