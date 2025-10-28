Tealium lanza nuevas funciones de IA para acelerar el compromiso en tiempo real con los clientes

Tealium, empresa líder mundial en gestión de datos de clientes (Customer Data Platform, CDP), anunció el lanzamiento de una nueva colección de capacidades impulsadas por inteligencia artificial (IA) diseñadas para ayudar a las organizaciones a comprender mejor a sus consumidores y fortalecer su interacción con ellos en tiempo real.

El comunicado, difundido desde San Diego a través de GlobeNewswire, presenta varias herramientas que amplían el ecosistema de datos de la compañía: Behavioral Insights Agent, Attribute Search, AI Documentation y Global AI Settings. Asimismo, Tealium reveló mejoras importantes en su Model Context Protocol (MCP), que permiten la creación de flujos de trabajo más dinámicos y automatizados basados en agentes inteligentes.

El poder del Behavioral Insights Agent

El nuevo Behavioral Insights Agent representa uno de los avances más destacados del anuncio. Esta herramienta convierte miles de millones de eventos y datos sin procesar en inteligencia conductual accionable mediante un sistema de clasificación personalizable basado en IA. Gracias a ello, las organizaciones pueden ofrecer personalización instantánea, segmentación más inteligente y participación en sesión a gran escala, todo bajo un modelo de gobernanza de datos seguro y confiable.

El Behavioral Insights Agent se basa en el flujo de eventos en tiempo real de Tealium, lo que permite que los conocimientos obtenidos regresen de inmediato a la capa de datos. Esta arquitectura posibilita que los equipos de marketing y análisis implementen clasificaciones impulsadas por IA sin necesidad de construir ni mantener infraestructuras complejas, garantizando al mismo tiempo la privacidad e integridad de la información.

“AI is moving fast, and with it comes data fragmentation challenges,” afirmó Jeff Lunsford, director ejecutivo (CEO) de Tealium. “Tealium delivers a trusted, governed real-time data stream so AI decisions are consistent, contextual, and compliant. With a unified foundation of shared governance and business logic, AI systems across every channel can act on behavioral insights as they happen.”

Más control y precisión en tiempo real

Con el procesamiento diario de miles de millones de eventos, Tealium refuerza su posición como uno de los referentes en inteligencia de datos en tiempo real. La empresa asegura que estas nuevas capacidades ofrecen un control más ágil y preciso, superando las limitaciones de los modelos tradicionales de aprendizaje automático.

Entre las funciones impulsadas por IA que acompañan al lanzamiento se destacan:

Attribute Search

La herramienta Attribute Search introduce una interfaz conversacional que permite “hablar con los datos”. Los usuarios pueden buscar atributos del lado del servidor usando lenguaje natural, lo que facilita resultados más contextuales, precisos y con un tiempo de obtención de valor significativamente menor.

AI Documentation

Con AI Documentation, el sistema genera automáticamente notas claras y contextuales sobre las configuraciones realizadas. Esto acelera la incorporación de nuevos usuarios, mejora la comprensión general de las funciones y establece una base sólida para la orientación asistida por IA en el futuro.

Global AI Settings

La nueva sección de Global AI Settings ofrece un nivel de gobernanza ampliado, permitiendo a las organizaciones controlar qué características de IA están habilitadas a nivel de cuenta y de perfil. El sistema adopta una configuración predeterminada “desactivada por defecto” (opt-in), ideal para instituciones más conservadoras que buscan avanzar de manera gradual en el uso de la IA, cumpliendo con sus políticas internas y normativas de cumplimiento.

Avances en el Model Context Protocol (MCP)

Las actualizaciones del Model Context Protocol (MCP) amplían el soporte técnico para flujos de trabajo más completos, incluyendo la incorporación de un servidor MCP totalmente administrado, que elimina la necesidad de configurar infraestructura manualmente.

Además, las mejoras fortalecen las capacidades de chat, recomendaciones y toma de decisiones, integrando atributos en vivo, insignias y audiencias dinámicas. En el segundo trimestre de 2025, Tealium se convirtió en una de las primeras compañías en el sector CDP en ofrecer esta capacidad de integración MCP, consolidando su liderazgo en automatización inteligente y personalización avanzada.

La base de datos confiable que impulsa la IA

Con este conjunto de innovaciones, Tealium reafirma su compromiso de ser la base de datos gobernada en la que los sistemas de inteligencia artificial pueden confiar. La empresa adelantó que continuará ampliando su marco de IA y su infraestructura de datos en tiempo real, manteniendo su reputación como el entorno más confiable y seguro para la gestión de datos empresariales.

Estas novedades representan un paso decisivo en la evolución del marketing digital basado en datos, la analítica predictiva y la personalización en tiempo real, áreas en las que Tealium mantiene una posición destacada a nivel mundial.