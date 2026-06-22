Houston será sede del Venezuela Reawakening Summit para impulsar oportunidades de inversión, energía y desarrollo

HOUSTON, Texas — La ciudad de Houston albergará el próximo 17 de septiembre de 2026 el Venezuela Reawakening Summit, un encuentro internacional que reunirá a líderes del sector energético, inversionistas, empresarios, economistas, expertos legales y responsables de políticas públicas con el objetivo de analizar oportunidades de cooperación internacional y desarrollo económico para Venezuela.

El evento se celebrará en el Hyatt Regency Houston West, ubicado en el Corredor Energético de Houston, una de las zonas más importantes para la industria energética mundial. La iniciativa busca crear un espacio de diálogo entre actores públicos y privados interesados en explorar mecanismos que contribuyan al crecimiento sostenible de Venezuela y a la recuperación de sectores estratégicos de su economía.

Los organizadores indicaron que el encuentro se desarrollará en un contexto marcado por cambios regulatorios, transformaciones geopolíticas y un creciente interés internacional en Venezuela. El país continúa siendo observado por diversos sectores económicos debido a sus importantes reservas de hidrocarburos y al potencial de crecimiento que ofrece en áreas como infraestructura, servicios, energía y desarrollo del capital humano.

Más allá de los aspectos económicos y empresariales, la iniciativa también busca poner a las personas en el centro de las conversaciones. Durante la jornada se abordarán temas relacionados con el desarrollo responsable, el fortalecimiento comunitario, la formación de talento y la creación de oportunidades que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los venezolanos tanto dentro como fuera del país.

Energía, inversión y cumplimiento normativo entre los principales temas

La programación incluirá conferencias magistrales, paneles de discusión, espacios para establecer contactos profesionales y sesiones especializadas orientadas a facilitar el intercambio de conocimientos y la generación de alianzas estratégicas entre los participantes.

Entre los asuntos que serán analizados figuran las oportunidades y desafíos del sector energético, la inversión internacional, el financiamiento, los marcos regulatorios, el cumplimiento normativo y las estrategias para promover un desarrollo económico sostenible.

Asimismo, se debatirán aspectos relacionados con el cumplimiento de las regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), las sanciones internacionales y los requisitos legales para desarrollar actividades empresariales vinculadas con Venezuela. También se examinarán iniciativas de colaboración entre el sector público y el privado para impulsar proyectos de desarrollo económico y social.

Como parte de la agenda, se llevarán a cabo cuatro sesiones especializadas centradas en el cumplimiento de las regulaciones OFAC y las sanciones internacionales, el marco legal y regulatorio venezolano, la seguridad, la infraestructura y los servicios públicos, así como el impacto comunitario, los recursos humanos y la sostenibilidad social.

Expertos internacionales compartirán su visión sobre el futuro económico venezolano

Entre los ponentes principales confirmados se encuentra Ali Moshiri, reconocido ejecutivo internacional del sector energético y ex alto directivo de Chevron. Durante su intervención, abordará las oportunidades de inversión en Venezuela, sus ventajas competitivas y los desafíos asociados al proceso de desarrollo económico.

También participará Francisco Rodríguez, economista de reconocimiento internacional, quien presentará su análisis sobre las tendencias macroeconómicas venezolanas y el potencial del país para consolidarse como un centro energético de relevancia para el continente americano.

Los organizadores consideran que la participación de especialistas provenientes de distintos sectores permitirá generar una visión amplia sobre las oportunidades de cooperación y crecimiento que podrían desarrollarse en los próximos años.

Fortalecer vínculos empresariales y generar propuestas para el desarrollo

Uno de los objetivos centrales del encuentro será fortalecer las conexiones entre pequeñas y medianas empresas de Estados Unidos y Venezuela. La iniciativa busca promover el intercambio de conocimientos, experiencias y oportunidades de colaboración entre actores públicos y privados interesados en impulsar proyectos de desarrollo económico.

Como resultado de las sesiones de trabajo, se elaborará un documento técnico que recopilará los principales hallazgos, recomendaciones y oportunidades identificadas durante el evento. Este informe servirá como referencia para empresarios, inversionistas, organizaciones y responsables de políticas públicas interesados en el futuro desarrollo económico de Venezuela.

“El Venezuela Reawakening Summit busca generar un diálogo constructivo, conectar organizaciones y promover soluciones prácticas que contribuyan al desarrollo sostenible y la prosperidad de Venezuela”, afirmó José Pereira, fundador de Venezuela Reawakening LLC. “Al reunir líderes de distintos sectores y perspectivas, aspiramos a fomentar la colaboración, compartir experiencias y contribuir a la identificación de oportunidades que generen crecimiento económico e impacto social positivo.”

Con la participación de líderes empresariales, especialistas y representantes institucionales de distintos países, el Venezuela Reawakening Summit aspira a convertirse en una plataforma de referencia para el intercambio de ideas, la promoción de alianzas estratégicas y la identificación de oportunidades que favorezcan el desarrollo sostenible y la prosperidad económica de Venezuela.