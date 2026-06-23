Ronco renueva su imagen y fortalece su presencia en el mercado venezolano

Caracas. Ronco, una de las marcas de pasta con mayor trayectoria en Venezuela, anunció una renovación integral de su identidad visual y de sus empaques como parte de una estrategia destinada a modernizar su presencia en los puntos de venta y reforzar su conexión con los consumidores. La iniciativa busca acercar la marca a una nueva generación de hogares, manteniendo al mismo tiempo la calidad y la tradición que la han acompañado durante más de cinco décadas.

La actualización representa uno de los cambios más significativos en la imagen de la marca en los últimos años. Según la empresa, el nuevo diseño fue concebido para ofrecer una comunicación más clara y funcional, facilitando la identificación de los productos y mejorando la experiencia de compra de los consumidores.

Entre las principales novedades destaca la reducción de la presencia del tradicional color rojo en los empaques. En su lugar, se incorporan espacios transparentes que permiten visualizar directamente la pasta, resaltando su forma, color y apariencia. La compañía considera que este cambio aporta mayor protagonismo al producto y mejora su exhibición en los anaqueles.

Asimismo, el reverso de los empaques incorpora una infografía ilustrada con cuatro pasos sencillos para la preparación de la pasta. Con esta modificación, la marca busca ofrecer información práctica de manera más accesible y simplificar la experiencia de uso para los consumidores.

Sistema de colores facilitará la identificación de cada variedad

Como parte de la renovación, Ronco implementó un nuevo sistema visual basado en colores para diferenciar sus distintas líneas de productos. El color amarillo identificará la pasta Enriquecida; el verde distinguirá la línea Jet, caracterizada por su rápida cocción en cinco minutos; el vinotinto corresponderá a la gama Premium; mientras que el morado identificará las Especialidades culinarias.

La compañía informó además que todos los empaques mantendrán visible el sello que destaca la utilización de 100% trigo durum, una característica que forma parte de los estándares de calidad asociados a la marca.

Henry Gómez, Gerente de Mercadeo de Grupo Mimesa, explicó que el objetivo de esta evolución es actualizar la presentación de la marca sin modificar los valores que la han posicionado entre las preferencias de los consumidores venezolanos.

«Cambiamos el traje para preservar el alma», afirma Henry Gómez, Gerente de Mercadeo de Grupo Mimesa. «Ronco no altera su esencia, sino que evoluciona con un empaque que se comunica con el consumidor de una manera más clara. Uno de los aspectos destacados de este rebranding se refleja en la letra ‘Ñ’ de la frase “Hecho con cariño», que ahora se transforma sutilmente en un corazón integrado a nuestra identidad. Es nuestro homenaje al amor incondicional que nos reúne en la mesa».

La nueva identidad incorpora precisamente ese símbolo en forma de corazón dentro de la letra “Ñ”, un elemento que busca reforzar el vínculo emocional de la marca con las familias venezolanas.

Grupo Mimesa destaca la importancia de evolucionar para mantenerse vigente

La renovación forma parte de la visión estratégica de Grupo Mimesa, empresa responsable de la producción y distribución de Ronco en Venezuela.

Aurora Hernández, Presidenta de Grupo Mimesa, destacó que la capacidad de adaptación resulta fundamental para mantener la relevancia de una marca en un entorno de consumo en constante transformación.

“Sabemos que una de las mejores maneras de mantenerse vigente, es cambiando», profundizando acerca de la visión del grupo sobre el lanzamiento: “Llevar una marca como Ronco a la mesa de los venezolanos es motivo de responsabilidad y orgullo. Al fabricar y distribuir cada empaque, sabemos que no estamos entregando solo pasta, sino el punto de encuentro de millones de hogares que, generación tras generación, confían en nuestra calidad».

La ejecutiva subrayó que la compañía busca preservar la confianza construida durante décadas, al tiempo que adapta su propuesta a las nuevas expectativas de los consumidores.

Liderazgo en preferencia y recordación de marca

La actualización de imagen coincide con un momento favorable para la marca en términos de posicionamiento. De acuerdo con el estudio más reciente realizado por Atenas Consultores, los consumidores ubican a Ronco como la marca de pasta número uno en percepción de calidad, recordación espontánea, primera marca recordada y preferencia de compra, consolidando su liderazgo en las categorías evaluadas.

Estos resultados respaldan la decisión de la empresa de impulsar una evolución visual que fortalezca su presencia en el mercado sin alterar los atributos que la han convertido en una referencia dentro del sector alimenticio venezolano.

La nueva imagen comenzará a llegar de forma progresiva a los diferentes puntos de venta del país. Con esta transformación, Ronco busca mantener su cercanía con los consumidores y continuar ocupando un lugar destacado en las mesas venezolanas, combinando tradición, calidad e innovación en una nueva etapa de su historia.