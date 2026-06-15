Stalin González plantea reformas institucionales y mayores garantías electorales en Venezuela

El dirigente nacional de Un Nuevo Tiempo (UNT) y diputado de la Asamblea Nacional, Stalin González, reiteró este sábado la necesidad de avanzar en reformas institucionales y electorales que permitan recuperar la confianza ciudadana y fortalecer la participación democrática en Venezuela.

Durante un encuentro político realizado en Charallave, estado Miranda, junto a dirigentes de UNT Tuy, González sostuvo que el país enfrenta el desafío de reconstruir la credibilidad en las instituciones públicas y garantizar condiciones que permitan a los ciudadanos expresarse libremente mediante el voto.

La actividad reunió a representantes políticos y militantes de la organización en la región mirandina, en un contexto marcado por el debate sobre las condiciones electorales y la participación política de cara a futuros procesos comiciales.

En su intervención, González afirmó que la recuperación institucional es un elemento central para generar estabilidad política y social en el país. El parlamentario señaló que los venezolanos necesitan instituciones independientes y orientadas al interés público.

“El país necesita instituciones que generen confianza. Los venezolanos deben sentir que los poderes públicos actúan con autonomía y en función del interés nacional”, expresó.

El dirigente también hizo énfasis en la necesidad de ampliar las garantías electorales y facilitar el ejercicio del derecho al voto tanto dentro como fuera del país. Entre las medidas planteadas destacó la actualización y apertura del Registro Electoral, especialmente para los venezolanos residenciados en el exterior.

Según González, millones de ciudadanos fuera del territorio nacional requieren mecanismos que les permitan participar activamente en los procesos democráticos venezolanos. En ese sentido, insistió en que el sistema electoral debe ofrecer condiciones más transparentes y estables.

Asimismo, señaló que es necesario debatir reformas vinculadas con la organización de los circuitos electorales y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de administrar los procesos comiciales.

Las declaraciones se producen en momentos en que distintos sectores políticos y sociales mantienen discusiones sobre la necesidad de generar mayores niveles de confianza en el sistema institucional venezolano, así como mecanismos que impulsen una mayor participación ciudadana.

Durante su discurso, González también abordó temas relacionados con los derechos humanos y la atención a personas afectadas por procesos judiciales. Indicó que la actividad política debe centrarse en responder a las necesidades de los ciudadanos y en acompañar las demandas sociales del país.

El diputado sostuvo además que la solución a los problemas nacionales debe surgir a través de mecanismos democráticos y de la participación de los venezolanos en la toma de decisiones sobre el futuro del país.

“Los venezolanos debemos poder decidir nuestro propio destino y construir una Venezuela donde podamos vivir en paz, reencontrarnos con nuestras familias, progresar y avanzar en libertad y democracia”, concluyó.

UNT Miranda se prepara para futuros procesos electorales

Por su parte, el presidente de Un Nuevo Tiempo en el estado Miranda, Manuel Teixeira, aseguró que la organización mantiene presencia activa en las comunidades y se encuentra trabajando en la consolidación de estructuras políticas en distintos municipios de la entidad.

Teixeira afirmó que la actual dinámica política exige mayor cercanía con los ciudadanos y un contacto constante con las comunidades para atender sus necesidades y preocupaciones.

El dirigente regional señaló que la organización desarrolla actividades políticas y organizativas en municipios como Charallave, Yare, Ocumare, Santa Teresa y Cúa, con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana de cara a próximos eventos electorales.

Asimismo, sostuvo que los partidos políticos deben convertirse en herramientas útiles para resolver problemas cotidianos y generar propuestas orientadas al bienestar de la población.

Teixeira ratificó el compromiso de UNT de impulsar una plataforma política enfocada en el progreso, el bienestar y el fortalecimiento de mecanismos democráticos que permitan a los ciudadanos expresar su voluntad en futuras elecciones.