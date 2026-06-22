Venezuela consolida su regreso a Cannes Lions 2026 con un histórico Shortlist en Titanium y una delegación récord

CARACAS – La industria creativa venezolana continúa ganando visibilidad en el escenario internacional con una destacada participación en el Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions 2026. Con una delegación récord de más de 30 profesionales, cuatro equipos en la competencia global de Young Lions y dos representantes en el jurado internacional, Venezuela refuerza su presencia en uno de los eventos más importantes de la publicidad y las comunicaciones.

La participación de este año está liderada por la Federación Venezolana de la Actividad Publicitaria (FEVAP), representante oficial del festival en el país, en alianza con el Círculo Creativo de Venezuela. La representación nacional es considerada la más amplia y diversa de la última década, consolidando el regreso del país al certamen tras su reincorporación en 2025.

La delegación reúne a creativos, directores de mercadeo, líderes de agencias, emprendedores del sector y estudiantes, reflejando la diversidad del ecosistema publicitario venezolano y su interés por proyectar talento e innovación en los mercados globales.

Un hito histórico para la creatividad venezolana

La noticia más relevante para Venezuela en esta edición de Cannes Lions llegó con el caso “600K Network”, que logró ingresar al shortlist de la categoría Dan Wieden Titanium Lions, una de las distinciones más exclusivas y prestigiosas del festival.

El reconocimiento marca un hecho sin precedentes para la publicidad nacional, al convertirse en la primera campaña venezolana en alcanzar una nominación dentro de esta categoría. Los Titanium Lions premian ideas innovadoras capaces de transformar industrias, generar nuevos modelos de comunicación y redefinir la relación entre marcas y audiencias.

El anuncio fue realizado el pasado 11 de junio y posicionó a Venezuela dentro de una de las competencias más observadas de Cannes Lions.

Además de “600K Network”, el país presentó un total de ocho casos desarrollados por las agencias Robin Agency, La Web, RG2 y Rainbow Lobster/Fénix Media. Entre los proyectos inscritos se encuentran “Pelotica de Goma: The Legacy”, “Saving Pelotica de Goma”, “The Soul of Slang”, “Streaming From the Lost World”, “Walking Ads”, “El Rondón de Polar”, “Golden: Islas de la Diversión” y “600K Network”.

La participación de estas campañas evidencia el crecimiento de la industria local y su capacidad para desarrollar propuestas con alcance internacional, basadas en creatividad, estrategia y conexión cultural.

Venezuela también participa en la evaluación de las mejores campañas del mundo

La presencia venezolana en Cannes Lions 2026 no se limita a la competencia. Dos profesionales del país forman parte de los equipos internacionales encargados de evaluar y seleccionar los trabajos más destacados del festival.

Jhon Da Silva participa como jurado en la categoría Entertainment Lions for Sport, mientras que Verónica Ruiz del Vizo integra el proceso de evaluación como Jurado de Shortlist en Brand Experience & Activation Lions.

La participación de ambos especialistas refleja el reconocimiento que han alcanzado los profesionales venezolanos dentro de la industria creativa global y su capacidad para contribuir a la discusión sobre tendencias, innovación y excelencia en comunicación.

Young Lions impulsa a la nueva generación de talento venezolano

El desarrollo de nuevos profesionales también ocupa un lugar destacado en la representación nacional. La competencia local de Young Lions Venezuela registró este año una participación récord de 95 duplas, consolidándose como una de las plataformas más importantes para identificar y promover talento emergente.

Por primera vez, cuatro equipos venezolanos competirán simultáneamente en las finales internacionales del programa. En la categoría Marketers participarán Andrea Briceño y Laura Goncalves, de Empresas Polar. En Design representarán al país Verónica Chafardet y Victoria Chafardet, de Scalto Consultores.

En la categoría Film competirán Cleveland González y José Sánchez, de Robin Agency, mientras que Oriana Valero y Constanza Krueger, de Amarillo Creative Lab, participarán en la categoría Digital.

A estas representaciones se suman otros talentos venezolanos seleccionados para programas oficiales del festival. Mariana Páez-Pumar participará en el Jodi Harris Scholarship, Francisco Pereira, estudiante de la Universidad Católica Andrés Bello, formará parte de la Roger Hatchuel Student Academy, y Natasha Lashly actuará como Alumni Tutor en el reconocido programa See It Be It.

Con esta participación histórica, Venezuela fortalece su posicionamiento dentro de la industria publicitaria internacional y demuestra la capacidad de sus agencias, profesionales y jóvenes talentos para competir en los escenarios más exigentes del sector creativo mundial.